Jak si užít příjemnou noc? Nezáleží jen na tom, s kým ji trávíte…

Když se neodvětrává vydýchaný vzduch, nejenže to ráno v místnosti není úplně „ono“, ale hlavně se nedostaví potřebný regenerační efekt spánku. Stejně tak je to přes den, pokud není přísun čerstvého vzduchu takový, jaký by měl být. Zdá se vám, že jste po obědě doma nebo třeba v práci ospalí? Máte na sebe vztek, že při domácí večerní párty s přáteli nevydržíte tak dlouho, jak byste chtěli, a už se vám chce spát? Není to jen tím, že se po obědě tělo více soustředí na jinou svou část, než je hlava. Nemusí to být jen tím, že jste na nohou od časného rána a jste prostě už večer unavení. Zažili jste poradu v práci, kdy se ne a ne soustředit na to, co říká šéf?

Na vině je CO 2 z vydýchaného vzduchu, který si vesele převládá ve vašem bytě nebo v zasedačce, kde se najednou sešlo tolik lidí. Ale vy přece nemůžete větrat každou půl hodinu ve dne v noci. Během nočního odpočinku si kvůli tomu budíka nařizovat nebudete, ve dne při poradě byste kvůli provozu na ulici nic neslyšeli. A hlavně: V zimě byste si draho koupené teplo vyvětrali, v létě si zase střežíte lehké ochlazení interiéru, které jste si vydobyli větráním přes noc a zataženými žaluziemi.

Proto občas větrání šidíme a vlastně si ani neuvědomíme, jak je to špatně. Zažili jste, jak se vašemu kamarádovi začala dělat plíseň v bytě poté, co jeho dům zateplili? Všimli jste si, že do nově zateplené školy začali urychleně instalovat vzduchotechniku, protože děti byly unavené? Novostavby se nyní staví tak, aby byly co nejvíce zaizolované. Jejich neprůvzdušná obálka ale neumožňuje to, co bylo u starých staveb běžné – že všemi netěsnostmi dovnitř foukal sice nevítaný, ale čerstvý vzduch.

Oxid uhličitý způsobuje ve větším množství únavu, nepozornost, bolest hlavy. Ne, není to tragické, ale hygienické normy určují, kolik má přijít do interiéru čerstvého vzduchu, aby bylo osobám uvnitř fajn. Až si budete plánovat nové bydlení, takzvané řízené větrání s projektantem zkonzultujte. Zjistíte, že čerstvý vzduch můžete mít doma stále bez jakékoliv námahy a ještě zbavený venku poletujícího prachu a jarního pylu. Existují varianty, které vám umožní v zimě čerstvý vzduch „předehřát“ vzduchem, který jste si v bytě za své peníze ohřáli, ale už ho potřebujete vyvětrat ven, a v létě zabezpečí, že si do bytu nepouštíte to hrozné vedro. A když vám rekuperační větrací jednotka nabídne kromě větrání ještě využití tepla a vlhkosti odpadního vzduchu k ohřevu vody na koupání zdarma… to už je sen, ne?

