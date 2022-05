Jak topit bez plynu? Využijte rekuperaci, elektřinu a fotovoltaiku.

Společným využitím elektrického podlahového vytápění, řízeného větrání s rekuperací tepla a fotovoltaické elektrárny docílíte výrazné úspory nákladů na provoz domu. Podmínkou je minimalizace tepelné ztráty domu a takový tvar domu a střechy, který umožní umístit dostatečnou plochu fotovoltaických panelů. Je nezbytné, aby energetickou koncepci domu navrhl nebo posoudil energetický specialista.

Elektrické podlahové vytápění

Podlahové vytápění lze instalovat do podlah s lehkou i těžkou roznášecí vrstvou.

Výhody:

nízké pořizovací náklady

přesná regulace – nehrozí přetápění (bez doběhu)

rychlý náběh teploty

vysoký komfort užívání

dokonalá tepelná pohoda

nulové náklady na servis a údržbu

nehrozí riziko zamrznutí topné vody v potrubí

Topné kabely

Topné kabely jsou vhodné zejména do novostaveb. Jsou uložené na podlahové tepelné izolaci v roznášecí vrstvě. Ideálně vykryjí i nepravidelné půdorysy místností, snadno se lze vyhnout umístění pod nábytkem a zařizovacími předměty (např. kuchyňská linka). Tyto plochy nesmějí být zakryté kvůli riziku přehřátí.

Topné rohože

Díky nízké výšce jsou zvlášť vhodné pro rekonstrukce podlah. Při rekonstrukci se mohou instalovat přímo na stávající podklad bez bourání. Je nutné pouze vytvořit drážku pro uložení studeného konce se spojkou a vložit chráničku pro podlahové teplotní čidlo.

U nově zřizovaných podlah se topné rohože umísťují až na tepelněizolační vrstvu. Topné rohože jsou uchyceny k podkladu vrstvou flexibilního montážního lepidla. Na něj se přímo klade dlažba. Variantou tohoto řešení tam, kde není možné nebo nechceme instalovat tepelněizolační vrstvu, je použití tepelněizolačních panelů TPX.

Chytrá regulace

Základní podmínkou regulace podlahového vytápění je umístění teplotního čidla do podlahy již při instalaci topných kabelů nebo rohoží. Čidlo se umísťuje v samostatné chráničce ve stejné vrstvě podlahy jako topný prvek.

Základní regulace vyžaduje umístění samostatného termostatu do každé místnosti. Pohodlnější pro ovládání je použít termostaty vybavené modulem pro připojení k WiFi. Potom je možné termostaty ovládat na dálku, např. přes aplikaci z mobilního telefonu. Při nastavování teplotního režimu je nutné nastavit každý termostat individuálně.

Pokročilejším způsobem je chytrá regulace iWWT. Je to systém centrálního ovládání elektrického podlahového topení prostřednictvím řídicí jednotky umístěné v rozvaděči. V základním provedení je v každé místnosti instalován interiérový nástěnný prvek s integrovaným prostorovým snímačem teploty. V domě lze nezávisle ovládat až 16 zón zahrnujících několik místností s podobnou charakteristikou. Týdenní topný plán dovoluje nastavit až 6 topných událostí pro každý den v každé zóně.

Systém řízeného větrání s rekuperací tepla

Sestava pracuje na principu řízené výměny vzduchu z interiéru za čerstvý vzduch přiváděný zvenčí objektu. Se zlepšující se účinností zateplení objektu a zvyšující se těsností obálky stavební konstrukce důležitost trvalé výměny vzduchu roste.

V domě vybaveném systémem řízeného větrání a rekuperace jsou výrazně omezeny škodliviny jako CO₂, nadměrná vlhkost, prach, pyl a chemické výpary. V porovnání s nárazovým větráním otevřenými okny řízené větrání pracuje neustále a udržuje vzduch čistý. Řízené větrání šetří teplo a tím i finance. Na pořízení systému řízeného větrání je možné získat podporu z programu Nová zelená úsporám.

Základem systému je centrální větrací jednotka s rekuperačním výměníkem. Integrovaný protiproudý výměník získává teplo z odsávaného vzduchu a předává jej čerstvému vzduchu proudícímu do objektu. Vzduch je přiváděn do obytných místností a odsáván z koupelen, kuchyně a WC. Zároveň je jednotka tepelněizolačním potrubím propojena s venkovním prostředím. V místnostech jsou rozvody zakončeny stěnovým nebo stropním boxem určeným pro osazení vyústky (ventily). Na fasádě je potrubí zakončeno fasádními mřížkami nebo jiným vhodným způsobem.

Pro letní období je jednotka vybavena automatickým obtokem (by-pass). Za letních nocí, kdy je venkovní vzduch chladnější, je možné jeden proud vzduchu odklonit mimo výměník a tím částečně ochlazovat interiér.

Užitečnou funkcí pro zachování funkčnosti systému je protimrazová ochrana předehřevem vzduchu v zimním období. Elektrický ohřívač umístěný přímo v jednotce nebo před jednotkou v cestě nasávaného vzduchu spolehlivě ochrání výměník před zamrznutím. Pracuje zcela autonomně.

Vzduchotechnická jednotka s výměníkem se obvykle umisťuje do technické místnosti. Větrací jednotka FLUO se instaluje u vnější stěny budovy pro zkrácení přívodu čerstvého a výtlaku znečištěného vzduchu. Čistý vzduch je potrubím umístěným v podhledu rozváděn do jednotlivých místností. Až 86 % tepla z odváděného vzduchu se prostřednictvím výměníku vrací zpět do domu. Zařízení je určeno pro trvalý bezobslužný provoz. Majitel domu musí pouze včas měnit protiprachové filtry. Jednotky jsou velmi tiché, při umístění v technické místnosti prakticky neslyšitelné.

Ovládání systému je v nejprostší podobě ovládacím panelem přímo na jednotce, případně základním ovládačem umístěným na stěně. Lze využít také bezdrátový ovládač. K systému je možné připojit nástěnná ovládací tlačítka pro nárazové intenzivní větrání. Vhodnými místy pro umístění tlačítek jsou např. kuchyně, koupelna nebo toaleta.

I systém pro řízené větrání s rekuperací tepla se dá začlenit do centrální regulace iWWT. Systém je takto možné ovládat z jakéhokoliv zařízení s přístupem k internetu.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je obnovitelný a ekologický zdroj energie pro každý dům. Získanou energii lze využít pro všechny elektrické spotřebiče v domě. Při použití baterie, umístěné např. v technické místnosti, se dá zdarma získaná energie využít i v době, kdy slunce nesvítí.

Podmínkou účinného fungování FVE je vhodná orientace panelů. Ty mohou být umístěny nejen na střeše, ale i na svislých stěnách domu nebo na samostatných stojanech na pozemku. Využívání FVE snižuje náklady na dodávky z distribuční sítě a je vítanou zálohou při přerušení dodávek (blackoutu).

Rozsah FVE je možné řešit na několika úrovních podle předpokládaného využití získané elektrické energie.

Přímý ohřev vody v bojleru

Méně náročné řešení se vyplatí především klientům, kteří nebývají v průběhu dne doma. Nevyužívá akumulaci přebytečné energie do baterie.

Prostorově nenáročné zařízení, na které lze získat zajímavou dotaci, garantuje nejrychlejší návratnost vynaložených finančních prostředků a výrazné úspory za ohřev vody.

Vyrobená elektřina se využívá přednostně na chod domácnosti a případné přebytky lze použít na ohřev vody v bojleru.

Toto řešení vyhovuje majitelům domů, ve kterých je během dne trvalý odběr elektřiny.

Fotovoltaická elektrárna

Jedná se o komplexní řešení pro náročnější klienty, kteří chtějí být energeticky soběstační. Je vhodnou volbou pro objekty v lokalitách, kde dochází k častým výpadkům distribuční sítě, nebo pro domácnosti, kde je hlavní část odběru elektřiny ve večerních hodinách.

Fotovoltaická elektrárna zaručuje nejen výrobu dostatku elektřiny pro chod domácnosti, ale umožňuje ukládat případné přebytky do baterie.

Pokud uvažujete nad podlahovým vytápěním, rekuperací nebo fotovoltaikou, obraťte se na odborníky ze Stavebnin DEK, kteří vám ochotně poradí nejen s výběrem, ale i s aplikací jednotlivých zařízení. Poskytnou vám také pomoc při získání dotace z programu Nová zelená úsporám.