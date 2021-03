Jak správně na daňové přiznání 2020 – rady, příklady, vzory

Víte, do kdy má být přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději podáno?

V souvislosti s epidemiologickou situací ministryně financí vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům podávajícím přiznání k dani z příjmů sankce za opožděné podání daňového přiznání za rok 2020 ve lhůtě do 1. 4. 2021, pokud dojde k podání daňového přiznání nejpozději do 3. 5. 2021, a daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání ve lhůtě do 3. 5. 2021 za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 6. 2021.

Nejde tedy o faktické prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, pouze o stanovení určitého období, za které nebudou vyměřeny sankce ze strany správce daně. V platnosti tedy zůstávají i následující termíny podání:

1. 4. 2021 – tato lhůta se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě, a daňové přiznání je podáno nejpozději do 1. 4. 2021;

3. 5. 2021 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 1. 4. 2021;

1.7. 2021 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci, a to v elektronické podobě, pokud je přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.

Například daňové poradkyně Ing. Lenka Nováková a Ing. Daniela Králová se ve svém článku věnují nejčastějším otázkám, které jsou pokládány v souvislosti s přípravou přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020. Na dvou názorných příkladech zjistíte, jakým způsobem formulář daňového přiznání za rok 2020 správně vyplnit.

Tiskopisy potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2020 a především jejich změny podrobně rozebírá Bc. Jaroslava Filipová.

Jak uplatníme daňovou ztrátu v době „covidové“? Na tuto otázku odpovídá ve svém příspěvku daňový poradce Ing. Martin Bureš.

Ing. Monika Sušánková z Finančního úřadu pro Plzeňský kraj porovnává daň stanovenou paušální částkou versus paušální daň. Článek shrnuje podmínky vstupu do paušálního režimu i možnosti ukončení tohoto režimu, poukazuje na výhody paušálního režimu i určitá jeho úskalí.

Jak může jedno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a následné potvrzení přijatých závěrů ze strany Ústavního soudu téměř „přes noc“ změnit více než dvacetiletou ustálenou správní praxi v oblasti daně z příjmů fyzických osob? O tom pojednává příspěvek Revoluce ve způsobu přepočtu cizoměnových výdajů vynaložených v jiném zdaňovacím období Ing. Lenky Novákové a Ing. Kateřiny Pavlíčkové.

S tématem daňových přiznání souvisí i řada dotazů zasílaných do odborné poradny DAUČ Otázky a odpovědi, na které odpovídají přední odborníci na danou problematiku, jako například:

