Jak si po úmrtí mazlíčka vybrat nejlepší zvířecí krematorium?

Naši zvířecí kamarádi nás dělají šťastnými a přinášejí nám do života radost i vzrušení. Bohužel jejich život není tak dlouhý jako lidský. Když nás náš zvířecí přítel opouští, je to vždy smutné a bolestné. Je jen na nás, jak se s ním rozloučíme a jak mu naposledy poděkujeme za jeho věrnou lásku a přítomnost v našem životě.

Jaké jsou možnosti nakládání s domácím mazlíčkem po jeho úmrtí?



Legální varianty jsou pouze čtyři. První je zanechat zvířátko v ordinaci veterinárního lékaře, který jej nechá odvézt do kafilerie. Tento způsob je legální a bezpečný, ale rozhodně ho nelze nazvat důstojným. Druhou možností je pohřbít zvíře na vlastním pozemku. V tomto případě je ale nutné dodržet mnoho podmínek. Především minimální vzdálenost 200 m od vodního zdroje, 100 m od obydlené budovy a 50 m od hranice pozemku. Lze pochovat pouze zvířata do 30 kg a je stanovena i minimální hloubka hrobu. Problém nastává především v zimě, kdy je zem promrzlá. Pohřeb lze uskutečnit i na specializovaném zvířecím hřbitově, kterých je ale v ČR velmi málo. Poslední možností je využití právě služeb zvířecího krematoria.

Důsledným rozloučením dáváme svému zvířecímu příteli poslední poděkování za jeho péči



Jaký je rozdíl mezi kafilerií a krematoriem zvířat?

Krematorium zvířat není kafilerie! Mezitím je obrovský technologický, a především etický rozdíl.

Krematorium zvířat slouží k etickému a pietnímu rozloučení s milovaným domácím mazlíčkem, který byl po dlouhá léta členem rodiny a naším věrným přítelem a společníkem. Kremace probíhá individuálním zpopelněním v moderní kremační peci za velmi vysoké teploty. Zbylý popel se po vychlazení zpracuje v zařízení zvaném kremulátor na jemný prášek, který je vsypán do vybrané urny. Malá část popela (několik gramů) může být na vaše přání použita k výrobě Památečního skla či uložena ve šperku.

Kafilerie je průmyslový asanační podnik, který je nezbytný pro neškodné zpracování vedlejších živočišných produktů, jako je například zkažené maso, uhynulá zvířata a především nevyužité části zvířecích těl z jatek. V kafilerii se nic nepálí. Všechny živočišné odpady jsou smíchány, rozemlety na menší části a za vysoké teploty a tlaku, jsou rozvařeny a dále zpracovány na masokostní moučku a tuk. Tuk je dále čištěn a průmyslově využíván. Masokostní moučka se používá v cementárnách, k výrobě krmiv pro nehospodářská zvířata nebo jako hnojivo.

Jak vlastně při úhynu domácího mazlíčka postupovat?



Je to obdobné jako u lidí. Když váš zvířecí kamarád odejde, stačí zavolat na jednu z telefonních linek vybraného krematoria a jeho zkušení zaměstnanci vás celým procesem provedou. Zvířátko vyzvednou u vás či veterinárního lékaře nebo ho po dohodě můžete do krematoria přivézt sami. Při přijetí je zvířátko nezaměnitelně označeno kremačním přívěskem či známkou a sepsány vaše požadavky a přání. Do termínu kremace je zajištěno jeho uložení v chladicím zařízení. Budete-li si přát, můžete se s ním naposledy rozloučit v obřadní místnosti. Po provedení individuální kremace je popel připraven do vybrané urničky. Z široké nabídky zvířecích urniček ze skla, mosazi, keramiky a dalších materiálů si můžete vybrat v galeriích krematorií či na jejich stránkách. Vybírat si můžete i z dalších pietních předmětů, jako je Památeční sklo, šperky na popel, otisky tlapek či laser portréty.

Co je to Památeční sklo?

Při výrobě Památečního skla se drobné množství kremačního popela zataví do uměleckého skleněného objektu či šperku. Vzniká tak neobyčejně krásný úkaz a velmi osobní a vždy originální vzpomínkový předmět. Zvířecí šperky na popel pak obsahují malou dutinku, do které je možné vložit symbolické množství popela, nebo ho zalít pomocí speciální pryskyřice do šperku. Svého milovaného přítele tak můžete mít stále u sebe.

Kolik peněz stojí kremace zvířátka?

Cena zvířecí kremace se odvíjí především od váhy zvířátka, vybraných služeb a produktů. Průměrná cena žehu se pohybuje okolo 4000 Kč.

Krematorium zvířat Česká Lípa

Dalibor Novák

Dostanou opravdu lidé popel svého zvířátka?

Samozřejmě. Každé zvířátko dostává při příjmu kremační přívěsek s unikátním kódem. Přívěsek je ze speciální keramiky, která je s tělem i při samotné kremaci a následně se spolu s popelem vloží do vybrané urny. Každá kremace probíhá individuálně a pokud má klient zájem, může ji u nás sledovat prostřednictvím kamery z kremační místnosti.

V čem vidíte hlavní výhodu Památečního skla?

Památeční sklo je náš tradiční produkt, který umožňuje zatavení lidského či zvířecího kremačního popela do krásného křišťálového předmětu. Vznikají tak nádherné osobní vzpomínkové předměty. Klienti se velmi často rozhodnou pro uložení urny s popelem do hrobu nebo provedou rozptyl či vsyp. Díky Památečnímu sklu však mají symbolickou část popela uchovanou v krásném předmětu a mohou mít své blízké stále u sebe.

Co je pro vás při provozování zvířecího krematoria to nejdůležitější?

Celý náš tým rád vidí, když klienti odcházejí s pocitem, že pro svého mazlíčka udělali maximum a důstojně se s ním rozloučili. Snažíme se o lidský přístup, ohleduplnost a trpělivost, která lidem umožní lépe přijmout svou ztrátu. Víme a cítíme, že naší prací pomáháme lidem.

Krematorium Zvířat Česká Lípa - Přijímací místnost | foto: Memory Servis s.r.o.

Krematorium zvířat Česká Lípa Dubice 32 471 00 Česká Lípa Provozní hodiny Po – Pá 8:00 – 17:00 NONSTOP telefonní linka 481012200 Email: info@krematoriumzviratcl.cz www.KrematoriumZviratCL.cz

Kerberos – první pražské pet krematorium



Ing. Vít Volhejn

Proč jste se rozhodl pro spolupráci s konkurenčními krematorii?

Jsem přesvědčen o tom, že vzájemný respekt a spolupráce je nejlepší cesta k podpoře povědomí o kremačních službách mezi chovateli. Z naší spolupráce nejvíce získají klienti, kteří prožívají těžké chvíle spojené s odchodem svého zvířecího přítele. Pro nás všechny je slušné, trpělivé jednání a vždy citlivý přístup ke klientům vždy na prvním místě.

Využívají kremačních služeb nejčastěji majitelé psů a koček?

V převážné většině se jedná o žehy psích kamarádů všech plemen. Druhou nejčastější skupinou jsou kočky. Kremace ostatních zvířat jako jsou králíčci, fretky, papoušci, želvy či exotická zvířata jsou méně časté, ale také se s nimi setkáváme. Krematoria zvířat jsou určena pro žehy zvířat v domácích chovech, tedy nikoliv pro hospodářská zvířata.

Své krematorium provozujete od roku 2013, změnil se za tu dobu přístup chovatelů?

Zcela jistě ano. Zvířecí kremace ztrácí punc něčeho neobvyklého a je čím dál tím častěji první volbou chovatelů při úhynu domácího mazlíčka. Přestože to zní zvláštně, jsme rádi, že se k nám klienti s důvěrou vracejí, a pokud je to třeba, využívají našich služeb opakovaně. Je to nejlepší zpětná vazba, kterou můžeme dostat. Všichni v Kerberosu jsme také chovatelé a ke každému zvířátku se chováme, jako by bylo naše vlastní.

Tým pracovníků Krematoria zvířat Kerberos | foto: Memory Servis s.r.o.

Kerberos – První pražské pet krematorium Brigádníků 3353/351 b 100 00 Praha 10 Strašnice Provozní hodiny Po – Ne 8:00 – 22:00 NONSTOP telefonní linka 733 739 000 Email: info@kerberos.name www.kerberoskrematorium.cz

Pet Heaven - zvířecí krematorium Chodov

Zdenka Šlárová

Již tři roky jste jediné zvířecí krematorium v západních Čechách. Jak ty uplynulé tři roky hodnotíte?

Jsou to tři roky plné příběhů a osudů. Některé jsou smutné, jiné nostalgické nebo veselé. Každý prožívá odchod svého mazlíčka jinak. Všechny však mají něco společného, a to touhu chovatelů rozloučit se co nejdůstojněji se svým zvířecím přítelem, který jim dával všechnu svou lásku a oddanost. Největší odměnou pro nás je, když se k nám klienti opakovaně vracejí, protože jim náš přístup a služby pomohly překlenout smutné a složité období po odchodu jejich zvířecího přítele.

Nabízíte klientům i ručně vyráběné biourny. Je o ně zájem?

Mnoho klientů má o biourny zájem především proto, že časem splynou s uloženým popelem a okolní přírodou. Námi ručně vyráběné biourny, vznikají technikou papiermaché a jsou ze 100% rozložitelného materiálu. Mohou být zdobeny sušenými květy, nebo mít přírodní vzhled. Pokud si klient přeje na místě uložení popela zasadit například památeční strom, je možné do urny přidat speciální směs, která zneutralizuje popel a přemění ho tak na hnojivo, díky kterému bude sazenička krásně růst.

Vaše krematorium funguje na principu sociálního podnikání. Jak to celé funguje?

Snažíme se, aby naše podnikání mělo nejen hlavu a patu, ale také nějakou přidanou hodnotu. A to nejen pro naše klienty, ale i pro naše zaměstnance. V praxi to znamená, že dáváme příležitost například zdravotně či sociálně znevýhodněným zaměstnancům. Snažíme se využívat naše lokální dodavatele, poskytujeme zvýhodněné ceny seniorům z našeho kraje atp. Tento přístup nás na počátku oslovil a jsem ráda, že jsem se vydala touto cestou. Všechny naše aktivity můžete sledovat i na Facebooku a Instagramu.

Provozovna PET HEAVEN - zvířecí krematorium Chodov u Karlových Varů | foto: Memory Servis s.r.o.

PET HEAVEN - zvířecí krematorium Chodov u Karlových Varů Horní 1231 357 35 Chodov Provozní hodiny Po – Pá 8:00-16:00 NON-STOP linka +420 704 702 072 E-mail: info@pet-heaven.cz www.pet-heaven.cz

Krematorium zvířat Olomouc

Mgr. Jiří Kamený

Můžete nám v krátkosti představit Krematorium zvířat Olomouc?

Společnost ANYT crematory s.r.o. je rodinná firma provozující Krematorium zvířat Olomouc od roku 2017. Jsme jediné krematorium zvířat pro střední a severní Moravu a Slezko. Poskytujeme kompletní služby pro důstojný odchod domácího mazlíčka, jako je např.:

- převoz zvířátka vlastními vozidly nebo profesionální službou VETAMBULANCE,

- uložení zvířátka v chladicím boxu,

- poslední rozloučení,

- individuální kremace /zvířátko je v kremačním zařízení vždy pouze jedno/

- prodej uren a kremačních šperků tuzemských a zahraničních výrobců,

- zasílání uren na adresu majitele,

- připravujeme 3D tisk biologicky rozložitelných uren atd.

Co považujete za přednost vašeho krematoria

Za nejpodstatnější považujeme skutečnost, že přímo v provozovně krematoria máme vlastní kremační technologii, tzn. že zvířátko není nikam převáženo, ale služby od příjmu zvířátka po výdej urny jsou poskytovány komplexně na jednom místě.

Jak se vyrovnáváte se smutnou realitou?

Snažíme se pomáhat. Pomáhat finančně vybraným zvířecím útulkům nebo spolkům, cenově zvýhodňujeme kremace asistenčních nebo služebních psů, mezi našimi dodavateli jsou chráněné dílny atd.

Přijímací místnost Krematoria zvířat Olomouc | foto: Memory Servis s.r.o.

Krematorium zvířat Olomouc Libušina 342/97 77900 Olomouc Provozní hodiny Po – Pá 8:00 – 17:00 hod. Tel.: +420 778 500 509 Email: info@anyt.cz www.krematoriumzviratolomouc.cz

Zvířecí krematorium Strakonice

Jitka Sosnová a Radek Vondrášek

Strakonické zvířecí krematorium je nejnovějším v České republice. Je o vaše služby na jihu Čech zájem?

Otevřeli jsme letos v lednu jako jediné Krematorium zvířat v jižních Čechách a je vidět, že zde podobná služba chyběla. Mezi chovateli je o kremační služby veliký zájem. Stále rozšiřujeme spolupráci i s veterináři, kteří jsou často první, kteří klientům o existenci zvířecích krematorií poskytují první informace. Více podrobností o našich službách se dozvídají z letáčků nebo přímo z našich www stránek. Pak zavolají na naši NONSTOP linku a naši pracovníci jim vše vysvětlí osobně.

Jaká je vaše otvírací doba?

Standardní provozní doba je každý všední den od 9:00 do 17:00, ale klienti nás zastihnou kdykoliv na naší NONSTOP lince. Na té je vždy přítomen pohotovostní pracovník a klientům poradí, jak v nastalé situaci postupovat. Vysvětlí jim vše potřebné, dohodne s nimi převzetí zvířátka nebo jeho vyzvednutí na veterinární klinice, případně u klienta doma. Mimo provozní hodiny je účtován pohotovostní příplatek. Pohotovostní služba je dnes standardní službou všech zvířecích krematorií v České republice.

Je možné se kremace osobně účastnit?

Z bezpečnostních důvodů samozřejmě není možná osobní přítomnost klientů přímo u kremační pece. Pokud však chtějí klienti sledovat počátek kremace a být tak se svým mazlíčkem až do úplného konce, mohou využít naši obřadní místnost, ze které lze přímým obrazovým přenosem prostřednictvím televizoru sledovat počátek kremace v našem zázemí.

Provozovna Krematoria zvířat Strakonice | foto: Memory Servis s.r.o.

Zvířecí krematorium Strakonice Heydukova 1644 386 01 Strakonice Provozní hodiny Po – Pá 9:00 – 17:00 NON-STOP linka +420 797 605 555 E-mail: info@akrematorium.cz www.akrematorium.cz

Věčná Loviště

Martin Chum

Krematorium Věčná loviště nesídlí v běžném objektu. Kde se vlastně nachází?

Přestože Věčná loviště vznikla ve vojenském bunkru v bývalém areálu vojenské základny protivzdušné obrany Prahy v Drnově u Slaného, nachází se na samotě uprostřed přírody s nezapomenutelným výhledem na České středohoří. Potkáte se tu maximálně se zajíci, srnkami a jinými spoluobyvateli. Na zarostlém kopci uprostřed plané přírody se nachází moderní krematorium zvířat. Praha je vzdálená 30 minut jízdy autem. Rozhodně doporučujeme si poslední rozloučení s vašim miláčkem spojit s výletem k nám.

Zrcadlová stěna vstupu do krematoria vypadá jako brána do jiné dimenze. Proč?

Zrcadlová stěna vypadá jako brána do jiné dimenze, ale to bylo s ohledem na funkci objektu jedním ze záměrů. Zrcadlo má na výšku přes 6 metrů a na délku přes 11 metrů. Jeho plocha je složená z více než 6000 drobných hexagonálních zrcátek. Byly lepeny ručně každý samostatně. Za zrcadlem je umístěn provoz krematoria.

Příchozí, který se dívá do zrcadla, se ve skutečnosti nevidí v přítomnosti, ale hledí na svůj odraz v minulosti. Dívá se zpět, vzpomíná… Může za to konečná rychlost světla. Tuto skutečnost nelze lidskými smysly vnímat, ale dává místu symbolický význam. Zrcadlo je samo o sobě v krajině mystické. Odráží a vtahuje do sebe vše kolem sebe. Každé zrcátko je lehce jinak natočené. Obraz se jako by chvěje. Máte pocit, že přicházíte k tekuté stěně. Je to surrealistický zážitek. Nedá se popsat. Musí se zažít.

Projevuje se váš minimalistický přístup i v poskytovaných službách?

Naše nabídka služeb odpovídá současnému standardu zvířecích krematorií. Klientům nabízíme možnost obřadu, převozy zemřelých zvířat či samozřejmě individuální kremace. Nejsme však příliš zastánci dekoru, proto se náš minimalistický přístup projevuje spíše v čistých a jednoduchých designech nabízených uren a pietních předmětů. Nejdůležitější ale pro nás je komunikace s klientem a jeho spokojenost.