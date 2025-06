Jak třídili Češi odpad v roce 2024?

Vyplývá to z aktuálních dat Autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

1,31 milionu tun – s takovým množstvím vzniklého obalového odpadu si musela ČR loni poradit. Bylo to více než v roce 2023. Lidé to ale zároveň více vytřídili. Průměrný obyvatel ČR vytřídil 88,2 kilogramu papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, což je o 12,6 kilogramu více než v roce 2023. Výrazný podíl na tomto nárůstu měly kovy, které lidé často odevzdávali do výkupen druhotných surovin – průměrně jich tam každý odevzdal 17,1 kilogramu. Dalších více než 13 kilogramů kovů vytřídil každý prostřednictvím sběrných nádob. Do výkupen pak lidé v průměru donesli také 1,8 kilogramu papíru na osobu.

Při pohledu na jednotlivé druhy obalových materiálů vzrostla výtěžnost téměř u všech komodit. Nejlépe si vedly kovy, kterých každý obyvatel ČR vytřídil v průměru 30,5 kilogramu. Následoval papír s 24,4 kilogramu a plasty s 18,1 kilogramu na osobu. Sklo se s průměrnými 14,8 kilogramy umístilo na čtvrtém místě, nápojové kartony pak na pátém. Nově se ve statistikách více objevuje také dřevo, které začaly obce častěji vykazovat – jeho průměrná výtěžnost dosáhla 7,6 kilogramu na obyvatele. Po započtení dřeva bychom se tak celkově dostali na 95,8 kilogramu na obyvatele.

Obyvatelé ČR mají pro třídění odpadu velmi dobré podmínky. Po celé republice je k dispozici hustá síť barevných kontejnerů a menších nádob – ke konci roku 2024 jich bylo více než 1 061 000. Průměrná vzdálenost, kterou musel člověk ke sběrnému místu ujít, přitom činila jen 91 metrů. V řadě obcí navíc úspěšně fungují pytlové sběry nebo tzv. door-to-door systémy, díky nimž mohou obyvatelé třídit odpad přímo u svého domu do barevně odlišených nádob. Objemnější odpady nebo méně běžné materiály je možné třídit ve sběrných dvorech či odevzdat do výkupen druhotných surovin.

Díky aktivnímu přístupu občanů, kteří odpady pečlivě třídili, se v roce 2024 podařilo z celkového množství obalových odpadů předat 77 % k recyklaci a dalších 12 % k energetickému využití. Míra recyklace tak meziročně vzrostla o 2 procentní body, celkové využití obalů pak stouplo o 3 procentní body. Nejvyšší efektivity bylo dosaženo u papírových obalů, jejichž celková míra využití činila 105 %. Tento na první pohled překvapivý výsledek má však jednoduché vysvětlení: zahrnuje také obaly, které nejsou při uvedení na trh evidovány jako prodejní, dále případy, kdy tříděné kontejnery využívají podnikatelé, a rovněž zohledňuje časový posun mezi uvedením obalu na trh a jeho reálným vyhozením (například kvůli skladování či dalšímu zpracování).

Velmi efektivně se nakládalo i s plastovými obaly – jejich celková míra využití dosáhla 94 %, což představuje meziroční nárůst o 5 %. K recyklaci jich bylo předáno více než 53 %, zatímco zbylé, hůře recyklovatelné plastové obaly, byly využity k výrobě energie. U skleněných obalů se recyklace zlepšila o 6 procentních bodů na celkových 84 %. V případě kovových obalů činila celková míra využití 68 % – železné obaly byly recyklovány z 89 %, hliníkové z 36 %. Dřevěné obaly zaznamenaly rovněž pozitivní vývoj – míra jejich využití se zvýšila ze 42 % na 47 %.

Jak jsme na tom s tříděním mimo domov?

Lidé nejčastěji třídí doma – hlásí se k tomu 97 % třídičů. Zlepšení je ale vidět i mimo domov. Například v práci dnes třídí už 62 % lidí, zatímco před třemi lety to bylo jen 42 %. Roste také podíl těch, kteří třídí venku – k třídění v přírodě nebo na ulici se dnes hlásí polovina pravidelných třídičů.

Právě na tu druhou polovinu se zaměřují komunikační aktivity, které jim připomínají, že třídění má smysl i mimo domov.

Společnost EKO-KOM proto realizuje široké spektrum osvětových projektů, které ukazují, jak správně nakládat s odpady – nejen doma, ale i ve veřejném prostoru, přírodě, nebo třeba na kulturních a sportovních akcích. Jsou to například projekt Čistou přírodou, Třídíme v přírodě, v zimě pak jeho varianta Třídíme na sněhu nebo Čistý festival.