Jak vybrat kvalitní fotovoltaiku a získat to nejlepší na trhu?

Aby váš dům měl instalovaný kvalitní fotovoltaický systém navržený na míru vaší spotřebě, počtu obyvatel domácnosti a celkovému chování, je třeba vybrat spolehlivou firmu, které můžete plně důvěřovat. Chybu neuděláte, když vsadíte na jistotu a vyberete si z firem, které mají velkou základnu spokojených zákazníků. Jako třeba firma SEFY, která je nejlépe hodnocenou instalační firmou na recenzním webu Refsite a která zároveň pod hlavičkou A-Z TRADERS v Česku vyvíjí a vyrábí komponenty pro fotovoltaické elektrárny. Důkazem o úspěchu společnosti není jen hodnocení zákazníků, ale i osobitý přístup celé firmy.

„Naše instalační společnost SEFY nepatří mezi největší instalační firmy v Česku, které upřednostňují v první řadě zisk. Našim cílem je organicky růst, důsledně vzdělávat naše zaměstnance a nepodcenit pravidelná školení, bez kterých nemůže vzniknout týmový úspěch. Ruku v ruce se SEFY rozvíjíme také naši výrobní společnost A-Z TRADERS, která neustále přináší na trh nové a nové inovativní produkty, které zefektivňují využívání energie v našich domácnostech,“ vysvětlují jednatelé Josef Zíka a Miroslav Mikeš, kteří oba patří mezi špičky ve svém oboru.

Ze které fotovoltaiky vybírat?

Fotovoltaika může mít mnoho podob. Který typ je pro váš dům nejlepší? A kolik solárních panelů potřebujete mít na střeše pro největší úsporu energií? Vyznat se v tom může být pro laika velmi obtížné. Raději se svěřte do rukou odborníků, kteří vám poradí a sestaví fotovoltaický systém k vaší spokojenosti. Následná administrativa včetně žádosti o dotace Státního fondu životního prostředí také není žádná legrace. Naštěstí specialisté ze SEFY zařídí vše za vás. Kompletní servis bez starostí od A až po Z je přesně to, co potřebujete.

Kolik se dá ušetřit ročně a jaká je návratnost?

Roční úspora závisí na několika faktorech. Důležité je si uvědomit a předem spočítat, kolik elektřiny z fotovoltaiky v domácnosti zhruba využijete a kolik vás elektřina reálně stojí. Například nejoblíbenější varianta, kterou společnost SEFY instaluje, je sestava PREMIUM, která je vhodná pro rodinné domy se spotřebou do 7 MWh/rok. Pokud by rodina plně využila energii z fotovoltaiky a nebylo nutné dokupovat elektřinu navíc, roční úspora se může vyšplhat až na 35 000 Kč ročně. Reálnější ale je spotřeba elektřiny z fotovoltaiky z 80%, pak se roční úspora pohybuje kolem 28 000 Kč. Úspory je ale nutné vždy propočítat s cenou elektřiny. A jak víme, cena elektřiny neustále roste, a tudíž i roční úspory díky fotovoltaice také rostou.

Co se týče návratnosti, tak při současných cenách fotovoltaických systémů se návratnost pohybuje kolem 7 let.

Přebytky z fotovoltaiky je nejvýhodnější uložit do baterie

Aby vám přebytečná energie z fotovoltaiky, zbytečně „neodtékala“ do distribuční sítě, je rozumné uložit ji do baterie. Z té pak můžete čerpat třeba ve večerních a nočních hodinách. I když už nesvítí slunce, stále budete mít dostatek vlastní energie z fotovoltaiky na provoz celé domácnosti.

Velikost baterie se odvíjí od vaší konkrétní spotřeby ve večerních a nočních hodinách. Přes den se baterie nabije, večer tuto uloženou energii je možné čerpat. Ráno je ale opět nutné, aby byla baterie prázdná a přebytečná energie z fotovoltaiky se měla opět kam ukládat.

S regulací A-Z ROUTER Smart, kterou vyrábí A-Z TRADERS, lze krom ukládání přebytků energie do baterie také řešit akumulaci energie v podobě ohřevu vody v bojleru. Tímto způsobem můžete využít energii vyrobenou z fotovoltaiky opravdu na maximum.

Tip: Pokud již máte elektromobil nebo přemýšlíte o jeho koupi, jistě oceníte možnost nabíjet vozidlo přímo z fotovoltaiky. Díky nabíjecím stanicím A-Z CHARGER od A-Z TRADERS lze elektromobil nabíjet v harmonickém spojení s vaší aktuální výrobou, spotřebou, úrovní nabití baterie či nahřátí bojleru a to vše v jednoduchém ovládání prostřednictvím aplikace. Navolíte si priority dle vašich potřeb a máte vystaráno.

Získejte státní dotaci na fotovoltaiku, která vám pokryje výraznou část nákladů

Není žádným tajemstvím, že Státní fond životního prostředí poskytuje dlouhodobé dotace Nová zelená úsporám, které pomohou pokrýt značnou část nákladů na pořízení fotovoltaiky. Pokud vás jako první napadá, že s žádostí o dotaci bude spousta byrokracie, pak máte pravdu. Vás to ale trápit nemusí. Společnost SEFY má vlastní tým administrativních pracovníků, kteří se starají o veškerou administrativu svých zákazníků. Nejen podání žádosti a doložení všech potřebných dokumentů, ale i následné vyplacení na váš bankovní účet, vše v SEFY zařídí za vás.

Výše dotace se odvíjí od pořizovací ceny fotovoltaiky. Pokud bychom jako příklad uvedli nejprodávanější variantu pro rodinné domy PREMIUM, kde se celková cena pohybuje kolem 360 000 Kč, pak můžete získat státní dotaci až 170 000 Kč. Cena fotovoltaiky PREMIUM vás pak vyjde na pouhých 190 000 Kč.

Tip: Přečtěte si případovou studii, kde se zákazníkovi podařilo ušetřit takřka 30 000 Kč ročně s fotovoltaikou od SEFY.

