Jak vybrat dárek nejen na Vánoce? Vsaďte na TimeWood!

Pokud však u vás stále vítězí originální dárky s osobním věnováním, které jsou stylové, praktické a kvalitní, tak se vám dnešní počtení bude líbit!

Co si přát k Vánocům?

Vybrat dárek není zrovna snadná věc a trefit se do vkusu obdarovaného už vůbec ne. Myslete na ostatní, ale nezapomínejte ani na sebe! TimeWood se pyšní velkým výběrem náramkových hodinek ze dřeva, stylových slunečních brýlí, ale také společenských motýlků a dalších cool doplňků. Nejrůznější exotické dřeviny, kvalitní provedení a hlavně UNISEX použití, takže nemusíte řešit, zda se jedná o dárek pro muže či pro ženy. Neškatulkujeme, vyberte si podle sebe.

Originální dárky s věnováním

V TimeWood velmi dbáme na výběr exotických i českých dřevin, které dodávají našim výrobkům nádech kvality a elegance. Propracované detaily, kožené i dřevěné pásky, kvalitní švýcarské i japonské strojky v hodinkách. Mluví za nás hlavně desetitisíce kusů prodaných výrobků a 7letá historie našeho e-shopu. Velkou přidanou hodnotou těchto vánočních dárků je možnost gravírování zdarma – důležité datum, vzkaz plný lásky, ale i silueta Homera Simpsona – u nás je vše možné. Hned se z obyčejných hodinek stane předmět, který pro vás bude znamenat vše…

Dárek pro manžela, partnera i šéfa

Sháníte dárek pro svého muže, nadřízeného nebo souseda? Omrkněte třeba dřevěné hodinky TimeWood Zara, které užije kravaťák i hipster. Černé santalové dřevo působí doslova magicky a patří mezi jedny z nejprodávanějších hodinek z naší dílny. Ze stejné dřeviny jsou vyrobeny i stylové hodinky Nero, které jsou velmi elegantní a hodí se do práce, do divadla i na důležitou obchodní schůzku. Detaily v barvě růžového zlata jsou naprosto dokonalé.

Pokud máte zálusk na sluneční brýle ze dřeva, tak můžeme doporučit skvělou novinku – moderní brýle TimeWood Ebee z vrstev ebenového a javorového dřeva. Dokonalé lehké, elegantní a hlavně polarizované (UV filtr 400). Nechte si na ně vygravírovat zdarma třeba iniciály!

Dárek pro ségru, ženu i milenku

Vaši ženu už možná nebaví nové hrnce nebo špatně vybraná velikost spodního prádla – zkuste něco cool, nevšedního a darujte to s láskou! Což takhle pořádná dávka ega? Myslíme tedy dřevěné hodinky TimeWood Ego, které prostě mají styl a sebevědomí. Exotické zebrano vaši ženu dostane do kolen. Potěšit však můžou i elegantní dámské hodinky TimeWood Rosso ze santalového dřeva, s černým ciferníkem a červenou vteřinovou ručičkou. Pokud vaše milá preferuje spíše decentní styl, tak trefou do černého budou tyto světlé hodinky ze dřeva TimeWood Cruz z javorového dřeva.

Nebo své ženě nasaďte růžové brýle – tedy spíše modré! TimeWood Bloom jsou elegantní sluneční brýle z ebenového dřeva. Velmi nevšedně působí polarizované čočky s modrou REVO úpravou. Modrá je prostě dobrá!

Nejen firemní dárkové předměty

Vybrat vánoční reklamní předmět pro své obchodní partnery nebo dárek pro manažery bývá oříšek. Zapomeňte na USB flashky s logem, hrnky s firemním mottem nebo kalendáře – následujte přírodu a darujte TimeWood! Gravírujeme zdarma a ani logo pro nás není problém. Top manažerům či manažerkám se určitě budou líbit luxusní hodinky TimeWood Rogo ze vzácného ebenového dřeva s detaily v barvách růžového zlata. Vhodné na obchodní schůzky, plesy i čas s rodinou. Pravý mramor však také nemusí být k zahození a málokde seženete takové netradiční hodinky ze santalového dřeva, jako je TimeWood Shooter. Ciferník z pravého mramoru je prostě luxusní a černý kožený řemínek těmto hodinkám dodává grácii.

Najdete u nás i nevšední klasiku – luxusní kuličkové pero z masivu ebenu TimeWood EPEN s mosazným vrškem v černé krabičce bude originální firemní dárek pro vaše obchodní partnery. Čekají na vás také dřevěná pera z masivu wenge, ořechu či zebrana. Gravírování je u nás samozřejmostí.

Jak zabalit dárek?

Stylové hodinky ze dřeva nejde snad zabalit jinak než do originální dárkové krabičky TimeWood z březového dřeva. Uvnitř je bezpečné polstrování, které uchrání tento vzácný dáreček. A už jsme říkali, že gravírujeme zdarma? J

Máme pro vás skladem všechny modely dřevěných hodinek a určitě si vyberete i z nabídky originálních slunečních brýlí, dřevěných motýlků, manžetových knoflíčků či dřevěných krytů na iPhone. Nebo jen vsaďte na dárkový poukaz – tím nic nezkazíte. Udělejte si radost hned a buďte TIMEWOOD!

Navrhněte vlastní design hodinek jako dárek!

Fantazii se meze nekladou, a proto chceme lidem umožnit, aby si graficky sestavili vlastní model dřevěných hodinek, který následně vyrobíme a ještě doplníme o laserové gravírování na přání. Vytvořili jsme unikátní grafický konfigurátor, ve kterém je možnost vytvořit až 1248 kombinací. Hodinky se vždy skládají z těla, ciferníku a řemínku z různých dřevin a ty je možno si poskládat dle svého vkusu. Samozřejmostí je také gravírování laserem na míru.