Jak vybrat gastro přívěs, abyste mohli nabízet kulinářské zážitky…

10:18
Patrně jen málokdo si v posledních několika letech nevšiml stoupající oblíbenosti gastro přívěsů. Tyto „pojízdné kuchyně“ se staly symbolem moderního gastronomického podnikání. A to díky flexibilitě, výrazně nižším vstupním nákladům a pro rychlý kontakt se zákazníky a tedy okamžitou zpětnou vazbu.

Komerční sdělení

| foto: Gastro přívěsy

V článku se podrobněji podíváme na jednotlivé atributy gastro přívěsů, jejich výhody a pomůžeme vám vybrat ten pravý.

Tak nejprve - co stojí za oblíbeností gastro přívěsů?

Na tuto otázku existuje poměrně snadná odpověď. Tak, jak je již nastíněno výše v prvním odstavci, je to především jejich operativnost, díky které můžete být prakticky kdykoliv, kdekoliv, přesně tam, kde jsou lidé, tedy Vaši potencionální zákazníci. Svůj kulinářský um tak můžete snadno a rychle předvést na festivalech, trzích nebo firemních akcích. Gastro přívěs také snadno rozšíří Vaše, v kamenných provozovnách již zaběhlé podnikání jako příslušenství k restauracím a barům ve městech, nebo dobře poslouží výrobcům různých pochoutek, pro rychlý a širší kontakt s dalšími zákazníky.

Jelikož se jedná o vozidlo (přívěs), nemusíte řešit povolení na stavebním úřadě, neboť podle zákona (§ 17 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon) jsou gastro přívěsy mobilními provozovnami. Musí jen splňovat podmínku přemístitelnosti a provozovna nesmí být umístěna na jednom místě déle než tři měsíce. Navíc si v některých případech nemusíte ani obstarávat vyšší řidičské oprávnění. Pro jejich přemístění vám postačí řidičský průkaz sk. B.

Výhody gastro přívěsů – vypíchněme si je…

Gastro přívěsy přinášejí podnikatelům celou řadu benefitů, které ve svém důsledku podporují vztah zákazníků s podnikem. Jaké to jsou?

Nižší vstupní a provozní náklady, méně legislativy : Pořízení gastro přívěsu je výrazně levnější a snazší než otevření kamenné provozovny. S tím souvisí i nižší náklady na provoz, minimální náklady na energie, vodu, personál…

Svižný start nebo rozšíření podnikání s nižším rizikem: Díky rychle pořízenému zázemí můžete začít podnikat okamžitě. S pomocí přívěsu otestujete nový koncept nebo rozšíření podnikání, aniž byste museli výrazně více investovat do kamenné provozovny, tedy méně platíte, méně riskujete. A to nemluvíme o času, který ušetříte a čas jsou přece také peníze…

Flexibilita: Nespornou výhodou gastro přívěsů je jejich snadná přemístitelnost – jeden den jste na jednom místě, další den už můžete být jinde, vždy přesně tam, kde jsou Vaši zákaznici.

Marketingový nástroj: Mnoho podnikatelů využívá gastro přívěsy jako originální, pozornost přitahují a velmi dobře fungují reklamu, která navíc svým provozem vydělává!

Jak správně vybrat?

Zvolit přívěs vhodný přesně právě pro Vaše podnikání nemusí být žádná věda.

Primárním kritériem výběru by měly být rozměry. Přívěsy dodáváme v délce od 3 až do 7 m, šířka pak může být 2, 2,3 nebo 2,5 m. Počet, velikost a rozmístění oken vyrobíme na míru podle Vašich požadavků.

Máte-li vybrané rozměry přívěsu, další a velmi důležitý je výběr vhodného typu nápravy. Nabízíme jednonápravy (nebrzděné s nosností 750 kg a brzděné, jež zvládnou zátěž 1 350 kg) a dvounápravy (2 700 kg a 3 500 kg).

Pak už jen zbývá se rozhodnout, zda si přívěs vybavíte sami nebo zakoupíte již vybavený (elektroinstalace, teplá a studená voda a kuchyňské vybavení). Vybrat si můžete také barvu – bílou, antracitovou nebo černou. Chcete-li výjimečný vzhled přívěsu, lze obložit dřevem v jakékoliv barvě, nebo reklamním polepem…

Pro Vaši inspiraci – uspokojili jsme velké společnosti i malé podniky…

Mezi naše zákazníky patří Aperol, Lagardere (prodejny Relay, Costa Coffee, Paul, UGO, Pilsner Urquell Original Restaurant), Madeta nebo A.W. Olomoucké tvarůžky, restaurace Hliněná Bašta v Průhonicích nebo Větrné bistro na Šumavě…

Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat. Společně probereme Vaše představy a vyladíme přívěs do posledního detailu. O vše se s radostí postaráme. Vy už se jen můžete těšit, až s novým přívěsem budete objevovat další možnosti Vašeho podnikání.

Gastro přívěsy můžete zakoupit na adrese Gastroprivesy.cz

