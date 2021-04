Jak si užít pobyt na vzduchu? Zkuste zahradničit. Třeba i na balkoně.

Proč se vyplatí něco vlastního pěstovat? Pro založení zahrady existuje mnoho dobrých důvodů, i kdyby ji měla tvořit pouze jedna nádoba na balkoně. Stále více lidí se už rozhodlo převzít zodpovědnost a pěstovat alespoň část toho, co jí – ať už na zahradě, pronajatém záhonku ve vnitrobloku či na balkoně. Díky zahradničení budete nezávislejší a také šťastnější, protože aktivita v přírodě je balzámem pro duši i tělo. To, co si sami vypěstujete, bude chutnější a zdravější, protože nebudete používat jedovaté pesticidy a umělá hnojiva. A v neposlední řadě ušetříte, protože díky vlastní sklizni nebudete muset některé potraviny kupovat.

Začnete-li pečovat o zeleň, brzy vás pohltí uklidňující radost. Kromě těch samozřejmých výhod – krásy a čistšího vzduchu – se při pečování o rostliny vydáte na cestu všímavosti a přinese vám to ještě mnoho dalšího: díky rostlinám minimalizujete stres, sníží se vám krevní tlak a na svět se budete celkově dívat pozitivněji. Tipy na zahradničení v různých podobách najdete v mnoha knihách rodinného nakladatelství KAZDA.

„Sám si něco vypěstovat je jako tisknout své vlastní peníze.“

Ron Finley, americký designér a guerillový zahradník

Zahradničit lze i bez zahrady

Pokud jste začátečník, nikdy jste o zahradničení neuvažovali, pak zkuste tipy z knihy Zkuste to doma sami – zahrada a balkon. Vyzkoušejte 111 projektů a nápadů pro přírodní biozahradu. Využijete-li některé projekty z této knihy či nekonvenční postupy zahradničení, nezískáte pouze zdravou zeleninu, chutné ovoce a svěží bylinky, ale zároveň u vás doma vznikne i malá oáza „divoké“ přírody. Dozvíte se třeba, jak si vlastnoručně vyrobit květináče, jak vybudovat bylinkovou spirálu, jak můžete rostliny posílit pomocí kostivalu či jak využít levanduli v boji proti mšicím.



Jakmile začnete pečovat o rostliny, naučíte se lépe starat i sami o sebe, své blízké i naši planetu. Vydejte se do světa rostlin a objevte, jak si doma můžete začít vytvářet svůj vlastní zelený koutek. Zcela nový vztah k rostlinám kolem sebe získáte díky knize Aby vás rostliny milovaly. Tato kniha je milostným příběhem, který nás vybízí k osvojení si zázraků botanické říše – všech těch úchvatných druhů, které vzkvétají v přírodě a mohou být snadno vneseny do našich domovů a životů. Naučíte se zastavit se a věnovat pozornost rostlinám ve svém okolí, věřit, že rostliny jsou něčím víc než jen dekorací. Objevíte způsoby, jak rostliny dávat na police, zavěšovat, přivazovat, kotvit a zajišťovat, abych se vypořádaly s nedostatkem světla a úzkými parapety. Zjistíte, jak posloužit rostlinám tím, že poznáte, které druhy se hodí do vaší domácnosti a jak pro ně vytvořit přirozený biotop. Vypěstujte si zelenou oázu doma i ve svém srdci. Bonus: ani jedna rostlina vám neuhyne.

I v zahradě si můžete užít divočinu

Pro každého, kdo má zahradu a není mu lhostejná naše planeta, je zásadním čtením kniha Divočina v zahradě. Profesor biologie Dave Goulson v ní zaníceně vysvětluje, jak jsou naše životy a osud celého lidstva neoddělitelně propojené se životy škvorů, včel, zlatooček a pestřenek, nedoceňovaných hrdinů přírodního světa. Kniha je oslavou života drob­ných tvorů, kteří žijí v našich zahradách.



Kniha Divočina v zahraděje skvělým průvodcem ekologickým zahradničením. Vydejte se na výlet za zkoumáním di­vočiny, jež číhá hned za vaším domem. Přírodním zahradničením přispějete k záchraně planety a tím zachráníte i sami sebe.



Známé i neznámé BIO zahradničení

Pokud je vaším koníčkem zahrada a chcete se naučit, jak na své zahrádce zahradničit udržitelným způsobem a pěstovat si zdravé bio ovoce a zeleninu, přečtěte si knihu Bio zahradničení. Tento základní kurz bude vaším průvodcem na cestě za vlastní biozahradou. Čtenář může nahlédnout přes rameno zkušenému odborníkovi a snadno se přiučit, jak na své vlastní zahrádce udržitelným způsobem zahradničit a pěstovat si zdravé ovoce a zeleninu.

Odpočívejte v záplavě barev a vůní



Hortenzie v posledních letech získávají na mimořádné oblibě. Tyto nádherné a nenáročné keře okouzlují nejen bohatou záplavou květů, ale i dlouhým obdobím květu a čarovným podzimním zbarvením. Půvabné zahrady představené v knize Hortenzie v zahradě ukazují širokou škálu rozmanitých odrůd a kultivarů hortenzií s ohromujícími tvary a barvami květů a současně je představují jako solitér i jako součást většího celku. Chcete-li se ve své zahradě těšit z nádherně kvetoucích keřů hortenzií, přečtěte si nejdůležitější rady a tipy pro stanoviště, sázení, hnojení, řez a množení těchto královen zahradních květin.

Vytvořte si zahradu vašich snů a relaxujte



Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by bylo vytvořit zahradu, která by přesně odpovídala vaší osobnosti, vašim nejniternějším tužbám a potřebám, která by vám umožnila poznávat a rozvíjet sebe sama a zároveň harmonicky dotvářet váš domov? Jak by vaše zahrada vypadala? Jaké stromy, květiny, horniny, materiály i umělecké předměty by obsahovala? Je možné objevit a utvářet místa síly ve vlastní zahradě? Vědění o takovýchto místech síly je prastaré a říká se mu geomantie. Popisuje zákonitosti, které napomáhají při vyhledávání správných míst pro stavby a ukazují, jak porozumět silám Země a harmonicky s nimi pracovat. Kniha Zahrada síly ukazuje, jak svou zahradu můžete oživit a proměnit ve zdroj regenerace a síly. Vnímat energii zahrady, prohloubit svoje cítění a otevřít se svému okolí se může naučit každý z nás.

Doba přeje samozásobitelství

Vlastní ovoce a zelenina, vlastní vajíčka i vlastní maso – životní styl, který v dnešní době nabývá na atraktivitě. Co je třeba vědět, aby to fungovalo, dozvíte se v knize Jak se žije u Wohllebenů. Můžete v ní čerpat z bohatých zkušeností rodiny, která se zásobuje sama už více než 25 let. Wohllebenovi dobře vědí, co v oblasti samozásobitelství funguje, a z jejich bohatých zkušeností můžete čerpat i vy.

Že nemáte zahradu ani balkon?

Nevadí, vypravte se do přírody! Les je místem, kde můžete odpočívat, pozorovat zvířata a mít pocit, že smíte povolit uzdu své fantazii, touze po dobrodružství a radosti z objevování neznámého. Je také místem, kde je dovoleno zažívat největší možnou svobodu a nezávislost. Pokud pochopíte, jak funguje svět přírody, rostlin a zvířat, budete se v lese cítit svobodně, bezpečně a šťastně. Čím více toho v lese prožijete, tím důvěrněji jej poznáte a často se v něm také velmi mnoho naučíte.

Kniha Malá lesní škola poutavě vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž každou návštěvu lesa můžete proměnit v dobrodružnou výpravu plnou zážitků. Andreas Kieling – známý dobrodruh a fotograf přírody – v ní poutavě vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž si pobyt v přírodě opravdu užijete. Dozvíte se, jak si poradit při bouřce či při setkání s divočákem, jak pozorovat zvířata, abyste je nevyplašili, a co všechno můžete zažít v lese při procházkách s dětmi.Při čtení Malé lesní školy pochopíte, proč se vyplatí věnovat přírodě více pozornosti a co můžete udělat pro její ochranu. V nabídce Nakladatelství KAZDA najdete i mnoho dalších zajímavých knih o lese a o přírodě.



Dalším způsobem, jak si užít přírodu, je pozorování ptáků. Věděli jste, že špačci umějí napodobit hlas žáby nebo zvuk sekačky? Že vlaštovky musejí vyletět z hnízda za potravou až pětsetkrát za den, že ptáci zbožňují koupání, samečci střízlíků musejí postavit několik hnízd, z nichž si samička vybere to nejkrásnější, nebo že budníčka menšího přilákáte, když na zahradě zasadíte vrbu? Kniha Ulricha Schmida Poznáte ptáky našich zahrad? vám pomůže pozorovat a určit 100 druhů ptáků, poznat jejich znaky, výskyt a zajímavosti o každém z nich. Kromě mnoha fotografií a ilustrací v knize najdete také tipy pro vaši zahradu: rostliny lákavé pro ptáky, hnízdní příležitosti, vhodné krmivo a rady, jak pozorovat jednotlivé druhy. Pozorujte na zahradě pravidelné zpěvavé návštěvníky, zimní hosty i opeřence, kteří nad zahradou pouze přeletí. Ať už pozorujete ptáky v zahradě, v parku, na balkoně či z okna, je to zábava, která nikdy nekončí.

Pozorovat ptáky je skvělá zábava i pro děti. Moje ptačí knížka je pro děti od čtyř let zdrojem mnoha informací a zajímavostí ze světa malých opeřenců – díky nim bude pozorování ptáků mnohem větší dobrodružství. Děti se v knize dozvědí, jak ptáci vypadají, co dělají v jednotlivých ročních obdobích a jak je pozorovat či krmit. S knihou bude ptačí svět pro děti mnohem zajímavější.



Jak ušetřit a současně zachránit nakladatele?



