Jak vybrat turistické boty

Výběr bot do správného terénu

Ještě předtím, než se vydáme do obchodu vybírat a zkoušet turistické boty, je potřeba uvědomit si, kam a do jakých podmínek je budeme nosit. Neexistují univerzální boty, které by byly vhodné na všechny typy turistiky. Naopak, často jdou jednotlivé vlastnosti bot „proti sobě“.

Decathlon boty na nenáročnou turistiku - Pokud plánujete procházky v údolí bez výrazného převýšení, po lesních cestách nebo loukách, boty na nenáročnou turistiku budou pro vás ty pravé. Největší důraz je kladen na pohodlí, a proto je spousta turistů používá i na běžné nošení ve městě. Boty mají dobré tlumení, které na nenáročné cesty bohatě stačí. Zesílení paty a špičky je minimální v porovnání s jinými typy, takže jsou příjemně měkké. U nepromokavých modelů je nejčastěji jen základní membrána. Další pozitivní vlastností je cena, která je obecně nižší než u modelů jiné kategorie.

Decathlon boty na horskou turistiku – Tyto boty jsou určené do náročných podmínek s vyšším převýšením, když se kromě cest pohybujete i po skalách a mezi kameny. Na rozdíl od bot do nenáročného terénu jsou tedy podstatně více vyztužené, nejen aby odolaly nechtěným kopancům do kamenů, ale také aby v případě uklouznutí zafixovaly nohu a vy jste tak nemuseli řešit vymknutý kotník nebo jiné nepříjemnosti. Mají také lepší přilnavost a u nepromokavých modelů i vyšší úroveň nepromokavosti. Nutno říci, že je potřeba také očekávat vyšší cenovku, a to díky použitým technologiím, které botu dělají odolnou, ale přitom stále lehkou.



Decathlon boty na několikadenní trek – U těchto bot je nejdůležitější vlastností všestrannost použití a vysoká odolnost. Pokud vyrážíte na několik dní do hor, pravděpodobně si s sebou nebudete brát víc párů bot a potřebujete se tedy spolehnout na jedny, které zvládnou vše. Trekové boty jsou většinou velice tuhé, protože musí nohám zajistit perfektní stabilitu. Několikadenní trek si vybere svou daň v podobě únavy a i těžká krosna dokáže rovnováhu narušit. Dále je potřeba, aby byly velice odolné vůči mechanickému poškození. To poslední, co chcete na treku řešit, je fakt, že podrážka zůstala pár kilometrů za vámi. Také odolnost vůči vodě je opravdu vysoká. Vzhledem k tomu, že v nich budeme šlapat celý den a na zádech poneseme batoh, který může vážit i 20 kg, je zásadní, aby boty disponovaly správným tlumením, které bude šetřit naše klouby. Jedná se nejtechničtější typ bot ze všech jmenovaných, a proto i cena bude vyšší. Co se týče hmotnosti, tyto boty bývají také poměrně těžké kvůli tomu, že musí zvládnout všechny nástrahy přírody a nenechat vás ve štychu.



Můj tip: I když si na několikadenní trek do hor beru jedny trekové boty, není na škodu si s sebou přibalit skladné turistické sandály, pantofle nebo žabky. Vaše nohy vám jistě poděkují, až po celém dni sundáte těžké trekové boty a budete po tábořišti chodit jenom v žabkách.

Zimní turistické boty – Speciální kategorií turistických bot jsou boty na turistiku ve sněhu. Kromě dobrého tlumení a vyšší nepromokavosti disponují také speciálním vzorkem, který zabraňuje podklouznutí na vrstvě sněhu ,a vyšší tepelnou izolací. Některé modely jsou také speciálně upraveny pro použití se sněžnicemi.

VYBERTE SI IDEÁLNÍ TVAR

Turistické boty můžeme z hlediska tvaru rozdělit do tří základních skupin. Tedy na nízké, polovysoké a vysoké (kotníkové).

Nízké boty – Nízké boty jsou jednoznačně pohodlné na nošení. Jsou také lehčí a vzdušnější, takže je to nejčastější tvar na nenáročnou a některých bot na horskou turistiku. Jejich nevýhodou je ovšem nízká ochrana kotníků, a to jak před vyvrtnutím, tak proti nejrůznějším větvím nebo kamenům. Jsou také vhodné, pokud hledáme model, který chceme nosit i v běžném provozu (do práce, do školy).

Polovysoké boty – Tento typ bot je kompromisem mezi ochranou a pohodlím. Svršek boty sice překrývá kotník, ale fixace není dokonalá. Své zástupce mají mezi botami do nenáročného terénu, častěji se však jedná o boty na horské výšlapy.

Vysoké kotníkové boty – Tvar těchto bot v kombinaci s použitými materiály zajišťuje vysokou stabilitu, odolnost a ochranu kotníku. Jedná se především o boty na trek a také o modely na horskou turistiku. Pohodlí je však nižší a prodyšnost není tak vysoká. To je však daň za ochranu.

NEPROMOKAVOST

Další vlastnost, která se prolíná napříč všemi kategoriemi bot, je nepromokavost. Jedná se o vlastnost, kterou spousta našich zákazníků bezpodmínečně vyžaduje, ovšem někdy může být i na obtíž. Pokud například sháníte prodyšnou letní botu, doporučuji volit model, který je sice promokavý, ale díky absenci membrány nesrovnatelně více prodyšný.

Nepromokavé turistické boty z Decathlonu se liší typem použité membrány a jejím umístěním v botě. Nejběžnější způsoby jsou „bootie“ a „OutDry“. Bootie typ znamená, že membrána je umístěna jen jednu vrstvu od nohy. Tento typ bývá méně prodyšný, ale oproti OutDry dostupnější. Nevýhodou je kratší doba, po kterou chrání boty před vodou a také menší životnost membrány. Možná jste si u vašich starých nepromokavých bot všimli, že začínají promokat od špičky. Je to kvůli tomu, že se o membránu třou prsty (nehty), které ji časem „vydřou“. Druhou možností je membrána typu OutDry. V tomto případě není membrána na vnější straně vnitřní vrstvy, ale je nalaminovaná na vnitřní straně svrchní vrstvy. Díky tomu, že není na látku lepená, ale laminovaná, je prodyšnější a díky umístění má i delší životnost. Připravte se ale opět na trochu vyšší cenovku.

JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST BOT

Tak, nyní jsme si vybrali vaše ideální turistické boty. A jakou velikost tedy zvolit? Pokud zvolíte botu příliš malou, může díky tření ve špičce při chůzi z kopce, dojít i ke slezení nehtů na noze. Pokud naopak bude bota moc velká a při každém kroku vám bude lítat pata nahoru a dolů, vystavujete se naopak riziku puchýřů na patě vlivem již zmíněného tření.

Když botu zkoušíte, je potřeba ji dobře zavázat a utáhnout. Vyzkoušejte, že vám při chůzi z kopce noha nejede dopředu, a pokud naopak uděláte výpad, při kterém jednu nohu dáte dopředu a kolenem zadní nohy se dotknete země, tak se vám bota na patě zadní nohy nebude vyzouvat.

Nezapomeňte také na otok nohy. Všeobecně platí, že všechny sportovní boty je dobré kupovat k večeru, kdy má noha za sebou už pěkných pár kroků. Noha totiž při chůzi trochu otéká, takže pokud budete botu zkoušet ráno, noha je přibližně o půl čísla až o číslo menší, než jaká bude odpoledne, natož při intenzivní turistice. V tomto případě vám boty na prodejně bezvadně sednou, ale po pěti kilometrech si budete velice přát, abyste je už mohli konečně sundat.

PONOŽKY A VLOŽKY DO BOT

Vložky a ponožky jsou důležitou součástí boty. Můžete mít ty nejlepší turistické boty, ale pokud v nich budete chodit v klasických bavlněných ponožkách, přicházíte o velkou část pohodlí a funkčnosti. Doporučuji proto podívat se na turistické ponožky, které poskytují větší zpevnění v oblasti nártu a u vysoké varianty i lýtka. Mají také speciální měkčené části v oblastech, kde se noha nejvíce opírá o botu, které zabraňují vzniku oděrek a puchýřů. Zároveň jsou koncipovány tak, aby umožňovaly odvod potu a nohy byly v suchu.

Další věcí, na kterou je třeba dávat pozor, je vložka do turistických bot neboli stélka. Co se jejího výběru týče, doporučuji na náročnější turistiku volit vložky se zpevněním pod patou, které poskytuje extra stabilitu. Naopak pro tento typ turistiky nedoporučuji volit celogelové vložky. Ty jsou sice pohodlné, ale oporu neposkytují prakticky žádnou.

VYŠLÁPNOUT BOTU

Nakonec ještě jedna důležitá rada. Turistické boty, a zvláště tuhé trekovky, nikdy nenakupujte na poslední chvíli těsně před odjezdem na túru. Jak jsem napsal výše, především boty na horskou turistiku nebo horský trek jsou poměrně tuhé, aby zajišťovaly oporu vašim nohám v náročném terénu. To se nohám ze začátku nemusí líbit, jelikož převážně všichni nosíme pohodlnou městskou obuv. Nicméně, toto sžívání s turistickou obuví je nezbytné a odměnou vám za to budou pohodlné vyšlápnuté botky do nepohody. Nenechte se tedy odradit nějakými drobnými puchýřky a otlaky ze začátku. Věřte, že je to jen dočasné, a boty vám to oplatí. Ovšem kdyby byly tyto problémy dlouhodobé, je to důvod k reklamaci bot.

Přeji vám spoustu radostných kilometrů v krásné přírodě se správnými botami na nohou a třeba na sebe narazíme, buď v naší chodovské prodejně Decathlon nebo na vrcholu nějakého šumavského kopce.