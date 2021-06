Jak ušetřit čas i peníze za dopravu?

Konec mačkání v MHD

Díky svému vysokému výkonu vás dostanou do práce včas bez nepříjemného čekání v kolonách či přeplněných prostředcích hromadné dopravy. Navíc v případě, že část cesty musíte absolvovat vlakem, autobusem a podobně, většinu koloběžek jednoduše složíte a vezmete s sebou.

Sdílená koloběžka? Ne pro denní dojíždění



V mnoha místech po České republice se rozmáhá koncept sdílených koloběžek, který se ovšem vyplatí pouze při občasné jízdě, nikoliv při každodenním použití v dlouhodobém časovém horizontu. V takovém případě se přímo nabízí pořízení vlastní elektrokoloběžky, což zároveň vede ke zrychlení obslužnosti a její majitel se může těšit větší mobilitě, kterou tak ušetří spoustu času.

Sdílená koloběžka? Ne pro denní dojíždění | foto: TPC Bohman s.r.o.

Pro elektrokoloběžku do Zlína!



Společnost TPC Bohman s. r. o. je předním dodavatelem elektrokoloběžek Bohman a Cecotec nejen pro koncové zákazníky, ale i pro obchodní řetězce. Koloběžky Bohman se na český trh dodávají v několika modelech a verzích, které vám urychlí a zpříjemní cestování po městech, obcích i mimo ně.

Pro koloběžku do Zlína | foto: TPC Bohman s.r.o.

Nabídka je široká



Stěžejními produkty, které se pyšní svou nízkou hmotností a jednoduchou obsluhou jsou elektrokoloběžky Bohman GO RED a Bohman GO SILVER, jejichž maximální rychlost je 25 km/h s dojezdem 25 km. Mezi ně patří i elektrokoloběžka Bohman GO RED PLUS, která disponuje stejným výkonem 350 W, ale silnější baterií, díky čemuž její dojezd činí až 45 km. Další chystanou novinkou jsou elektrokoloběžky Bohman URBAN MASTER s výkonem 500 W a dojezdem při plném nabití až 70 km. Výhodou těchto strojů je možnost jednoduchého vyjmutí baterie například při jejím vybití a následná náhrada za další baterii, čímž se zvyšuje celkový dojezd.

Nabídka je široká | foto: TPC Bohman s.r.o.

Nemáte cyklostezky? Žádný problém



Dále jsou v nabídce výkonnější elektrokoloběžky Bohman VELOCIFERO s robustnější konstrukcí, odolnějšími koly určené pro jízdu v těžším terénu. U koloběžek této řady je baterie umístěna v rámu, což ztěžuje její vyjmutí a při nabíjení se tak doporučuje nechat baterii ve stroji. V nabídce je dále příslušenství k elektrokoloběžkám jako náhradní baterie, brašna na osobní věci či praktický vak pro případ převozu. Pro více informací o elektrokoloběžkách Bohman navštivte webové stránky www.bohmanscooters.com.

Konec mačkání v MHD | foto: TPC Bohman s.r.o.

Značka Bohman se vyznačuje mimo jiné tím, že spravuje vlastní servis s náhradními díly, a tak je oprava elektrokoloběžek v případě poruchy velmi rychlá a spolehlivá. Další předností je možnost zapůjčení stroje prostřednictvím internetových stránek www.ibob.cz nebo přímo na prodejně, a to až na jeden týden. V procesu příprav jsou také různé soutěže přes radiové vysílání o hodnotné ceny spojené s elektrokoloběžkami Bohman.