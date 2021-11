Jak si správně vybrat elektrickou koloběžku a starat se o ni?

Výběr elektrokoloběžky nepodceňujte

Toužíte po elektrokoloběžce? Určitě si nejprve položte jednu základní otázku: Proč koloběžku chci? Jestliže chcete jezdit do práce ve městě pár kilometrů, budete potřebovat jinou koloběžku, než když plánujete delší výlety i do kopcovitého terénu.

Koloběžka City Boss – se perfektně hodí pro výlety i mimo město a na náročnější terény. Se silným motorem 500 wattů na jedno nabití ujedete až 50 km.

Koloběžka Voltaik – je ideální pro jízdu ve městě na hladkém povrchu. Velkou výhodou je odpružené zadní kolo, které nemůžete píchnout.

Velmi také záleží na tom, kdo bude elektrokoloběžku využívat. Bude jen pro mě nebo pro celou rodinu? Důležitá je hmotnost jezdce. Všechna tato kritéria se poté musí konfrontovat s technickými parametry koloběžky. Vyšší výkon motoru 500 wattů se hodí pro jízdu do kopce. Výběr určitě nepodceňujte a nechte si na rozhodování dostatek času. Pokud si nejste s výběrem jisti, poraďte se přímo s prodejcem. Úplně ideální je, pokud si můžete elektrokoloběžku fyzicky prohlédnout nebo si ji dokonce osobně otestovat.

U elektrokoloběžky je důležitá kvalita baterie

Při výběru vhodné elektrokoloběžky se zajímejte o baterii, jelikož dojezd koloběžky je velmi ovlivněn kapacitou a kvalitou její baterie. Kapacita se uvádí v ampérhodinách a většina koloběžek disponuje baterií lithiovou, která je lehká a má vyšší kapacitu. Díky tomu není nutné koloběžku často dobíjet.



Výhodou lithiové baterie je také to, že chrání před podbitím a přebitím. Stav baterie kontrolujte na displeji. Koloběžku nikdy neskladujte s vybitou baterií. Tím významně zkracujete její životnost. Proto je nutné před skladováním baterii nabít na 100 % kapacity.

Základem je perfektní konstrukce

Koloběžku si vždy vyzkoušejte, abyste věděli, zda vám sedí. Zaměřte se na konstrukci koloběžky a všímejte si detailů. Skládání elektrokoloběžky by mělo být snadné a rychlé, přičemž bezpečné skládací mechanismy musí při jízdě odolat vibracím a nárazům.

I šířka řidítek a kvalita madel je důležitý parametr při výběru koloběžky. Madla musí být pevná, nesmí se prohýbat. Šířka řidítek by měla být alespoň 45 cm, a to z toho důvodu, abyste se o ně mohli pořádně při jízdě opřít. Pokud bude koloběžku využívat více jezdců s různou výškou postavy, jsou ideální výsuvná řídítka s nastavitelnou délkou, aby při jízdě záda nebolela.

Elektrokoloběžka vyžaduje pravidelnou péči

Každá koloběžka potřebuje péči, aby vydržela dělat radost svému majiteli spoustu let. Koupí koloběžky vše teprve začíná. Koloběžka je snadnější na údržbu než kolo, i tak je ale potřeba věnovat jí čas. Pozornost věnujte hlavně nafukovacím kolům, která nesmí být podhuštěná, a správnému nabíjení baterie.

Kola – podhuštěná kola zatěžují motor, zkracuje se dojezd koloběžky a hrozí propíchnutí

Baterie – správné nabíjení baterie zajistí její dlouhou životnost

Brzdy – kontrola brzd a seřízení zvýší bezpečnost

Koloběžku vždy skladujte tak, aby se nemohla poškodit. Nenechávejte ji zbytečně na mrazu, v dešti nebo naopak na přímém slunci. Jen tak si můžete zajistit, aby vám dělala koloběžka radost řadu let.

Zajímejte se o servis elektrokoloběžek

Při výběru elektrokoloběžky se zaměřte i na to, zda prodejce poskytuje servis a náhradní díly. Skutečně kvalitní a férový výrobce koloběžek nabízí také servisní konzultace. Nikdy nevíte, co se může s koloběžkou přihodit, a shánět neoriginální díly na koloběžku není snadné. Také se optejte na to, zda je k dispozici technik, který může poradit s problémy.

Společnost Epic s.r.o. má proškolené techniky, kteří vždy ochotně pomohou. Rozhodně vás nenechají ve štychu a poradí, jak se o koloběžku postarat, abyste se z ní mohli radovat dlouhá léta. Zručnější z vás si mohou sami vyměnit brzdové destičky nebo duši, ovšem mít v záloze šikovného technika je určitě výhoda.