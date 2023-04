Jak správně podat daňové přiznání elektronicky a vyhnout se pokutám?

Zpracování přiznání

Společnost OnlinePriznani.cz vyvinula inteligentní, jednoduchou a intuitivní online aplikaci pro zpracování daňového přiznání. Jedná se o moderní nástroj bez nutnosti instalace softwaru. V aplikaci si přiznání zvládne vyplnit každý, ať je to účetní, dělník, IT specialista, paní na mateřské nebo student. Stačí odpovídat na jednoduché otázky a přiznání budete mít hotové za méně než 15 minut.

Jak aplikace funguje?

Aplikace vypadá jako dotazník. Ptá se a vy odpovídáte a tak postupně doplníte vše, co je potřeba mít vyplněno v daňovém přiznání. Skládá se z 5 kroků. Máte na výběr ze 2 balíčků. Rozdíl není pouze v ceně, ale také ve službách.

Základní balíček obsahuje zpracování daňového přiznání a instrukce, jak si poradit s jeho podáním. Podání samotné je již na vás. Balíček Daně z domova je určen pro ty z vás, kteří nemají v oblibě elektronické podání, a nebo se jednoduše nechtějí zabývat posíláním přiznání na úřad. Součástí balíčku Daně z domova je i formální kontrola, takže víte, že se na finanční úřad nepošle přiznání bez povinných příloh a nebo s fatálními chybami. U tohoto balíčku daňové přiznání podáme my.

Do dotazníku doplníte zdroje příjmů (příjmy ze zaměstnání, dohody, podnikání, pronájmu, investic a všechny další příjmy), slevy na dani a v případě, že podnikáte, i výši zaplacených záloh na zdravotní a sociální pojištění. Po doplnění každé položky vidíte, jak se daň mění, takže vidíte průběžný výpočet. Šikovné, že? Pokud vám vyjde přeplatek, sami se rozhodnete o jeho vyplacení finančním úřadem, a to buď na účet (do aplikace doplníte číslo účtu), nebo složenkou na adresu.

Hotové daňové přiznání vám obratem zašleme ve formátu PDF a XML. Pro OSVČ aplikace zpracuje také přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

S jakými příjmy umí aplikace pracovat?

Aplikace pracuje se všemi druhy příjmů ze zaměstnání, ale i s dalšími příjmy, ať už se jedná o příjem z pronájmu, z prodeje cenných papírů, bitcoinu či ze zahraničí.

Mohu se spolehnout na výpočet?

Ano, výpočet je testován a garantován certifikovaným daňovým poradcem.

Jak je to s termíny a způsoby podání daňového přiznání?

Papírová forma

Klasický růžový formulář zná snad každý, kdo někdy podával daňové přiznání. Od roku 2023 může podat papírové podání pouze fyzická osoba – nepodnikatel. Týká se to zaměstnanců, kteří si podávají přiznání sami, studentů, dohodářů, pracujících důchodců, osob, které mají jiné příjmy, například z pronájmu či investic, za předpokladu, že tito poplatníci nemají zřízenou datovou schránku dobrovolně. Pokud ji mají, musí podat přiznání elektronicky. Papírově může podat také OSVČ, pokud ještě nemá zřízenou datovou schránku. Přiznání můžete doručit na finanční úřad dvěma způsoby, a to osobně v podatelně finančního úřadu, nebo poštou doporučeně.

Elektronická forma

Fyzické osoby - podnikatelé musí podat daňové přiznání elektronicky. Jakou formu elektronického podání zvolí, je již na každém podnikateli. Elektronicky mohou ale podat přiznání i nepodnikatelé, například ti, kteří mají datovou schránku, bankovní identitu nebo používají aplikaci moje daně, a elektronické podání je pro ně pohodlnější. Elektronické podání daňového přiznání lze udělat více způsoby, datovou schránkou, přes EPO (nástroj finanční správy) nebo přes další nástroje e-governmentu.

Co když mám datovou schránku?

Pokud máte datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky. Pokud schránku ještě nemáte, můžete podat přiznání papírově. Od typu podání se odvíjí i termín pro podání daňového přiznání.

Termíny podání

Pokud podáváte daňové přiznání v papírové podobě, termín pro podání je 3. dubna 2023. Kdo podává elektronicky, má měsíc navíc. Termín pro podání daňového přiznání je v daném případě 2. května 2023. V případě, že vám přiznání zpracuje daňový poradce, termín se prodlužuje do 3. července 2023.

