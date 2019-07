Jak v dnešní době najít sám sebe? Propojte cestování a osobní rozvoj!

Řešením je uvědomit si, jak funguje naše mysl, v jakém měřítku nás ovlivňují zaběhlé struktury v životě a jak je možné změnit úhel pohledu na situace a děje. Právě travel coaching představuje jednu z možných cest tím, že propojuje cestování s osobním rozvojem.

Teorie kolotoče v naší hlavě

Představte si, že máte v hlavě kolotoč. Takový, který známe z dob našeho dětství z hřišť uprostřed sídliště. Jako malí jste seděli na jedné straně a točili se kolem dokola. Podobný kolotoč se nalézá v naší hlavě. Představuje naši mysl a naše myšlenky jsou jako děti, které se točí kolem dokola a je jich mnoho. Každá z myšlenek roztáčí kolotoč jiným směrem a jak to u dětí bývá, přetahují se. Čím více dětí na kolotoči, tím více je zatížen a dříve či později se zlomí.

Jak by bylo skvělé získat alespoň částečnou kontrolu nad naší myslí, myšlenkami a s tím souvisejícími ději v našem těle, které se projevují též do okolí.

Přestat unikat a vědomě začít činit

K tomu, abychom dostáli změny, je třeba udělat první krok. Tím krokem může být právě rozhodnutí pro změnu aktuálního stavu a toto rozhodnutí manifestovat činem. Může to být cokoliv, od malého rituálu až po navázání spolupráce s kvalifikovanou pomocí. Zásadní je rozhodnout se a udělat to právě teď. Zde se projeví zmiňovaná levá hemisféra, která přinese myšlenky k pochybnosti a strachu ze změny a něčeho nového. Dobře nás zásobuje spoustou racionálních důvodů, proč tuto změnu nedělat. V tento moment snahu mnoho lidí buď vzdá, nebo zamrzne v odkládacím módu či unikání: „Za týden bude více času. Počkám až...“ apod.

Travelcoaching, vystoupení z kolotoče všedních dní

Pro lidi oplývající silnou vůlí a disciplínou, kteří chtějí jít cestou svépomoci a vynechat osobu kouče, může být jedním ze způsobů sebekoučování. Jedná se o nástroje a techniky pracující nejen s motivací, zvyšováním vnitřní energie (pocitu štěstí), ale také se způsobem myšlení, aktivizací jednotlivých částí mozkových hemisfér a využitím jejich potenciálu. Cílem sebekoučování je zvýšení výkonu, zlepšení schopnosti učit se a dosáhnout větší celkové spokojenosti.

V dnešní době je možné nalézt řadu kurzů a knih, které nás provedou světem osobní proměny. Byli byste překvapeni, jaké zázraky dokážou jednoduché postupy založené na vědomém dýchání, soustředění pozornosti a konkrétních aktivitách.

Pokud si však stále nejste jistí, kde začít, můžete využít služeb kouče. Dobrý kouč vás zpravidla během několika sezení dokáže provést procesem změny, na jehož konci na vás čeká nejen dobrý pocit, ale také konkrétní dosažené výsledky.

Nadstavbou klasického koučinku je tzv. travelcoaching neboli koučink na cestě, který propojuje užitečné s příjemným a zároveň využívá možností koučování a sebekoučování na cestě. Přínosem této techniky je navíc vystoupení z každodenní rutiny všedního života. V rutinních činnostech totiž sklouzáváme k tomu, že si na jednotlivé skutečnosti lepíme nálepky a realitu pod nimi přestaneme postupně vnímat. Nakonec můžeme být až překvapeni, co skutečně pod danou nálepkou je. V běžném životě se pohybujeme v komfortní zóně, oblasti nám dobře známé. Tuto zónu opouštíme vždy v okamžicích, kdy vstupujeme do zóny poznávání (učení se). Překročíme hranici zvyklostí a rutiny s cílem se něco nového naučit. Pokud to přeženeme a překročíme zónu poznávání, dostaneme se do zóny stresu, která již pro nás není příjemná, a dokonce může být škodlivá.

Cestovat v rámci travelcoachingu není jen dovolená jinak, ale využíváte změny a vytržení z rutiny s cílem zvýšit všímavost vůči vlastnímu životu a dějů v něm. Je to způsob, jak poznat sám sebe a jak změnit život při využití alternativního způsobu cestování. Travelcoachingk má za cíl udržovat jedince mimo zónu komfortu, ale jen do hranice zóny stresu. Práce na osobním rozvoji se provádí různými formami cvičení a technik, které udržují ve správném „flow“ a dávají dostatek času na vlastní realizaci a uvědomění. V průběhu programu nahlížíme na každý okamžik jako unikátní, prohlubujeme vděčnost a radost z něj. Cíleně opustíme denní rutinu se záměrem přepracovat struktury ve svém životě. Travelcoachig využívá i reflexe, z níž vyvozuje poučení a čerpá inspiraci pro další kroky. Spočívá ve vědomé a cílené práci s vlastní motivací, energií, způsoby myšlení a nalezení rovnováhy.

Důležitým prvkem v tomto ději je průvodce – travelcoach. Na cestě zajišťuje bezpečné prostředí pro dobré fungování procesů mimo váš klasický životní rámec a zónu komfortu. I když je někdy zapotřebí k posunu silná konfrontace s realitou a vybuzení i prostřednictvím negativních zážitků, travelcoach pomáhá tyto stavy eliminovat, případně jimi pomůže bezpečně projít. Zároveň zná klientův cíl a respektuje zvolenou cestu k němu. Je opěrným bodem v případě klopýtnutí na pěšině.

V dnešní době je poměrně známý trend přiklánění pozornosti směrem k východním zemím, jako je Indie. Převážně horské oblasti severní Indie, nazývané také Malý Tibet, dávají možnost nahlédnout do autentického prostředí místních lidí žijících v podmínkách, které mohou být pro Evropana stresující. Tito lidé však skrze svoji víru, rituály a zvyklosti dokáží překonat úskalí zdejšího života a koncentraci spokojenějších a upřímnějších úsměvů byste po celé Evropě stěží hledali. Návštěva takového místa je nejen inspirativní, ale při cílené práci v zóně učení také velice obohacující. Toto místo již změnilo nejeden pohled na svět a dodalo motivaci k dalším krokům životem!

Kdo se vydáte novou cestou, cestou kontroly svého kolotoče mysli, vyvážení myšlenkových pochodů jednotlivých hemisfér ať již s koučem nebo sám? Udělejte první krok a uchopte svůj život do vlastních rukou právě teď. Jiný okamžik totiž neexistuje!

