Jak snadno zachránit něčí život? Darujte krevní plazmu!

Téměř každý se alespoň jednou za život zasnil nad tím, jaké by to bylo být superhrdinou. Některým snění nestačilo a proměnili sen v realitu. Přidali se do řad lékařů, hasičů, policistů a dalších profesí, jejichž denním chlebem je záchrana lidských životů.