Jak ušetřit na inkontinenčních pomůckách? Vybírejte chytře

Inkontinence trápí až 30% populace

„Tak tohle se mě naštěstí netýká,“ říkáte si. Inkontinence moči není jen (ne)schopnost udržet moč na sklonku života. Jedná se bohužel o civilizační onemocnění, které postihuje celou populaci bez rozdílu věku. V průběhu našich životů se dostáváme do stavů a situací, při kterých se inkontinence objeví, ani nevíte jak. Příčinou úniku moči může být například diabetes, úraz, pooperační stav, nadváha, neléčený zánět močového měchýře nebo těhotenství, porod a mnoho dalších.

Návštěvu lékaře neodkládejte

Únik moči při kýchnutí může zpočátku vypadat nevinně. Říkáte si, že to byla náhoda a snad i trochu lehkomyslně to neřešíte. Řešit byste to ale měli, a to co nejdříve. Objeví-li se u vás únik moči, zahoďte všechny zábrany a vyhledejte lékaře, nejlépe urologa. Věřili byste, že je spousta lidí, kteří se odborné pomoci bojí a celé roky inkontinenci neřeší? Přitom inkontinence nemusí být trvalá a často je možné ji úplně vyléčit.

Inkontinenční pomůcky vás vrátí zpět do běžného života

Při inkontinenci se nosí inkontinenční pomůcky. Pacienti si je nesmírně chválí. Moc dobře totiž vědí, že jedině inkontinenční vložky nebo inkontinenční kalhotky je udrží v klidu a pohodě. Mohou se s nimi cítit v bezpečí a nemusí se obávat žádné katastrofy. Zvláště v době, kdy všichni promýšlíme každý náš nákup, je potřeba i inkontinenční pomůcky vybírat chytře. Tímto způsobem lze ušetřit nemalé náklady na jejich pořízení.

Správně vybraná pomůcka zachytí veškerý obsah tekutiny při nechtěném úniku moči.

Inkontinenční pomůcky jsou tenké, anatomicky tvarované a diskrétní.

Inkontinenční vložky a kalhotky eliminují nepříjemný zápach moči.

Co je důležité při výběru inkontinenčních pomůcek

Aby inkontinenční pomůcka správně fungovala, je potřeba znát svůj stupeň inkontinence. Ty jsou tři. Trápit vás může únik moči po kapkách (lehký únik moči), může ale docházet až k úniku obsahu celého močového měchýře najednou (těžký stupeň inkontinence). Zatímco u toho lehkého stupně si vystačíte s vložkami, u středního až těžkého stupně budete potřebovat inkontinenční plenkové kalhotky. Při výběru vždy sledujte savost produktu. Kalhotky vybírejte podle obvodu svých boků (nikoliv podle konfekční velikosti). Kalhotky musí dobře sedět, aby moč po stranách nemohla unikat. Správně zvolená savost a velikost plenkových kalhotek dokáže ušetřit náklady na jejich pořízení. Dobré je také vědět, že pod dozorem lékaře máte nárok na úhradu inkontinenčních pomůcek pojišťovnou. Lékař vám může předepsat tzv. poukaz.

Zasloužíte si to nejlepší

Ač se to může z počátku zdát potupné nosit inkontinenční pomůcky, hned na to objevíte přednosti k nezaplacení. Ješitnost není na místě. Dnešní moderní pomůcky jsou totiž tenké a diskrétní a už dávno nejsou vidět pod oblečením. Právě díky inkontinenčním pomůckám se budete cítit komfortně, nebudete muset řešit zápach moči a stresovat se, kdy to na vás přijde. Vyberte si správně a žijte svůj život jako před inkontinencí.