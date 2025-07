Jak správně grilovat steaky

Nejlepších výsledků dosáhnete v grilech na dřevěné uhlí, ideálně na grilech s víkem. Tak docílíte stabilní teploty a dokážete do pokrmu dostat tu úžasnou kouřovou chuť.

Příprava na grilování

Kvalitní suroviny: vybírejte čerstvé a kvalitní maso.

Marinování: marinujte několik hodin před grilováním, aby se nasála chuť marinády.

Příprava grilu: Gril důkladně očistěte a naolejujte rošt, aby se jídlo nepřilepilo.

Nástroje: Mějte po ruce kleště, teploměr na maso, rukavice.

Vždy dbejte na bezpečnost, dejte pozor na pobíhající děti.

Kvalitní maso je základem každého grilování

Pro perfektní výsledek je vždy potřeba mít dokonale rozpálené uhlí, které nebude příliš kouřit. Toho dosáhnete nejlépe ve startovacích komínech.

V grilu si vždy vytvoříme přímou a nepřímou zónu, tedy rozpálené uhlí dávám k jedné straně, druhá zůstává volná. Správně rozpálené uhlí poznáme dle toho, že nad ním udržíme ruku 3-4 sekundy.

Rošty vždy potřeme tukem (vepřovou kůží, olejem apod.). Přiklopíme víko a necháme gril stabilizovat cca 5 min.

Maso doporučuji vždy osolit a okořenit předem, než jde do grilu. Pokud ho osolím později, sůl již nemá tolik času proniknout do středu.

Je lepší okořenit a osolit maso předem, koření se lépe rozprostře do celého kousku

Podle velikosti masa volím přímou nebo nepřímou metodu grilování. Typický steak o váze do 400 g budu dělat přímou metodou, větší kusy budu dělat nepřímou metodou. Tyto metody rozlišujeme proto, aby výsledek propečení masa byl stejný v celém řezu. U větších kusů, pokud bychom grilovali přímou metodou, bude výsledek nerovnoměrný, ve středu by maso bylo správně propečené, ale v krajích vysušené.

Přímá metoda – maso zatáhneme v přímé zóně nad uhlím 2-3 min z každé strany (dle velikosti) a přendáme do nepřímé zóny, kde maso necháme dojít na požadovaný stupeň propečenosti (použijeme teploměr). Je potřeba počítat s tím, že maso po vyndání a odpočinku pod pokličkou ještě dojde klidně o 4-8°C.

Nepřímá metoda – maso dáme do nepřímé zóny. Píchneme do něj sondu, zavřeme víko a čekáme, než v mase bude teplota cca o 6 °C menší, než je finální teplota. Maso vyndáme, necháme odpočinout pod pokličkou a sledujeme, jak teplota stoupá. Když přestane teplota stoupat, vrátíme maso do grilu do přímé zóny a uděláme kůrku z obou stran. Vyndáme a můžeme rovnou servírovat.

Odpočinek masa – doporučuji maso nechávat odpočinout na mřížce přikryté pokličkou. Pokud ho zabalím do alobalu, začne pouštět daleko více šťávu.

Maso by mělo po vyndání z grilu odpočívat

Vždy doporučuji používat vpichový teploměr nebo sondu do masa. Jen tak dosáhnete opakovaně skvělých výsledků. A nemusíte se stydět je používat, používají je jak nejlepší šéfkuchaři, tak mistři světa ve steacích. A na hloupé řeči chytráků z okolí, že to zvládnou lépe od oka, nedejte. Sami uvidíte, jak budou vaši strávníci spokojeni.

Postup je určen pro běžné grily na dřevěné uhlí s víkem.

Tabulka doporučených teplot.