Jak se zbavit mechů a lišejníků na střeše?

Proč se na střechách tvoří mech?

Za tvorbu mechu na střeše může okolní prostředí i materiál střešní krytiny. Jestliže je střecha neustále ve stínu nebo se na ní zadržuje voda, jedná se o perfektní podmínky pro růst mechu.

Nejčastější příčiny mechu na střeše:

blízkost lesa

orientace směrem na sever

zastínění střechy

krytina je vyrobená z porézního materiálu

povrch krytiny je vlivem stáří zeslaben

Pokud na střeše zůstávají listy nebo větvičky z okolních stromů, mohou na krytině vznikat také lišejníky a plísně. Všechny tyto nečistoty i mechy je nutné odstranit a střechu vyčistit, aby nedošlo k jejímu nenávratnému poškození.

Mech škodí střeše a způsobuje zatékání do domu

Možná se mech zdá být na první pohled neškodný, ale dokáže udělat pěknou paseku.

„Mech nadzvedává střešní tašky a jejich povrch degraduje – to znamená, že způsobuje drolení vrchní betonové vrstvy tašky. Tím dojde k porušení střešní krytiny a následnému zatékání do domu nebo ucpání okapů,“ vysvětluje Robert Perbecký ze společnosti DOMERINO, která se čištění střech věnuje již 20 let.

Když necháte potíže s mechem zajít příliš daleko, čeká vás nákladná a časově náročná oprava střechy, nebo dokonce rekonstrukce některých částí domu, do kterých zatéká.

Proto je nezbytné střechu pravidelně kontrolovat a nedopustit, aby se mech a lišejník usadil. Pokud se tak stane, neváhejte dlouho a začněte pracovat na jejich odstranění.

Máte hned několik možností, jak ze střechy odstranit mech a lišejníky:

mechanické odstranění špachtlí, kartáčem a wapkou

chemické ošetření speciálním postřikem

profesionální firmou za pomoci strojů s regulací tlaku, bez obav z poškození střechy

Vyčistěte střechu precizně a bez námahy

Dokonale čistou střechu si zajistíte bez námahy, když si najmete profesionální firmu. Porovnejte si v galerii, jak vypadá střecha na počátku a jakého výsledku je možné dosáhnout profesionálním čištěním.

„Při čištění střechy od mechu využíváme špičkové vysokotlaké stroje s regulací tlaku vody, rotačními i plochými tryskami. Pracujeme z vysokozdvižné plošiny. Díky tomu dokonale odstraníme všechny zárodky mechů a lišejníků,“ říká Robert Perbecký ze společnosti DOMERINO a dodává: „Máme dlouholeté zkušenosti s různými typy střech – způsob čištění vždy přizpůsobíme na míru, a tak nedojde k poškození krytiny, jako se tomu stává u čištění svépomocí. Střecha vypadá zase jako nová a vydrží tak dlouhé roky.“

Výhody profesionálního čištění střechy:

krytina je dokonale vyčištěná od všech nečistot

povrch je ošetřen citlivě, nedojde k poškození

čištění střechy svépomocí je extrémně nebezpečné

šetříte svůj cenný čas

Nejprve je střecha zbavena všech nečistot a poté se aplikuje nanotechnologická impregnace, která:

zabrání vsakování vody a poškození mrazem

působí jako prevence před růstem mechu a lišejníků

chrání před dalším usazováním nečistot

zpomalí stárnutí střechy, a tím šetří vaši peněženku

Odstranění mechu svépomocí může střechu poškodit

Nebojíte se fyzicky náročné a nebezpečné práce ve výškách? V tom případě uchopte do ruky špachtli, kartáč a hurá na střechu. Nejprve odstraňte největší kusy mechu. Ideálním pomocníkem je vysokotlaký čistič – wapka. Tady ovšem pozor! Wapka neumožňuje vhodnou regulaci tlaku vody, jako je tomu u profesionálních přístrojů, a proto hrozí rozsáhlé poškození střechy.

Výsledek je často nedokonalý a střecha není vyčištěna precizně. I když je mechanické odstranění mechu ze střechy nejlevnějším řešením, rozhodně není nejlepší volbou. Spíše se jedná o dočasné řešení, protože kořínky mechu se nepodaří nikdy zcela odstranit a mech po čase znovu vyroste.

Pozor na čištění střechy pomocí chemikálií

Čištění střechy pomocí chemikálií je již lepší volbou. Ovšem i zde existuje několik nástrah. Je nutné chemikálii nanášet štětcem či postřikovačem. Navíc musíte likvidaci mechu provádět za suchého počasí, aby se látka rychle vstřebala. Nesmí být ale ani příliš vysoké teploty, aby se chemikálie nevypařila.

Problém nastává v případě, že prší. Spolu s nečistotami se ze střechy totiž vyplavuje na vaši zahrádku i právě použitá chemie. Otázkou také je, jak si s chemikálií poradí samotná střešní krytina.

Než se rozhodnete, jaké řešení bude pro vaši střechu nejlepší, zvažte všechna pro a proti.

Profesionální čištění střechy od mechu se vyplatí, protože se nemusíte obávat poškození střechy a opětovného zarůstání mechem. Ušetříte si tak náklady do budoucna.