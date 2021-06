Jak si dobře vybrat televizor a na co si dát při nákupu pozor

Televizory si dnes podle principu obrazovky můžeme v zásadě rozdělit na LCD a OLED, přičemž první jsou nejrozšířenější, mohou být velmi levné, nabízejí se i ve velmi velkých úhlopříčkách za často výborné ceny a mají (opět často) i výborný obraz v poměru k vynaloženým prostředkům. Přijímače s obrazovkami OLED jsou v průměru výrazně dražší, jsou stále poměrně citlivé na statický obraz (herní konzole) a vyžadují trochu péče; někdy se musí údržba obrazovky spustit ručně. Na druhou stranu nabízejí ten nejlepší obraz a například i skvělou černou barvu. Pro někoho hraje roli i to, že mohou být velmi, ale velmi tenké (milimetry).

Pár odkazů na zajímavé výrobky v jednotlivých kategoriích:

Televizory jako takové, včetně „Jak postupovat při nákupu nové TV“ z jiného pohledu.

Televizory s obrazovkami OLED.

Televizory s obrazovkami LCD QLED (vrchol LCD).

Televizory LCD s podsvícením LED.

Pro rozlišení 4K se doporučují následující pohledové (pozorovací) vzdálenosti: úhlopříčka 55" (140 cm) – 90 cm, 65" (165 cm) – 120 cm, 75" (191 cm) – 140 cm, 85" (216 cm) – 140 cm (Zdroj: Sony).



Jak velkou obrazovku si pořídit do obýváku?

Tohle je ošemetná otázka a tzv. doporučená pohledová vzdálenost se poslední dobou stále mění a hlavně výrazně klesá s rozlišením obrazovky. U dnes nejrozšířenějšího Ultra HD (4K), tedy 3840 x 2160 bodů, si pro u nás typickou vzdálenost někde v obýváku (3-4 m) můžete dovolit klidně i neuvěřitelných 65", tedy 165 cm. Jak ostatně vidíte ze snímku výše, někteří výrobci jdou ještě podstatně dál!

V podstatě chceme říct „s úhlopříčkou si nelamte hlavu“ a protože víte, kolik na televizor máte, resp. kolik za něj chcete dát, rozmyslete si hlavně, zda chcete tzv. „chytrou televizi“, tj. s napojením na internet a s aplikacemi jako Skylink Live TV, Lepší.TV, Sledování TV, HBO GO či třeba O2 TV, a jakému principu obrazovky dáte přednost (LCD, OLED).

ČTĚTE TAKÉ: Katalog televizorů s rozměrnou a velmi rozměrnou uhlopříčkou… 60" až 65" (152-165 cm).

Resp. 70" až 80" (178-203 cm)

A jak postupovat dál?

Promyslete si, zda chcete mít v televizoru určitou aplikaci například pro sledování O2 TV (to chystá nové, např. pro LG), Skylink Live TV, atd. Pokud ano, musíte si nejprve zjistit, jaké značky televizorů ji nabízejí. Například Lepší.TV (s HBO OD) a Skylink Live najdete dnes jak u některých malých značek (nové Sencory, které by měly přijít asi už příští měsíc), tak u masových, jako je Samsung, LG a Panasonic či výrobků s Android TV (Philips, TCL…). Právě u Androidu si ale dejte pozor, protože ne každý výrobce typicky Skylink v seznamu kompatibilních aplikací uvádí.

Následně se zaměřte na úhlopříčku, design apod. Je dobré si také říci, zda budete televizor umisťovat na podstavec (pozor na krátké stolky a nožičky v rozích obrazovky) nebo na stěnu. Tady vám pomůže katalog držáků.

Zkusit můžete solidní značku Stell u níž najdete i takový, který využijete třeba od úhlopříčky 110 cm do 170 cm, a tudíž i pro svůj další, jistě ještě rozměrnější přijímač.

U Android TV, což jsme už nakousli, mohou také někdy nastat potíže s aplikacemi (nejen s nimi) při nových verzích operačního systému a někdy se to může docela táhnout. Pokud na Androidu netrváte a chcete mít televizor více bez starostí, většinou se vyplatí jít po jednoúčelovém operačním systému, jako je My Home Screen (Panasonic), společná platforma malých značek (např. Sencor, Sharp, Toshiba, atd.), Tizen (Samsung) či WebOS od LG.

Mnozí přemýšlejí o značce televizoru hned na prvním místě, ale tudy cesta nevede. Řekněme, že chcete sledovat O2 TV a nakonec zjistíte, že aplikaci pro tuto internetovou televizi vaše značka nemá. Tady to opravdu nefunguje tak, že si na televizoru spustíte webový prohlížeč a přes něj budete O2 TV sledovat.

Ne!

K tomu je VŽDY zapotřebí speciální aplikace!

Jak vidíte, je toho dost a dost a to jsme se ještě nedostali k úhlopříčce vs. umístění televizoru, na což se podíváme za chvíli. Mimochodem pokud u vás máte potíže s výpadky proudu nebo prostě jen chcete svůj nový drahý televizor více ochránit, vyplatí se zakoupit tzv. přepěťovou ochranu (katalog je zde), s níž je to pohodovější.

Pozor na nožičky v rozích obrazovky a úzkou skříňku. Jen málokterý televizor má dnes středový podstavec (LG 32LM6380PLC).



Výběr televizoru podle jeho umístění

Je zřejmé, že jiný bude televizor na chatu či chalupu, jiný do dětského pokoje a jiná asi bude „hlavní mašinka“ do obýváku. Tipy na takovéto televizory s velmi rozměrnou úhlopříčkou najdete výše, ty tak říkajíc standardní velikosti jsou tady…

– úhlopříčka 37" až 43" (94-109 cm)

– úhlopříčka 45" až 49" (114-124 cm)

– úhlopříčka 50" až 54" (127-137 cm)

– úhlopříčka 55" až 58" (140-147 cm)

A televizor do dětského pokoje, na chatu či chalupu?

– úhlopříčka do 24" (do 61 cm)

– úhlopříčka 32" (81 cm)