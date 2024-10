Jak se ze slepoty nezbláznit?

Příběh paní Lenky

Paní Lenka pochází z městyse Mohelno na Vysočině a narodila se s těžkou zrakovou vadou, degenerací sítnice, a je 20 let prakticky nevidomá. Jak se vyrovnala se ztrátou zraku? Její život nebyl nikdy jednoduchý.

Od dětství má těžkou zrakovou vadu. Rozeznává světlo, stíny, ale neví, co a jak kolem ní vypadá. Vystudovala střední ekonomickou školu pro zrakově postižené, pracovala jako telefonistka, byla vdaná, má dvě dcery. Protože cítila, že je velmi závislá na rodině, udělala velké rozhodnutí, požádala si o vodicího psa. Potom přišla velká rána osudu – Lence zemřel manžel a zůstala s dcerami sama. V té době se dostala k informaci o TyfloCentru Jihlava

„Můj život se částečně změnil pořízením vodicího psa, stala jsem se samostatnější, ale pouze v místě bydliště. Naučila jsem se trasy a obstarala jsem si nejnutnější potřeby, ale stále jsem žila ve velmi malém okruhu lidí nejbližší rodiny a pár známých.“ Jak sama Lenka říká, s příchodem do TyfloCentra přišla zásadní změna, „protože jsem se dostala konečně mezi lidi.“

Díky informacím a kompenzačním pomůckám z TyfloCentra se její život začal zlepšovat. Významným krokem byla výuka na počítači s hlasovým výstupem. Lenka se začala učit novým dovednostem. Dnes se na mnoho míst dostane sama, ale vždy ocení pomoc, když ji potřebuje.

Lenka začala cestovat do Jihlavy autobusem a vlakem a učila se nové trasy, ze začátku s doprovodem a postupně sama. „Dnes mám ten nejlepší pocit, když se na co nejvíc míst dokážu dostat sama, ale jsem samozřejmě ráda, když se v případě potřeby najdou lidé, kteří pomůžou nebo jen poradí,“ říká energicky. „Využívám stále výuku na počítači a seznámení s ozvučenými pomůckami a jejich ovládáním.“

Velký zlom v jejím životě nastal, když začala pracovat v keramické dílně „Umění s handicapem“, kde působí již jedenáctým rokem. Právě TyfloCentrum jí pomohlo najít toto zaměstnání. „Tehdy jsem si nedokázala představit, že budu pracovat s hlínou,“ směje se Lenka.

Jaké aktivity Lenka v TyfloCentru Jihlava nejraději navštěvuje?

Když se jí zeptáte, co všechno TyfloCentrum Jihlava nabízí, ochotně se rozpovídá. „Využívám odborné služby – poradenství při jednání s úřady i výuku práce s kompenzačními pomůckami. Účastnila jsem se spousty zajímavých přednášek a besed. Chodíme na procházky, výlety. Navštěvujeme kulturní památky, muzea. Jezdíme na rekondiční pobyty, chodíme hrát kuželky, probíhá pravidelné cvičení, chci se udržovat v kondici. Teď jsem nadšená z blížící se aktivní návštěvy fitka, protože dcery mají svou rodinu a malé děti, tak často využívám průvodcovskou službu na místa, kde nemám naučenou trasu, nebo potřebuji i jinou pomoc, třeba na úřadech, zdravotnických zařízeních a také při nákupech. Díky TyfloCentru jsem poznala lidi z naší komunity zrakově postižených, kde jsem si našla přátele. Jsem také součástí běžného života zdravých lidí.“

V rámci služeb poskytuje TyfloCentrum Jihlava smysluplné vyplnění volného času. Postižení zraku není žádnou překážkou pro řadu sportovních aktivit jako jsou kuželky, zvuková střelba, turistika nebo jízda na tandemovém kole. Můžete také vyrazit na přednášku, do muzea, na výstavu, anebo si s dobrou partou zajet třeba do vinného sklípku nebo na rekondiční pobyt. Vznikají zde přátelství na celý život.

„Začátky nebyly vůbec lehké. Byla jsem nedůvěřivá a měla hodně velké obavy, že nezapadnu. I když se mi přidal další problém, a to se sluchem, částečně mi pomáhá naslouchátko, přesto je ten život náročnější, ale jsem úplně někde jinde. Je to v komunikaci a ve zvládání života jako takového.“ Žít aktivní život, už jenom to, že jsem nezůstala sedět doma, je pro mě to nejlepší, ale také nejnáročnější rozhodnutí a ač se to zdá lehké, tak právě naopak. Patří mezi to i moje práce na zkrácený úvazek. Chci žít běžný život s rodinou, akce s Tyflocentrem, zapojuji se i do akcí a pobytů od školy pro vodicí psy, to pro mě hodně znamená.

Jak se ze slepoty nezbláznit?

„Naučila jsem se věřit sama sobě, a to mě hodně posunulo. Zrakově postiženým lidem, kteří se nacházejí v podobné situaci jako já, bych chtěla říct, aby vůbec neváhali se obrátit na Tyflocentrum v Jihlavě. Dostanete potřebné informace, které vám zásadně změní život. Pracovníci vás můžou navštívit i doma. To je výhoda pro lidi, kteří mají špatnou pohyblivost. Já osobně upřednostňuji návštěvy v TyfloCentru v Jihlavě osobně. Pracovníci jsou profesionální a moc fajn. Obdivuji jejich trpělivost.“

Jaké služby TyfloCentrum Jihlava nabízí?

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., oslavilo v loňském roce 20 let své existence. Organizace pomáhá v celém Kraji Vysočina lidem s těžkým zrakovým postižením. Za těch dvacet let pomohla desítkám těžce zrakově postižených lidí. Poskytuje registrované sociální služby, které pomohou překonávat závažné situace spojené se ztrátou zraku. Jedná se o odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby a sociální rehabilitaci. Klienti prostřednictvím těchto služeb získají potřebné schopnosti a dovednosti, které povedou k větší nezávislosti na svém okolí. Pracovníci TyfloCentra nabízejí podporu a pomoc s návratem do běžného života, poradí, jak vyřídit dávky sociálního zabezpečení, pomohou s výběrem speciálních kompenzačních pomůcek, s obsluhou dotykových mobilních telefonů, nabídnou výuku na speciálních PC, podporu při hledání a udržení zaměstnání, poradenství pro rodinné příslušníky a naučí základy komunikace a průvodcovství osobám se zrakovým postižením.

„Podporu a poradenství TyfloCentra v Jihlavě z dlouhodobého hlediska vnímám jako velký přínos ve svém životě. Vím, že se na ně můžu kdykoliv obrátit. Pořád je něco nového. Nadále chci zůstat jejich klientkou,“ dodává Lenka. Mám již třetího vodicího psa, Agátka je mou současnou parťačkou. Vzájemně se máme rády. Lenka je dnes matkou dvou dospělých dcer, hrdou babičkou čtyř vnoučat, držitelkou vodicí fenky Agátky a keramičkou. Má neobyčejný smysl pro humor, je přátelská a nezkazí žádnou srandu. Dokázala se porvat se životem ve tmě. „Co bych si moc přála, je to, aby k sobě lidi měli blíž. Chovali se k sobě lépe. Věřím, že je vždycky pro co a pro koho žít.“

Pokud máte v rodině nebo blízkém okolí někoho, kdo přichází o zrak a neví si rady, obraťte se na nás. Rádi vám poradíme a pomůžeme s návratem k aktivnímu životu.

www.tyflocentrumjihlava.cz