Jak uspět na trhu práce v době AI? Zkuste Unicorn University

Ještě před několika lety stačilo získat diplom a většinu profesního života stavět na jedné odbornosti. Dnes je situace jiná. Rozvoj umělé inteligence, automatizace a datové analytiky mění pracovní trh tempem, které nemá obdoby. Firmy stále častěji hledají zaměstnance schopné pracovat s novými technologiemi a digitálními nástroji, a proto roste význam vzdělávání, které dokáže na tyto změny pružně reagovat.
Škola, která odpovídá na potřeby firem
Na tyto změny reaguje Unicorn Vysoká škola, která aktuálně otevřela podzimní nábor. Škola dlouhodobě nabízí oblasti informačních technologií, dat, businessu a managementu. A poskytuje bakalářské i navazující magisterské studijní programy zaměřené na dovednosti, které firmy stále častěji vyžadují. Programy jsou pro zájemce otevřeny až do konce října.
Vedle odborného obsahu klade důraz také na praktickou výuku a propojení s reálným prostředím firem. Na výuce se podílejí odborníci z praxe, kteří studentům předávají zkušenosti z konkrétních projektů a pomáhají jim lépe se připravit na budoucí profesní uplatnění.
Studium, které se přizpůsobí životu
Významnou roli hraje také flexibilita studia. Vedle prezenční a kombinované výuky nabízí škola i online formu studia, která umožňuje skloubit vzdělávání s pracovním i osobním životem. Studium tak není určeno pouze čerstvým absolventům středních škol, ale také lidem, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, změnit kariérní směřování nebo doplnit znalosti v souvislosti s technologickým vývojem.
„Flexibilita se stává jedním z hlavních faktorů při výběru školy. Zatímco část studentů nastupuje po maturitě, stále více zájemců tvoří pracující profesionálové, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo změnit kariérní směřování. Možnost studovat odkudkoliv a kombinovat online výuku s prakticky zaměřenými předměty dnes představuje významnou výhodu,“ říká rektor Unicorn Vysoké školy Prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Od mikrocertifikátů po MBA
Vedle klasických vysokoškolských programů roste také význam kratších forem vzdělávání zaměřených na konkrétní dovednosti. Unicorn Vysoká škola proto nabízí také mikrocertifikáty, které umožňují rychlé doplnění znalostí například v oblasti programování, datové analytiky, umělé inteligence nebo managementu. Jejich výhodou je možnost pružně reagovat na aktuální potřeby pracovního trhu.
Součástí nabídky jsou rovněž profesní kurzy určené těm, kteří chtějí rozvíjet své kompetence bez nutnosti absolvovat celý studijní program. Stále větší význam získává také vzdělávání manažerů. Data a umělá inteligence se totiž stávají součástí každodenního rozhodování ve firmách napříč obory.
Příkladem je program MBA Data & AI Driven Management, který propojuje manažerské vzdělávání s praktickým využitím datové analytiky a umělé inteligence v řízení organizací a strategickém rozhodování.
Přihlášky jsou otevřené do konce října
Změny na trhu práce ukazují, že vzdělávání není jednorázovým rozhodnutím, ale dlouhodobou strategií. Schopnost průběžně získávat nové znalosti a adaptovat se na technologický vývoj se stává jednou z nejdůležitějších kompetencí současnosti.
Zájemci o bakalářské, navazující magisterské i profesní vzdělávání mohou podávat přihlášky na Unicorn Vysokou školu až do konce října. Otevřené jsou všechny formy studia – prezenční, kombinované i online. Vedle tradičních studijních programů jsou k dispozici také mikrocertifikáty, profesní kurzy a specializovaný program MBA zaměřený na práci s daty a umělou inteligencí. V době, kdy se pracovní trh mění rychleji než kdykoliv předtím, představuje vzdělávání jednu z nejjistějších investic do budoucnosti.