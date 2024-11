Jak vybrat dovozce auta ze zahraničí?

Dovoz auta z Německa může znít ploše, jednoduše až banálně, ale reálně může mít mnoho podob. Je v něm spousta prostoru, jak při neznalosti prostředí a jazyku vyrobit chyby.

Úsměvná je představa, že prototyp dovozce má starší SUV s vozíkem. Přijede na místo, koukne, zhodnotí, že je to modré nebo žluté, německy vyjedná „gutn ták, vyfíl lecte prajs a danke“, pošle klientovi 5 nebo i 10 fotek, naloží, jede domů a už je to hotovo. Cenu služeb počítá v Kč za km cesty, v součtu to vyjde maximálně někde mezi deseti a dvaceti tisíci korunami, vlastně žádnou práci moc neudělá, protože na tom nic není, a je to, auto máte před domem. Však přihlášení už si nějak vyřešíte. O autě sice nic nevíte, ale koho by to zajímalo. Berte, prosím, s nadsázkou, to bylo jen pro pobavení. A teď vážně.

Pro správný výběr dovozce auta z Německa nebo z jiné zahraniční země je nutno si uvědomit, že kvality „firem“ se v této oblasti velmi různí jako v každé jiné a v čase se na základě zkušeností z předchozích koupí našich nově příchozích klientů ukazuje, že průměr bohužel není nijak slavný, což je škoda. Často jen cena služeb bývá měřítkem, ale kdeže jsou procesy prověření vozu, historie, dovozce, dodavatele v zahraničí, podmínek platby, DPH, registrace, záruk, výběru vhodného financování, pojištění atp.

Výběr správného dovozce auta z Německa je klíčový

Existuje portfolio firem, které se zvenku tvář profesionálně, ale nemusí to vždy být pravdou.

Volbou takové firmy se vkládáte do rukou někomu, kdo buďto dokáže systémově správně poptávku uchopit a zpracovat ji jak po obchodní, tak po technické stránce, nebo se pouštíte na tenký led s dodavatelem, který jednoduše neví, co dělá, a má to úroveň bohužel často podobnou, jako když si vůz pojedete vybrat sami.

Často se jedná o tzv. one man show, což samo o sobě není špatně, pokud se specializuje na konkrétní užší oblast, ale všechny oblasti nemá šanci obsáhnout, nebo nejméně v nijak valné kvalitě.

Neopomeňme fakt, že nákup automobilu je vždy velká položka ve firemním nebo rodinném rozpočtu.

Přejete si financování?

Už jen v tomto bodě významná část „profesionálů“ končí, protože si financovat např. 70% kupní ceny vozu jednoduše nemohou ekonomicky dovolit, zejména pokud se takových klientů, kteří nemají vlastní zdroje a potřebují financování na koupi vozu, objeví více najednou. Nemluvě o tom, že pokud cokoli neklapne, tak se jednoduše nemají k situaci jak postavit a při řešení právní cestou si na nich nemáte moc co vzít.

Ochrana klienta

Někteří se neváhají nechat slyšet, že prověřování historie vozu je k ničemu a že hlavně musí mít z vozu dobrý pocit. Ano, dobrý pocit při koupi nepochybně být musí, ale v případě, že v historii vozu vidíme opakovaně stížnosti předchozího vlastníka na závady převodovky a vrácení vozu dealerovi, tak pracovat s takovým vozem je čistá nezodpovědnost a dovozce může mít pocitů, kolik chce. Je to o rizicích a pravděpodobnostech.

Pravý profesionál bude klienta chránit a volbu špatného vozu mu musí rozmluvit.

Co když nabízený vůz je bývalá půjčovna ze Švédska se záznamy o havárii, které zaplavují trh v České republice nízkými cenami ruku v ruce s nízkou kvalitou? Nebo co když vůz byl využíván na promo akce pro VIP klienty značky a má za sebou těžký život např. na okruhu nebo na testovacích polygonech pod rukama desítek řidičů? Ať už máte zájem pořídit si běžný VW Passat nebo exkluzivní Porsche 911, vězte, že důslednost se opravdu vyplácí a informovanost o původu i historii vozu je ochranou vaší investice.

Co chybí?

Nejčastěji chybí systém a procesy. Chybí také adekvátní pojištění odpovědnosti, pojištění přeprav, jazykové nebo technické schopnosti, v neposlední řadě ekonomické zázemí sanovat případný problém.

Pečlivě zvažte výběr dodavatele

Ať už si pořizujete první nebo například pátý vůz, zvažte dle typu a hodnoty vozu, jakého dodavatele vybrat a udělejte si poctivý průzkum trhu, aby pro vás dovoz auta z Německa nebo z jiné země dopadl opravdu dle vašich představ.

Dovoz aut z Německa či z jiné země vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. V prvé řadě je třeba rozlišovat mezi profesionálním dovozcem a pouhým přepravcem, jehož jedinou starostí je cena za kilometr přepravy. Nekvalitní poskytovatelé služby často zanedbávají důležité kroky procesu nebo je zcela vynechávají, což se obvykle odráží v nižší ceně. Je zásadní, aby dovozce ovládal daný cizí jazyk, čímž se předejde nedorozuměním. Klíčová je samozřejmě i technická znalost vozidel.

Zvolte skutečného profesionála a neponechejte nic náhodě. Při koupi auta se vždy jedná pro každého zájemce o velkou investici bez ohledu na její nominální výši.

Přejeme šťastnou ruku při výběru.

Pro jakého klienta jsme vhodným partnerem?

Pro ty z vás, kteří chtějí být v celém procesu koupě ochráněni a chcete si tento výjimečný okamžik bezstarostně užít od A do Z.

Nejen, že vám dodáme vůz ve 100% poměru k vaší investici a celým procesem vás provedeme, ale splníme opravdu všechna vaše přání.

Přejete si k vozu další služby ve formě výhodného financování, pojištění nebo další prvky jako ochranné PPF fólie, dodání zimní sady kol, sportovní výfukovou sadu, ochranu podvozku nástřikem vosku? To a mnoho dalšího je v našem standardním portfoliu.

Pro využití našich služeb nás neváhejte kdykoliv kontaktovat www.dovezuauto.cz

Aleš Blahůšek, zakladatel firmy DovezuAuto.cz s.r.o. (projekt Dovezuauto.cz založen 2011 )