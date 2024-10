Jak se zbavit bolesti kolen: 5 kroků k bezbolestnému pohybu

Takových lidí mám kolem sebe spoustu. Sem tam o sobě dá vědět každému z nás. Podráždíme ho nečekaným prudkým pohybem, neobvyklou zátěží nebo přetížením při sportu. Někdy stačí pár dní a je po problému a jindy je úleva v nedohlednu.

Často se koleno ozve jen lehkou bolestivostí, kterou často ignorujeme a nezamyslíme se, co se mu nelíbí, a pohybujeme se dál stejnými pohybovými návyky. Bolest se ale zvyšuje, tělo začíná uhýbat, a tak si vytváříme další problémy třeba v kyčli, zádech, přetěžujeme druhou dolní končetinu, opouštíme činnosti, které jsme měli rádi a milovali.

Proč koleno bolí?

Příčina bolesti kolen je často jinde, než kde to bolí. Může za to dlouho podceňovaná fasciální síť v našem těle. O fasciích mluvím na on-line praktické přednášce OD BOLESTI K RADOSTI.

Fascie v našem těle vše obaluje, rozděluje, propojuje. Díky ní vše drží pohromadě a při pohybu mohou jednotlivé vrstvy po sobě klouzat. Pak se pohybujeme volně a v pohybu nám nic nebrání. Ale často dojde kvůli pohybovým návykům nebo jednostrannému sportu ke zkrácení, ztuhnutí, slepení a pak nás pohyb stojí více sil. V těle jsou pak větší tahy do úponů a bolest je tu.

Pokud uvolníme a rozlepíme tuto fasciální tkáň, zmizí tahy do úponů i bolest.

Představte si, že váš stehenní sval je zkrácený, tuhý, neelastický. Vy se budete pohybovat. Jdete do schodů. Stehenní sval je tuhý, nepouští, ale vy potřebujete nohu zvednout. Veškerý tah (když stehenní sval nepruží) skončí v úponu stehenního svalu pod kolenem.

Ve fasciích jsou receptory, které hlídají napětí a délku. Vyhodnotí to jako ohrožení a bolestí daji najevo, že tah je příliš velký.Pokud nic neuděláme, stehenní sval tuhne dál a koleno bolí už při každém pohybu. Drážděním úponů se pomalu začne tvořit zánět.

Jdeme k lékaři, že nás bolí koleno. Vyšetření ukáže, že máme artrózu a s bolesti se máme naučit žít. Počkat, až bude nejhůř a požádat si o výměnu kolena. Ano, toto je realita.

Jak se tedy zbavit bolesti kolen?

Automážní rolfingové techniky pomohou tuto fasciální síť uvolnit, hydratovat, rozplést. I o tom mluvím na praktické přednášce OD BOLESTI K RADOSTI.

Prvním krokem je tedy práce s fasciálním systémem celé dolní končetiny. Proto F je prvním písmenem mého pohybového systému FASPO

Dalším krokem je A - autoelongace - napřímení. Když vše uvolníme, dáme do správných délek, můžeme koleno centrovat a v kloubu bude dostatek prostoru. Pokud mám třeba zkrácenou podkolenní šlachu, zadní stranu dolní končetiny, vnitřní stranu, toto vše ovlivní prostor v kloubu a jeho vyosení.

Proč nestačí jen protáhnout? Proč je potřeba nejdřív zapracovat na fasciální síti?

Protože pokud je někde část ztuhlá, protažení naše tělo udělá pouze v části, která je elastická. Tam kde je to tuhé, slepené, stažené, tak tam se protažení nedostane. Protažení pak není efektivní. Tak proto je potřeba jako první ošetřit fasciální tkáň.

Když vše máme zacentrováno, je potřeba dát kolenu sílu a stabilitu. Koleno je ale uprostřed dolní končetiny a závisí i na funkčnosti, síle a stabilitě chodidla a kyčelního kloubu.

Proto S - stabilita, síla je třetím krokem pohybového systému FASPO.

Pokud jsou všechny svaly dolní končetiny ve správné délce, napětí a elasticitě, koleno se nachází nad druhým prstem a pod kyčelním kloubem. V kolenu je dostatek prostoru, pohyb se děje v centraci a přivádí živiny do kloubu a chrupavka je při pohybu stlačena, uvolněna a tím vyživována.

Často ale vidím, že naše chodidlo není stabilní, dolní končetiny připomínají písmeno O nebo X. To znamená, že na koleno už nepůsobí síly vyrovnaně, koleno trpí a chrupavka je zatížena nerovnoměrně a nemůže se vyživovat. Vysychá a začne se drolit.

Mrkněte tedy do zrcadla, zhodnoťte tvar svých dolních končetin a začněte s jejich napřimováním dřív, než bude pozdě. Mohu vás ale uklidnit, že i když už kolena stávkují, nikdy není pozdě. Zapracovat na správné délce všech svalů jde vždy.

Paradox dnešní doby je, že o věci se staráme lépe, než o své tělo.

Když zjistíme, že se pneumatiky u auta sjíždějí nerovnoměrně, vezeme jej do servisu na vycentrování. Že máme své dolní končetiny křivé, často nikomu nevadí a pak se po letech divíme, že začnou problémy s kolenem, kyčlí nebo zády.

Dalším krokem jsou pohybové návyky.

Jak používáte své tělo v každodennostech?

Právě díky tomu, jak své tělo používáme v každodennostech, si postupně koleno ničíme nebo léčíme. Jak sedíte? Jak stojíte, chodíte, spíte, sportujete? To vše má vliv i na kolena.

Chrupavka nemá cévy a výživu do kloubů přivádí pohyb. Aby pohyb léčil, musí být funkční. Mám pro vás e-book, kde jsem se zaměřila na 7 pohybových návyků, kterými si mnoho lidí ničí svá kolena. Ověřit si, jestli je náhodou neděláte taky, si můžete ZDE.

Proto P jako pohybové návyky jsou čtvrtým krokem pohybového systému FASPO.

Tento pohybový systém vznikl díky mému unikátnímu vzdělání a zkušenostem. Potkaly se v něm poznatky z pohybových, fyzioterapeutických, fasciálních, rolfingových a dechových technik, které jsem za 37 let své praxe vystudovala. O všem mluvím na on-line praktické přednášce OD BOLESTI K RADOSTI, na kterou vás zvu. Dozvíte se také, co je posledním krokem a co znamená písmeno O.

Přeji všem krásné dny v pohybu a bez bolesti.

S úctou k tělu v souvislostech.

Martina Fallerová