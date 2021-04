Jak ve firmě najít sílu a inspiraci pro zlepšování?

Jakmile se vyskytne prvotní překážka, nastává zpravidla fáze návratu ke starému způsobu dělání daných věcí a management k dané situaci zaujímá neutrální postoj nebo naopak přistoupí k zavádění změn hrubou silou: křik, kárání, vyhrožování, srážky platu apod.



Oba tyto přístupy jednoduše vedou ke zhoršení původní příčiny tohoto odporu. Touto příčinou velmi často bývá fakt, že zaměstnanci nemají možnost plně se podílet na chodu a úspěších firmy a změny jsou tvořeny heslem „o nás bez nás“.

Vrcholový a střední management se denně potýká s otázkou, jak přinést změnu a zlepšit tak firemní výsledky | foto: cz.kaizen.com

Zapojení je klíčem



Firmy, které systematicky zapojovaly své pracovníky, měly:

• až o 10 % lepší hodnocení spokojenosti zákazníků

• až o 22 % vyšší ziskovost

• až o 21 % vyšší produktivitu

• zaznamenaly vyšší obrat a méně absence

oproti firmám, které své zaměstnance systematicky nezapojovaly. Identifikace správných přístupů k angažovanosti zaměstnanců je zásadní. Častým manažerským pokušením je přistupovat ke změnám formou „kopírovat-vložit“. Typickým příkladem bývají po sobě jdoucí každodenní týmové mítinky v kanceláři či zasedací místnosti, kde informace jsou k dispozici jen zřídka nebo nejsou dostatečně transparentní - chybí reálná data, diskuse jsou vytrženy z kontextu a chybí relevantní lidé. To vzbuzuje velké znepokojení, když vezmeme v úvahu, že průměrný zaměstnanec navštěvuje nejméně 60 schůzek měsíčně, přičemž více než 30 % těchto schůzek je vnímáno jako ztráta času. V některých případech se můžeme setkat s faktem, že:

• 25 % schůzek je věnováno diskusi o nepodstatných otázkách

• 73 % zaměstnanců dělá jinou práci, zatímco kolega vedle prezentuje

• 75 % lidí nikdy neabsolvovalo trénink, jak schůzku vést

Zapojení zaměstnanců přímo souvisí s jejich fluktuací. Manažeři se velmi často musí vyrovnávat s faktem, který ukazují nejnovější výzkumy, a to že až 43 % zaměstnanců velmi pravděpodobně opustí své zaměstnání a přejde k jinému zaměstnavateli kvůli navýšení platu nepřesahujícímu 10 %.

Ještě důležitější je, že tito zaměstnanci řekli, že by zůstali, pokud by cítili iniciativu a zapojení v praxi a kdyby jejich firma podporovala kulturu, kde by komunikace byla „hodnotou“ a stala se více efektivní.

Poslání je jasné, firmy musí aktivně hledat rozhraní mezi správným zapojením a riskem ze ztráty zaměstnance.

Kde však organizace stále selhávají?

Proč je problémem komunikace v době, kdy komunikace nikdy nebyla jednodušší? Odpověď pravděpodobně spočívá ve způsobu, jakým se komunikuje. To, jak se informace propadávají napříč odděleními a hierarchickými strukturami firem, je naprosto zásadní. Studie zjistila, že manažeři zodpovídají nejméně za 70% rozptyl v hodnocení zapojení zaměstnanců u firem napříč různými obory.

Mezi hlavní nedostatky patří nízká standardizace a nedostatek transparentnosti, pouze 22 % zaměstnanců vnímalo své manažery jako transparentní. Nedostatečná transparentnost způsobuje u zaměstnanců nejasné pochopení výkonnosti firmy, jejích ukazatelů a požadovaného směru.

Manažeři, kteří jednoduše naslouchají svým zaměstnancům nebo se rádi prezentují svojí politikou otevřených dveří, již nestačí plnit dnešní očekávání a trendy. Firmy, které šly nad rámec tohoto tradičního manažerského přístupu a definovaly nový standard pro systematické zapojování svých zaměstnanců, byly svědky nižší míry fluktuace zaměstnanců než průměr odvětví. Měly by se také vyvarovat paradigmatu souzení a obviňování. Když nastane problém, manažeři mají často tendenci ptát se: „Kdo to udělal?“. Skutečnou otázkou by mělo ale být: „Proč se to stalo?“ Před provedením jakékoli formy úsudku je vždy třeba věřit, že chyba spočívá především v procesu.

KaizenTM cesta | foto: cz.kaizen.com

První kroky



Změna malých návyků a rutin může pomoci urychlit přechod ke kultuře zlepšování se zapojením zaměstnanců a přispíváním na přidané hodnotě pro zákazníka. Lídři by měli začít tím, že budou mít k dispozici příslušné informace a výkonnostní ukazatele a budou sdíleny se všemi zaměstnanci. To posílí pocit sounáležitosti a podpoří smysluplné diskuse, které se snad uzavřou protiopatřením přiděleným členovi týmu, což mu dá plnou samostatnost při zlepšování výsledků. Definování správné frekvence kontroly výkonu a rutiny pro rychlou reakci může definovat úspěch nové iniciativy. Hlavní události se nestávají u generálního ředitele ani v kancelářích manažerů. Proto musí být manažeři co nejblíže pracovnímu prostoru - místu, kde se tvoří přidaná hodnota pro zákazníka, rozumět bolestem členů týmu a podílet se na hledání nových řešení. Blízkost s pracovními týmy by měla být prioritou a plánována s vysokou frekvencí, protože to také přispívá k morálce zaměstnanců a pocitu uznání. Aby došlo k vzájemnému propojení iniciativy pracovních týmů na straně jedné a intervencí managerů na straně druhé, je důležité udržovat vizuální přehledy pomáhající posilovat transparentnost a budovat důvěru mezi managementem a zaměstnanci. Pracujeme s daty a fakty a ty jsou přístupné všem. To také pomáhá připravit cestu nové firemní kultuře, kde je každý člen povzbuzován, aby přispíval k řešení, a vzniká tak „mikroklima“, kde je přijímán názor všech.

Zlepšování vyžaduje kontinuitu | foto: cz.kaizen.com

Zlepšování vyžaduje kontinuitu, je to neustálý proces. Neexistuje hranice, kdy bychom si mohli říct, už jsme dost dobří, už nám to stačí. Ve chvíli, kdy si toto řekneme, prohráli jsme. Poptávka se mění, lidé se mění a stejně tak chování. Lídři a jejich firmy musí neustálé hledat prostor, kde se zlepšit a toto chování proměnit ve zvyk, každodenní záležitost. K dosažení tohoto cíle je třeba se dívat shora dolů, na všechny zaměstnance jako na zdroj udržitelného úspěchu. Vytvoření správné firemní kultury vytvoří silnou podporu pro samostatné, motivované a zmocněné týmy.