Jak správně vybrat šatní skříňky

Máte dostatek místa? Perfektní, dopřejte si tedy šatníky s šířkou oddělení 400 mm. Máte málo místa? Nevadí. K dispozici jsou šatníky šířky pouze 250 mm. Optimální šířka jednoho oddělení je však 300 mm, kam pohodlně uložíte vaše boty vedle sebe. Tato šíře je nejprodávanější a zákazníky nejvyhledávanější. Na trhu naleznete velké množství možností a vždy se dá najít ta správná kombinace pro váš prostor a vaše potřeby.

Vybírat můžete z několika šířek a výšek, ale také z různých uspořádání. Ať už jde například o šatník šířky 400 mm s mezistěnou uprostřed, která pomáhá oddělit tzv. čisté a špinavé prádlo. Nebo boxové skříně, které mají několik oddělení nad sebou a jsou vhodné pro uložení osobních věcí, svačin a nápojů v odpočinkové místnosti či kdekoli na pracovišti.

Pojďme se podívat, jaké jsou základní možnosti při výběru šatních skříní

První jsou klasické šatní skříně, kde šířka oddělení je 300 nebo 400 mm a výška se pohybuje v rozmezí 1800 až 1950 mm dle výrobce. Převážná většina skříněk v tomto rozměru disponuje policí, šatní tyčí a háčky. V nabídce naleznete i další příplatkové vybavení, jako je například plastová podložka pod obuv, zrcátko či háček na ručník na dveře skříňky. To vše je doplněno širokou škálou barevného provedení dle nabídek jednotlivých výrobců.

Další možností jsou skříňky horizontálně dělené, kdy v jednom sloupci šířky 300 nebo 400 mm jsou dvě oddělení. I v tomto případě bývají skříňky vybaveny tyčí s háčky a odkládací policí. Také pro tento druh skříní existuje široká škála doplňkového vybavení.

Od skříněk horizontálně dělených se pomalu přesouváme ke skříním boxovým. Jedná se o sloupec šířky 300 nebo 400 mm, kde je umístěno od 3 do 6 boxů. Díky velikosti jednotlivých oddělení již není k dispozici vnitřní vybavení, avšak paleta barev je beze změny.

Veškeré šatníky je možné vylepšit o doplňkové produkty, jako jsou například výsuvné či pevné lavice, nožičky pro snadný úklid, přídavné sokly, pod kterými se netvoří viditelný nepořádek, nebo šikmé stříšky zabraňující nechtěnému odkládání věcí na šatní skříňky.

Na trhu nalezneme i speciální šatní skříně, které jsou určeny například pro členy hasičských záchranných sborů. Šatní skříně, které jsou uzpůsobeny na sušení mokrého oblečení nebo jsou vybaveny usb či klasickými zásuvkami pro dobíjení mobilních telefonů a tabletů.

Enprag – šatní skříň pro členy hasičských záchranných sborů Enprag – šatní skříň pro členy hasičských záchranných sborů

Nemusíte se bát ani o bezpečnost. Ať už z pohledu použitých materiálů, které splňují veškeré potřebné normy. Až přes zpracování dveří skříněk, které obsahují výztuhu po celé délce dveří, zabraňující promáčknutí dveří dovnitř skříňky a následnému vylomení dveří, až po širokou nabídku různých druhů zámků. Počínaje klasickým visacím a cylindrickým zámkem přes mincovní zámky až po různé druhy elektronických zámků, jako jsou zámky kódové a čipové.

Jaké šatní skříňky podle rodičů rozhodně NE?

Pojďme se podívat na úskalí nesprávně vybraných šatních skříněk z pohledu rodičů. Jaké jsou tedy poznatky ze škol?

Většina škol bojuje s místem a neustále se navyšujícím počtem studentů. Bohužel kvůli těmto okolnostem nevhodně vybírají šatní skříňky, které nejsou zcela vhodné, avšak na první pohled se tváří jako výhra ve sportce. Jedná se o tzv. zetkové šatníky

Enprag – šatní skříň typu „Z“ Enprag – šatní skříň typu „Z“

A proč že nejsou zcela vhodné? Má to několik důvodů. Na první pohled se vám může zdát, že tomu tak není, vždyť díky těmto šatníkům ušetřím spoustu místa. Tam, kam se dá umístit jeden student, se rázem dají umístit studenti dva. Ano, toto je pravda, ale využitelný prostor pro oba studenty je zcela nevhodný a nedostačující.

Rodič žáka navštěvující první stupeň základní školy, která disponuje těmito šatníky, se děsí přicházejícího podzimu. A proč že tomu tak je? Žáci budou dostávat své šatní skříňky na další školní rok. Kdo dostane onoho černého Petra v podobě horní skříňky? A na koho se usměje štěstí a získá spodní skříňku? Horní skříňka je pro studenty poněkud problematická, nehledě na to, pokud se jedná o drobnou dívenku. Ta je takříkajíc v háji… Ať už student získá skříňku horní, či spodní, nebude mít problém s pověšením bundy a například uložením hole na florbal. Problém nastává v okamžiku, kdy je třeba do šatní skříňky uložit objemnější aktovku. Pokud máte spodní skříňku, aktovku do skříňky uložíte bez větších obtíží, maximálně ji trochu přeformátuje. Avšak pokud máte horní skříňku, začíná velký boj, neb na uložení tašky máte prostor o šířce cca 150 až 200 mm ve spodní části skříňky, nebo potřebujete spoustu svalů na zvednutí aktovky do horní části skříňky, kde s ní budete provádět akrobatické cvičení, aby se tam aktovka vešla a nějakým způsobem držela na určeném místě.

Další problém u skříněk typu „Z“ nastává při ukládání obuvi. Když máte spodní skříňku, je to snadné. Boty uložíte vedle sebe tak, jak jste zvyklí, do spodní části šatníku. Avšak máte-li horní skříňku, jednu botu ukládáte na úzkou poličku nahoře ve skříňce a druhou botu ukládáte dolu na poličku. To by nebyl ještě takový problém, když je venku krásně slunečno a sucho. Ale když se přehoupneme do sychravého podzimu či nevlídné zimy a ukládáme takto obuv mokrou, namočí se nám jak středová stěna skříňky, po které bude stékat znečištěná voda z horní boty na spodní, ale též může dojít k ušpinění a namočení uloženého oděvu, který je zavěšen hned vedle.

Mnohem lepším řešením by bylo použití šatníku, který je horizontálně dělený. Kdy šířka sloupce je stejná jako u „Z“ šatníku, pouze je tento sloupec uprostřed rozdělen na dvě oddělení. Ano, do jednotlivých oddělení sice nepověsíte pohodlně dlouhý zimní kabát, avšak zcela pohodlně a bez další deformace uložíte aktovku, bundu, boty vedle sebe, potažmo i tašku s oblečením na tělocvik.

Enprag – šatní skříň s dělenými dveřmi Enprag – šatní skříň s dělenými dveřmi

Pokud se obrátíte na odborníky, kteří své práci rozumí, pomohou vám vybrat to nejvhodnější řešení pro váš prostor a vaše potřeby tak, aby prostor zůstal funkční, praktický, ale i hezký. Neváhejte se obrátit na společnost Enprag jejichž zkušení obchodníci vám rádi a ochotně navrhnou funkční řešení pro váš prostor. S touto činností mají bohaté zkušenosti, protože se této problematice věnují více jak 26 let.

Enprag – šatny základní školy

Enprag – šatny základní školy