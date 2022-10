Jak snížit náklady na energie? Pomůže zateplení, rolety i maličkosti

Zateplený dům je základ

Topná sezona v Česku obvykle trvá sedm až osm měsíců od září klidně až do května. Díky zateplení domu ušetříte minimálně polovinu nákladů na vytápění a tepelný komfort se zlepší i během léta. Na zateplení lze nyní získat dotaci z programu Zelená úsporám.

Základním problémem starších domů bývají tenké zdi, profukující okna nebo zastaralé dveře. Podle odborníků lze díky zateplení střechy ušetřit zhruba 20 % tepelné energie. Zateplete celý dům od střechy po sklep a vaše spotřeba klesne až o 70 %. Samozřejmě, že kvalitní materiály a práce něco stojí, nicméně již ze střednědobého horizontu se to vyplatí. Tepelná izolace celého průměrně velkého rodinného domu může vyjít zhruba na 500 000 Kč. Jestliže vytápíte zemním plynem, investice se pravděpodobně vrátí do zhruba šesti let, záleží samozřejmě na aktuálních cenách plynu.

Pokud chcete jít ještě dál a šetřit více, zajímejte se o automatickou rekuperaci. Díky ní nebudete muset větrat a ochlazovat místnosti. Rekuperace zevnitř odvádí vydýchané plyny, zvenčí přivádí čerstvý vzduch. Obě směsi jsou oddělené, ale probíhá mezi nimi tepelná výměna. Čerstvý vzduch se zahřívá vydýchaným plynem, takže získává pokojovou teplotu, a teprve potom přichází do interiéru.

Venkovní rolety významně sníží náklady na vytápění

Když už se rozhodnete zateplit dům, byla by škoda okna nedoplnit o novou stínicí techniku. Ta totiž neztrácí nic ze svého významu ani na podzim a v zimě. Venkovní rolety či venkovní žaluzie lze totiž využít nejen jako ochranu proti slunci, ale také jako účinnou tepelnou izolaci.

Venkovní stínění poslouží jako účinná tepelná izolace | Foto: Climax.cz

Rolety totiž během zimních měsíců a chladných nocí výrazně zabraňují tepelným ztrátám, a to díky vzduchovému polštáři, který se vytvoří mezi staženou roletou a oknem, funguje jako další izolační vrstva zabraňující úniku tepla z místnosti. Pokud tedy rolety máte, nezapomeňte je stáhnout ve všech místnostech, kde právě nepotřebujete světlo, a stejně tak všude před odchodem do práce.

Největší možnosti úspor přinesou automaticky ovládané rolety vybavené slunečním čidlem, které ještě více sníží náklady na vytápění. Při nízké venkovní teplotě se předokenní rolety automaticky spustí a vytvoří před okny dodatečnou tepelnou izolaci. Naopak, když v zimě vysvitne slunce, rolety se vytáhnou a pomohou tak díky pasivním solárním ziskům vyhřívat interiér domu či bytu.

Venkovní rolety pomohou zabránit únikům tepla z domu | Foto: Climax.cz

Slunce vám vyrobí elektřinu nebo ohřeje vodu

Čím dražší jsou energie, tím výhodněji vycházejí vlastní zdroje. Bezplatně získáte energii ze slunečního záření, ale zvažte, kterou technologii chcete na svojí střeše. Fotovoltaika vám vyrobí elektřinu, fototermika vyprodukuje teplo. Sluneční kolektory pro ohřev teplé vody jsou jednodušší, a tudíž levnější. Podle dodavatelů zajistí až 70 % tepelné energie, kterou potřebujete na ohřev užitkové vody a s dotací mohou pro průměrný dům vyjít na zhruba sto tisíc korun. Fotovoltaika s bateriemi pak zhruba dvojnásobek.

Začít spořit energie lze i malými změnami

Elektřina proudí pořád a spotřebiče připojené k síti ji z vašich zásuvek vysávají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Televize, počítač, hi-fi souprava. Spotřebiče v tzv. stand-by režimu spotřebují tímto způsobem elektřinu za stovky korun ročně, i když je nepoužíváte. Vytáhněte je ze zásuvky a rozdíl poznáte ve vašem vyúčtování.

Začít spořit energie jde i malými změnami, např. v kuchyni | Foto: Climax.cz

Když už jsme u spotřebičů, zamyslete se nad tím, jaké v domácnosti máte. Lednička stará dvacet let jistě ještě zastane svou práci, nicméně pokud má podle dnešních norem spotřebu v kategorii E, znamená to třeba o 1 000 Kč více elektřiny za rok, než si vezme moderní chladnička v kategorii C.

V ledničce si hlídejte nastavení teploty, nemusí být totiž zbytečně nízká. Na chlazení a mrazení jde zhruba 15 až 20 % z celkové spotřeby elektřiny ve vaši domácnosti, proto je třeba lednici věnovat extra pozornost. Lednička by neměla být umístěná v blízkosti topení a měla by mít správné nastavení teploty. Ta by se měla pohybovat v rozmezí 5 až 7 °C. V případě, že ji snížíte na 3 °C, vaše spotřeba ihned vyroste o 15 %. Důležité je chladničku také pravidelně odmrazovat.

Na závěr jeden tip pro ty, kteří umí dobře ovládat svou pračku a myčku. Pokud odebíráte elektrický proud ve dvoutarifové sazbě, tedy tzv. noční proud, neplatíte za elektřinu po celých 24 hodin stejnou cenu. Nízký (levnější) tarif se vám zapíná po určitou část dne. Pokud víte kdy, můžete mytí nádobí nebo praní načasovat pomocí nastavení spotřebičů na dobu, kdy je pro vás odběr elektrické energie nejvýhodnější.