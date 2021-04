Jak začít s rybařením? Návod krok za krokem

Proč byste měli začít rybařit

Nerybářům většinou vrtá hlavou, co je na těch rybách tak zajímavého. Vstát brzy ráno a hodiny vyčkávat, než zaberou. To nezní jako terno, ale počet rybářů a jejich zápal svědčí o opaku. Každý rybář vám vyjmenuje hromadu důvodů, proč se k vodě vrací.

Vyčistíte si hlavu

Na tom se shodnou snad všichni. Najdete si klidné místečko, vybalíte výbavičku, nahodíte a pak už jen pozorujete okolí, posloucháte zvuky přírody, vypijete si kávu a hlavně si vyčistíte hlavu od všedních starostí.

Objevíte nová místa

Při hledání míst k rybaření se dostanete i tam, kam byste za jiných okolností nevkročili, neměli byste proč. Prodírat se vegetací a hledat skrytá místečka mimo stezky, daleko od lidí ve vás probudí objevitelského ducha.

Zažijete adrenalin z lovu

I když dnes „lovíte“ už jen v supermarketu, pořád ve vás ta touha dřímá. Proto vám zápolení s rybou, třebaže to není žádný kapitální kus, vždycky nažene adrenalin do žil a vytvoří nezapomenutelné zážitky.

Zkuste si to nezávazně – bez rybářského lístku

I když to všechno zní lákavě, každý je jiný a to, co baví jednoho, nemusí bavit druhého. Stát se rybářem stojí čas, peníze a úsilí, a proto si nejdříve zkuste chytání ryb bez rybářského lístku v soukromém revíru. Ve většině vám půjčí rybářské potřeby a poradí, jak na to. Když vás to chytne, vydáte se vlastní cestou. Přihlásíte se do rybářského svazu, složíte zkoušky, získáte rybářský lístek a možnost zakoupení povolenky k lovu ryb.

Chcete na rybách akci nebo pohodu?

Rybaření má spoustu podob. Je akční, ale může být i pohodové. Záleží, jak k němu přistoupíte a jakou rybolovnou techniku zvolíte. K těm akčnějším patří muškaření a přívlač, během nichž udržujete nástrahu v pohybu, ale ideální pro začátečníky je plavaná nebo položená ve stojatých vodách.

Jak vypadá lov na plavanou

Při plavané je splávek na hladině, s jeho pomocí si nastavíte hloubku, ve které bude vaše nástraha. Jakmile se splávek potopí, nebo se dá do pohybu, máte záběr a čeká vás souboj s rybou.

Jak se loví na položenou



Při položené leží montáž s nástrahou na dně a čeká, až ji ryba najde. Vy tak máte dost času na relax. Pokud si pořídíte zvukový signalizátor, upozorní vás na záběr, aniž byste museli signalizátor bedlivě sledovat.

Co k rybaření potřebujete

Podle techniky si pak vyberete rybářskou výbavu. Do začátku se hodí naviják s přední nebo zadní brzdou a teleskopický rybářský prut. Je levný a rychle ho složíte i rozložíte. Dále potřebujete kvalitní vlasec, odpovídající nástrahy, háčky, olůvka a návazce. U položené se neobejdete ještě bez stojanu či vidliček na odložení prutu a číhátka nebo zvukového signalizátoru, u plavané zase bez splávku. Povinně musíte mít i vyprošťovač háčků, podběrák k vylovení ryby z vody a metr k měření ryb.

Nechte si poradit s výběrem rybářského vybavení

Lámete si hlavu, jaký prut, naviják nebo montáž zvolit? Poraďte se s odborníky na rybářskou výbavu. Ušetříte si spoustu času a budete mít jistotu, že vyberete správně.

Udělejte si u vody pohodlí

Rybaření je především relax, a proto se vyplatí investovat do kempingového nábytku, vařiče a třeba i grilu. Uděláte si pohodlí, uvaříte si kávu, ugrilujete něco na zub a zažijete tu pravou rybářskou pohodičku bez ohledu na to, jestli berou, nebo ne.