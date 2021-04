Jak si poradit s výběrem názvu e-shopu

Vydělávání na internetu dnes není žádná věda. Možností jsou doslova mraky. A existuje také podobné množství způsobů, jak si založit svůj vlastní e-shop. Na co ale začínající online podnikatelé často zapomínají, jsou kroky, které by tomu měly předcházet. Dnes jsou možnosti sice rozšířenější a meze se nekladou, kdo ale s internetovým podnikáním začal dříve, přece jen je dnes v lecčems ve výhodnější pozici.

První z nich byla lepší možnost se prosadit. Jednoduše proto, že konkurence nebylo tolik. A v rámci online prodeje už vůbec ne. Toto ale platí obecně, nejen v rámci online podnikání. Kdo začínal před 20 lety, nemusel se potýkat s tak konkurenčním prostředím. Někteří podnikatelé však bohužel v tomto období zůstali. Buďto na internetový prodej kapitulovali úplně anebo si ponechali původní e-shopy bez modernizace webdesignu a dalších podstatných prvků. Postupem času se ale z České republiky stávala e-commerce velmoc a konkurence velmi rychle rostla. Tudíž už je téměř nemožné obstát na trhu se zastaralým designem nebo předpotopním internetovým obchodem. Nebo například bez marketingových aktivit. Ty se dříve neřešily téměř vůbec anebo naprosto jinak, než je dnes běžné.

Druhá výhoda má spojitost s tématem našeho článku. A přímo souvisí s odstavcem výše. Méně konkurence a e-shopů se totiž zákonitě rovná více prostoru na volbu názvu obchodu a také více volných internetových domén. Dříve bylo v každém odvětví pár internetových obchodů a vybrat si, jak se budete jmenovat, nebyla žádná mission impossible. Když jste měli štěstí, byli jste první z oboru, kdo se do tvorby e-shopu pustil. Dnes už jsou ale prodejců v různých segmentech desítky, spíše stovky. Za velkým boomem internetového prodeje stály a do značné míry stojí systémy na pronájem e-shopu, které e-commerce trh zpřístupnily velkému počtu podnikatelů bez ohledu na jejich finanční možnosti. Vybrat si proto originální název s volnou doménou nemusí být úplně hračka. Dnes vám poradíme, jak na to a které online nástroje vám mohou být nápomocné.

Obecné zásady výběru názvu e-shopu

Název e-shopu by měl být originální a hlavně dobře zapamatovatelný. Prostě něco, co ve vašich zákaznících vzbudí emoce. Pokud to s jistotou nerozpoznáte sami, zeptejte se svého okolí. Nebo můžete zkusit položit dotaz do diskusního fóra nebo Facebook skupiny zabývající se tématikou e-shopů, internetového podnikání a prodeje.

V úvahu můžete vzít také cizojazyčná slova. Pozor ale, aby nebyla příliš složitá a negenerovala časté zkomoleniny. Problém to může být nejen při přímém vstupu na e-shop pomocí zadání URL adresy, ale také například při reklamních spotech v rádiu, které do budoucna můžete chtít využít.

Nezapomínejte na doménu

Sebelepší název vám může ve finále být k ničemu, pokud pro něj nebude volná doména. Pokud máte název finálně vybraný a doména je k dispozici, neváhejte. Registrace není zase tak finančně náročná a je lepší mít jistotu. K registraci využijte služby doménového registrátora. Například Active24, Forpsi nebo Wedos. U Active24 můžete najít na webu také generátor domén. Ten vám může pomoci vybrat jak doménu, tak v podstatě i název. To vše v návaznosti na vaše hlavní klíčová slova nebo jejich kombinaci.

Stručně a srozumitelně

Název by měl mít rozsah okolo 12 písmen a být složen z jednoho nebo dvou slov. To samé se dá uplatnit i pro doménu. Nejoblíbenější variantou je asi kombinace podstatného a přídavného jména. Například levne-naradi.cz

Jak jsme již zmiňovali v obecných zásadách, dejte si pozor nejen na to, jak se název píše, ale také jak se vyslovuje. Nikdy nemůžete vědět, kdy se o něm bude někdo zmiňovat v hospodě u piva, v televizi nebo v rádiu.

Myslete na budoucnost

Při výběru názvu vašeho internetového obchodu a s ním související domény byste měli myslet i na budoucnost, případně na zadní vrátka. Může se stát, že časem budete chtít nebo potřebovat sortiment rozšířit. Případně úplně obměnit. Moc konkrétní názvy a domény vám pak mohou stát v cestě.

A nezapomeňte také na to, že časem dost možná budete chtít řešit zahraniční prodej. S pronajímaným e-shopem UPgates to je díky multijazyčnosti a multidoménovosti navíc hračka. Není tudíž na škodu registrovat si doménu minimálně ve slovenské jazykové verzi.

Na závěr vám přejeme hodně štěstí a hlavu plnou nápadů, které usnadní výběr názvu vašeho budoucího online obchodu a nalezení vhodné domény volné k registraci!