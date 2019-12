Jak strávit třetí advent? Přijďte na Pekelnou Show v AUTO NEJDL

Největší lákadla:

koncert Aleše Brichty s kapelou



ohnivo-laserová show PYROTERRA (finalisté Československo má talent a Britain´s Got Talent)

Těšit se můžete na více než padesát pravých rakouských čertů, z nichž někteří jsou přímo z lůna Krampusu ze Salcburku. Připraveno je pro ně nejdelší molo v ČR, z kterého následně sestoupí mezi diváky na 500 metrů dlouhou trasu. Díky molům a obří LED televizi je uvidí skutečně všichni a díky dlouhé trase, v které navíc budou řádit celou hodinu, si na ně všichni i sáhnou.

Různých průvodů Krampusů se pořádá mnoho, ten klatovský ale není obyčejný průvod, je výjimečný svým programem. Pojďte s námi do říše andělů a čertů a zažijte kouzlo Vánoc, ať jste ještě malé dítě, nebo životem zkušený dospělák.

Podívejte se na sestřih akce z minulého roku:

Brány areálu se otevřou v 15 hodin a do varu vás dostane nejen voňavý svařák, ale i společné zpívání největších hitů Aleše Brichty při jeho koncertu od 16 hodin. Vánočním programem vás od 16:30 provede Mikuláš a postupně se dozvíte, jak to tam u nich nahoře vlastně chodí. Zazpíváte si vánoční koledy, prohlédnete i pohladíte si živý Betlém, pomůžete uklidnit hádku mezi andílky a čertíky i se vyfotíte ve fotokoutcích s pravými krampusáky. To už ale dětem začne pomalu mizet úsměv z tváří a po vystoupení středověkých ohnivých kejklířů a ohnivo-laserové show PYROTERRA začnou KRAMPUSáci postupně vylézat z pekelné brány a začnou řádit tak, jak to umí jen oni, a pravděpodobně poznáte hněv i samotného Lucifera.

Pohádky ale mají mít dobrý konec, a tak všechny zlobivé děti nakonec snad vysvobodí taneční vystoupení Santových pomocnic a společně se rozloučíme před sedmou hodinou u obrovského ohňostroje.

Přijďte si do Klatov do firmy AUTO NEJDL užít společně předvánoční čas, nebudete litovat. Vstupné pro děti do 1 metru je ZDARMA, do 15 let za 50 Kč a pro ostatní 100 Kč. Bližší informace o akci a předprodej vstupenek najdete ZDE. Sledovat můžete i facebookovou událost.