Jak začít běhat?

Je zbytečné zde popisovat univerzální tréninkový plán pro přípravu na maraton. Jediným správným řešením je individuální tréninkový plán vycházející z momentální úrovně každého jednotlivce. Začněte s lékařským vyšetřením na ortopedii a interním oddělení. Tam vám řeknou, zda netrpíte nějakými vadami držení těla, popřípadě interními problémy omezujícími sportovní možnosti, například cukrovkou. Jako další doporučujeme vybrat vhodný typ běžecké obuvi, který respektuje vaše anatomická specifika.

A jak dlouho vydržíte běžet? Minutu, patnáct, třicet nebo víc? Na základě této odpovědi a lékařských vyšetření může být sestaven váš individuální tréninkový plán. Aby se dostavily požadované úspěchy a výkon, je dobré využít profesionálního poradenství, například z oblasti sportovní medicíny. Další možností je spolupráce s osobním trenérem.



Běh začíná u jídla

Strava zajišťující optimální výkon musí být vyvážená, s důrazem na dostatek ovoce a zeleniny. Nedílnou složkou sportovní výživy je maso. Obsahuje mnoho důležitých látek, především živočišné bílkoviny, které jsou nepostradatelné.

Poslední běžné jídlo byste měli zkonzumovat nejpozději 2 hodiny před sportovním výkonem. Jediné vhodné jídlo, které si můžete dát krátce před výkonem, je energetická tyčinka nebo banán. Vhodné je také vypít 0,2 až 0,3 litru ovocné šťávy. Další důležité minerální a výživné látky vám pomůže doplnit tzv. iontový nápoj. Ten je vhodný jako tekutina i během tréninku. Naučte se pít v pravidelných intervalech každých 20 minut, není správné napít se, až když máte pocit žízně.

Po úspěšném tréninku si zasloužíte odměnu. A věřte, že vaše tělo na to má stejný názor. Po tréninku, asi tak hodinu až hodinu a půl, si můžete dát to, na co máte zrovna chuť a pořádně hřešit. Vaše tělo totiž v tomto čase umí velmi dobře zpracovat jídlo, jako je bílý chléb nebo čokoláda. V ostatních případech je tato energie přeměňována na tuky. V žádném případě ale nesmíte kvůli sladkostem zapomenout na správnou výživu.

Jak začít běhat? Ve správném tempu!

Tak jako při jízdě autem, i při běhu platí, že byste měli dodržovat přiměřenou rychlost – optimální tempo. Pro účinný trénink je dobré znát údaje o několika klíčových tělesných funkcích.

Při běhu je důležitá kontrola tepu. Díky sledování některých svých tělesných funkcí, včetně pulsu, můžete ovlivňovat svůj výkon a řídit efektivitu tréninku. V posledních letech se na tato hlediska sportovních aktivit soustředili i výrobci doplňků. Na trhu jsou dnes i rekreačním sportovcům k dispozici výrobky, které umožňují efektivní sledování tělesných funkcí a jejich regulaci při sportovní aktivitě i mimo ni. Asi nejznámější z těchto tzv. sport-testerů je přístroj, který se skládá z hrudního pásu a multifunkčních hodinek.



Při měření je výchozím bodem vaše klidová tepová frekvence. Tato informace udává vaši výkonnost. Měří se ráno, než vstanete z postele. Tep mezi 60 a 70 údery za minutu je normální. U dobře trénovaných vytrvalostních sportovců se hodnoty pohybují mezi 40 a 50 tepy za minutu.



Pro efektivní trénink je důležité znát svou maximální tepovou frekvenci. Její měření však není úplně jednoduché, proto by se začátečníci měli s provedením testu obrátit na zkušeného sportovního trenéra. Příklad: Nejefektivnější část tréninku se pohybuje mezi 60 a 75 % maximální tepové frekvence. To znamená, že pokud je vaše maximální tepová frekvence 190, tak se při tréninku pohybujete mezi 114 a 142 tepy/min.

Měřicí přístroje vás mohou informovat také o spálených kaloriích, frekvenci kroku a rychlosti. Díky nim můžete svůj trénink průběžně sledovat a upravovat.

Asfalt není les a není bota jako bota



Kdo běhá denně v různých typech terénu, měl by mít dva páry bot. Používáním dvou párů značně snižujete riziko zranění nebo dlouhodobé deformace nohou. Pokud budete střídavě užívat dva páry bot, nohy si nebudou moci zvyknout na jeden tvar boty a kotníky, šlachy i svaly budou odolnější.

V zásadě platí, že běžecké boty mají životnost s ohledem na zatížení asi 800 km. Čím více boty používáte, tím více se opotřebovává jejich profil a tlumení nárazů – podobně jako u pneumatiky auta. V ideálním případě nechávejte běžecké boty jeden den odpočinout.

Boty si vybírejte podle toho, na jakém povrchu běháte. Například bota na asfalt je stabilní, má dobré tlumení a málo strukturovanou podrážku. Bota do lesa je také stabilní, ale musí mít mnohem strukturovanější podrážku. Trailová bota je vhodná na přírodní terén, včetně skalnatého či kamenitého povrchu, bláta a travnatých ploch – má velmi dobře profilovanou vnější podrážku, ochrannou vrstvu pro prsty a vysokou stabilitu. Závodní boty musí mít dobré vedení a tlumení, a přitom musí být velmi lehké.

Vynikající odpružení a pohodlí nabízejí například běžecké boty ASICS Gel-Pulse 12 s neutrálním došlapem. Mezipodešev AMPLIFOAMTM a systém tlumení GELTM pracují v perfektní harmonii, dodávají měkkost a pomáhají obuvi absorbovat více nárazu při došlapu. V dostání jsou v dámské i pánské verzi.

Vynikající volbou jsou také pánské běžecké boty Mizuno Wave Prodigy 3, které nabízejí vynikající tlumení, jsou skvěle přizpůsobivé, pohodlné a dobře padnoucí. Díky promyšleným technologiím získáte legendární pocit plynulosti běhu, plynulý přechod z dopadu do odrazu, ale i přirozené mikroklima v botě bránící zapařování chodidla. Vaše nohy budou po celou dobu běhu v suchu. Přidané tlumení na patě navíc snižuje otřesy a chrání vaše klouby.

Kvalitní boty pro rekreační aktivity

Nejen na běhání, ale i pro rekreační aktivity jsou zapotřebí kvalitní boty, se kterými vaše nohy s radostí zdolají každý kilometr. Představujeme vám outdoorovou obuv Salomon XA SIERRA GTX, která disponuje nepromokavou, ale prodyšnou membránou GORE-TEX®, díky které zůstanete po celou dobu výletu v suchu. Profilovaná podešev CONTRAGRIP® zajistí vynikající přilnavost v nejrůznějším terénu. Osvědčená konstrukce bezpečně, ale pohodlně zafixuje vaše nohy v botě, což zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko tvorby otlaků a puchýřů. Noha bude sedět v botě, jako by jí byla ušita na míru. A zesílená špička vás ochrání před nakopnutím kamene. Pořiďte si je v dámské či pánské verzi.

Profesionální pomoc při výběru běžeckých bot

Nové běžecké boty by měly být optimálně přizpůsobeny vašim potřebám. Pomocí speciálního scanneru vám specialisté v INTERSPORTU nohy přesně změří a odhalí případné vady chodidel, jako jsou snížená klenba chodidla, plochá noha, příčně plochá noha či vyklenutá noha.

Ve vybraných prodejnách mají k dispozici také moderní systém pro analýzu vašich došlapů při běhu. Tento systém odhalí případné vady držení chodidla nebo našlapování (pronace či supinace). Úpravou podrážky nebo použitím speciálních vložek je pak možné tyto vady zmírnit či úplně odstranit. Málokdo ví, že vaše pravá a levá noha se mohou lišit. Se speciální vložkou do bot můžete takovéto rozdíly vyrovnat. Takové vložky jsou vhodné i pro normální chodidla, šetří je před únavou a udržují ve správné poloze. To se pak pozitivně odrazí na přenášení síly a umožní vám zvýšit výkonnost.

Na základě informací, které získají prodejci v INTERSPORTU při analýze vašich nohou i opotřebovaných bot, jsou vám pak schopni vybrat z nabídky boty nejlépe vyhovující vašim potřebám a sportovním návykům. Nyní už nestojí nic v cestě, abyste mohli vyběhnout ven kdykoliv se vám zachce, v kteroukoliv roční dobu!

Více informací, jak začít běhat, najdete na www.intersport.cz. Na stejných stránkách si boty a další vybavení můžete rovnou objednat z pohodlí domova.