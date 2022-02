Jak snáze vyhledávat dotace a jak najít ty relevantní?

Přestože se o dotacích v poslední době všude hodně mluví, málokdo se dokáže v této oblasti pořádně zorientovat. A to je velká škoda, protože dotační příležitosti tu jsou kolem nás a mohou významně pomoci s našimi projekty a sny. Právě z tohoto důvodu vznikl pod záštitou odborného týmu společnosti Renards, a.s. online portál a přehledný vyhledávač dotací Dotace.eu.

Zakladatel portálu Milan Sedláček vysvětluje, proč stále řada lidí může zbytečně tápat, na jaké dotační příležitosti by vlastně měli nárok: „Všiml jsem si, že portály s podobným záměrem jsou nepřehledné, mají složitá vyhledávací kritéria a nabízejí příliš široké výsledky. Člověk, který se v tomto oboru každý den nepohybuje, se po chvíli ztratí a raději to vzdá.“

„Dotační témata a výzvy se navíc často mění. Startují například dotace nejenom z tradičních strukturálních fondů, ale i z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy, takže bylo nutné přijít s řešením, které je intuitivní, přehledné a můžete z něj získat relevantní informace i pět minut před poradou,“ vysvětluje Milan Sedláček, který se společně se svým expertním týmem ve společnosti Renards, a.s. věnuje poradenství pro dotace z EU.

Od listopadu 2021 si tak díky přehlednému online vyhledávači Dotace.eu mohou žadatelé zjednodušit dříve někdy zbytečně složitou cestu k dotačním příspěvkům.

Na portálu najdou vždy aktuální dotační možnosti, navíc podané pochopitelnou a přehlednou formou. Vyhledávač dotací je navržen tak, aby si žadatelé snadno a během minuty „vyklikali“ tři nejvýhodnější finanční programy ke svému projektu. V detailu výsledku jsou pak přehledně a v přiměřeném množství vytříděny a seřazeny klíčové informace.

„Nechceme, aby uživatelé byli zahlceni nesrozumitelnými informacemi a při slově dotace se osypali. Naopak jim chceme ukázat, že cesta nemusí být složitá a hlavně, že dotace opravdu nejsou sprostým slovem,“ doplňuje Milan Sedláček.

Potřebujete lidský faktor?

Jedna věc je využití online vyhledávače dotací, druhá, co dělat, když stejně zaváháte nebo budete tápat, co přesně je zapotřebí pro podání žádosti o konkrétní dotaci. Součástí služeb portálu Dotace.eu je také tým expertů, kdy se každý člen týmu zabývá jinou finanční oblastí a v případě zájmu nabízí bezplatně bližší informace k dotačním příležitostem. Zájemcům o pomoc s kvalitní přípravou žádosti a se zvýšením šance na úspěšné získání dotace pak tento tým může poskytnout profesionální služby dotačního poradenství.

Škála oblastí je velmi široká: od zavádění inovací a odpadového hospodářství přes eGovernment a sociální infrastrukturu až po investice do dopravy, technologie spořící výdaje za energie nebo zdravotnictví. Do vyhledávání jsou zahrnuty především dotační tituly Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Technologické agentury ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR a Agentury pro podnikání a inovace. Seznam dotačních příležitostí je neustále aktualizován dle aktuální situace.

Držet krok se změnami

Dotace.eu není pouze vyhledávač dotačních příležitostí, ale také informační kanál, na kterém jsou pravidelně publikovány aktuality týkající se dotačních programů, jejich vypsání, podmínek i změn, plánované kroky dotačních institucí, průzkumy mínění aj. Každý má teď příležitost snadnou formou být neustále v obraze. Nemusí složitě rešeršovat téma napříč rozličnými zdroji.

Hlavně si to nekomplikujme

Internetová stránka Dotace.eu je navržena co nejvíc intuitivně – aby hledajícího uživatele navedla tak, jako kdyby seděl s poradcem na konzultaci. Na hlavní stránce stačí kliknout na červené tlačítko „Vyhledat dotaci“ a dál systém uživatele vede. Poté, co zájemce jednoduchým zakliknutím zodpoví pět stručných otázek, se mu na míru vygenerují tři nejvýhodnější dotační možnosti. Méně relevantní zbytek se odfiltruje.

Zásadním krokem je zbavit se obav z vyhledávání i čerpání dotací a využít možností, které jsou nám nabízeny.

Portál nabízí vždy aktuální programy financování, kterými se uživatelé už nemusí probírat. Tři nejlépe odpovídající možnosti se dají porovnat podle několika přehledných bodů. Sám uživatel pak na první pohled vidí, jestli si může zvolit vyšší příspěvek, pozdější termín, anebo bude lepší prostudovat nabízené dotace podrobněji. V náhledu každé z nich dále zjistí, co lze dotovat a co je potřeba k žádosti přiložit (nebo co naopak není nutné).

„Celý web je řešen co nejvíc podle hesla ‚jasně, stručně, výstižně‘. Snažili jsme se omezit komplikace všude tam, kde být nemusí. Chtěli jsme, aby se snadno zorientoval i člověk, který se v těchto končinách běžně nepohybuje, a pomoci tak mimo jiné i zlepšit nevalnou pověst dotací v České republice,“ jmenuje Milan Sedláček požadavky na funkčnost stránky. „Dotace by měly být dostupné co největšímu množství lidí, nejen vyvoleným,“ uzavírá Sedláček.