Jak vytvořit originální fotokalendář pro celou rodinu?

Fotokalendář jen tak, nebo jako dárek

Nejčastěji fotokalendáře tvoříme před Vánoci, proč si ho ale nevytvořit kdykoli během roku? Většinou si totiž u kalendářů, které tvoříte sami, můžete navolit počáteční měsíc. Vůbec to přitom nemusí být leden. Prvním měsícem klidně může být červen.

Jak fotokalendář vytvořit?

Ideální je, když se do toho pustíte hned, jakmile se pro kalendář z vlastních fotografií rozhodnete. Odkládáním totiž nic nevyřešíte, navíc i když se to může zdát jako záležitost na pár minut, zabere vám to trochu víc času.

Jak by taky ne, když musíte vybrat ty správné obrázky. U zimních měsíců musí být fotky se zimní tématikou, v létě zase momentky od vody. K tomu si taky musíte pohlídat, aby fotka byla správně umístěná a položená. Fotka na výšku prostě musí i v kalendáři být na výšku, ne naležato.

Protřiďte si fotky a předvýběr si udělejte dřív, než se pustíte do tvorby

Fotek určitě máte spoustu, než se jimi proberete, asi vám to nějaký čas zabere. Jejich výběr je třeba přizpůsobit tomu, pro koho kalendář tvoříte a k jaké příležitosti.

Pokud jste puntičkářka, určitě taky budete hlídat, aby na leden připadla fotka pořízená v lednu, na únor ta z února a tak dále. Pokud máte víc dětí, pak si taky určitě hlídáte, aby tam byli ve stejném poměru. Jen tak se totiž vyhnete budoucím hádkám, proč brácha tam je víckrát než já?

Máte vybrané fotky? Rozhodněte se, jaký kalendář budete tvořit

Nabídka fotokalendářů je široká, můžete si vytvořit roční, měsíční, dvoutýdenní i týdenní kalendář, vybírat můžete i mezi nástěnným a stolním kalendářem. Jak má být veliký?

Náš tip: Nepodceňujte ani volbu papíru, na kterém bude vytištěný. Ideálem je kvalitní křídový papír velké gramáže.

Začněte opravdu tvořit

Teď nastal čas začít opravdu tvořit kalendář. Otevřete si aplikaci a nahrajte do ní vybrané fotografie. Snažte se je k sobě poskládat co nejlépe, měňte jim velikost, otáčejte je, zkoušejte různé rozložení. Když se vám to nebude zdát, klidně je vyměňte.

Víte, že je třeba dát si pozor na dostatečné rozlišení fotografií? Vytištěná fotografie s nízkým rozlišením totiž vůbec nemusí vypadat dobře. Ale nebojte se, aplikace vás na to upozorní a vy můžete obrázek vyměnit za jiný.

Hurá, máte hotovo!

Teď už zbývá jen si celý projekt prohlédnout, překontrolovat ho a stisknutím kouzelného tlačítka ho odeslat do tisku. Že vám to ale dalo práce? Uvidíte, že výsledek bude stát za to a kalendář bude nejen vám dělat radost po celý rok.