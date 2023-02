Jak vyzrát na ztracené bednění?

V praxi má ztracené bednění velmi široké využití, a to především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku. Dále nachází své využití i při stavbě zídek, plotů, podzemních stěn a dalších stavebních konstrukcí.

Jednoduchá stavebnice

Systém tvarovek, které do sebe díky zámkům zapadají, funguje jako jednoduchá stavebnice. Tvarovky zůstanou po vylití betonem součástí základu, odtud název ztracené bednění – bednění v konstrukci již zůstane, „ztratí se“. Nemusíte se tudíž bát toho, že by výsledný beton časem ztratil požadovaný tvar nebo nosné vlastnosti. Moderní technologie výroby navíc dávají tvarovkám vynikající vlastnosti – jsou mrazuvzdorné, rozměrově přesné, minimálně nasákavé a odolné vůči požáru.

Při provádění základů ze ztraceného bednění se postupuje podle projektové dokumentace stavby. Tvar základů a hloubku založení navrhuje projektant s ohledem na geologické a klimatické podmínky v místě stavby a v závislosti na zatížení, které je třeba přenést do podloží. Na dně základové rýhy se obvykle provede první úroveň základu z betonu litého do vykopané rýhy. Je-li to předepsáno, umísťují se do tohoto betonu svislé kotevní pruty výztuže. Pro tu část základu, která musí být přesná (bude na ni navazovat vrchní stavba a bude vyčnívat nad povrch terénu), se použijí tvárnice ztraceného bednění. Po zatvrdnutí podkladového betonu vkládejte první řadu tvárnic do vrstvy čerstvé cementové malty, další řady se na sebe skládají již na sucho. Tvárnice v dalších řadách pokládejte na vazbu tak, abyste překryli spáru mezi tvárnicemi v předchozí řadě, stejně jako kdybyste stavěli cihlovou zeď. Výrobce samozřejmě počítá s tím, že na konci řady budete muset tvárnice půlit, takže je snadno přeřežete úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem nebo stolní pilou na beton.

Nezapomeňte na ocelové výztuže

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládají pruty ocelové výztuže obvykle o průměru 8–10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle. Pro vložení vodorovné výztuže jsou na bocích betonových tvárnic již z výroby potřebné výkroje. Průměr a množství prutů výztuže určuje statický návrh. Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m).

A betonáž na závěr

Jakmile jsou základy ze ztraceného bednění vyskládány, může se začít s betonáží. Beton můžete doma namíchat svépomocí, ale pokud betonujete větší základy domu, tak byste se pravděpodobně hodně nadřeli. Proto je vhodné využít dovezenou namíchanou směs určenou pro výplň ztraceného bednění. Betonovat se však musí po částech. Standardně doporučujeme betonovat max. 3 řady najednou. Další betonáž je následně možno provést za dalších 24 hodin. Při betonáži a zrání betonu nesmí být teplota nižší než 5 °C, tvarovky se navíc musí před betonáží pokropit vodou, na dně ale nesmí zůstat stát voda. Po vybetonování je konstrukci třeba chránit před intenzivním deštěm i před rychlým vysycháním.

