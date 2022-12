Jak se udržet fit a v kondici v době Vánoc

Seznamte se s doporučením trenéru z Form Factory.

Začal nám adventní čas a vánoční svátky se blíží velkou rychlostí. Někteří z nás začínají řešit, zda i tento rok se hne ručička váhy o něco výš. Podle vybraných statistik o vánočních svátcích přibere průměrný Čech 3 – 5 kg. Toto je však zcela zbytečné a vůbec to tak nemusí být, pokud na svém zdraví a kondici pracujete po celý rok.

Tělo máte jen jedno a jak se o něj staráte, tak vám bude sloužit. Věnujte proto pozornost tomu, jak a co děláte v průběhu celého roku. Je to rozhodně lepší přístup, než se soustředit jen na to, co se stane za jeden týden.

Právě v tom je celé kouzlo. Když po celý rok pravidelně cvičíte, máte běžný pohyb, ve stravě vybíráte především to, co je pro vás přínosné, co vaše tělo skutečně potřebuje, pak vás vánoční svátky nemohou dostat z těchto kolejí. Možná odbočíte na den, dva jiným směrem a vychutnáte si štědrovečerní večeři, silvestrovské veselí a návštěvy u příbuzných, ale vaše nastavení, váš životní styl vám nedovolí odbočit ze správné cesty na delší dobu, nebo dokonce trvale. Pak jde strach z Vánoc zcela stranou a naopak si je užijete plnými doušky a nebude pro vás problém si zajít do fitness klubu, jít na procházku a upřednostnit zdravější stravování, protože to je váš život. Nestane se vám, že si odnesete oněch 5 kg navíc. Protože víte, co je pro vás nejlepší, protože víte, co dělat, abyste zase zajeli do svého režimu, protože víte, že není třeba se přecpávat.

Nečekejte a už dnes pro sebe udělejte jednu věc. Například ujděte o 500 kroků navíc, snězte o 1 kus zeleniny více, jděte o 30 minut dříve spát, ráno si místo kávy nalačno uvařte čaj, snězte polovinu své oblíbené odpolední sušenky. Každý den, kdy uděláte něco pro své zdraví, se počítá.

A to samé platí i pro vánoční svátky. Večeříte bramborový salát se smaženým kaprem? V pořádku. Ale je nutné udělat salátu hromadu a jíst ho 3 dny? Máte rádi cukroví a nechcete se o něj připravit? V pořádku. Ale věřte, že není nutné mít doma 3 krabice. Milujete vaječný koňak? V pořádku. Nalijte si malou štamprdličku a vychutnejte si ho, stejně jako jakoukoliv jinou dobrotu. Není součástí pitné režimu. Chcete se dívat na pohádky a nic nedělat? V pořádku. Udělejte si oddechový den, ale vaše tělo pak ocení pohyb. Budete se možná divit, ale i vy sami se budete cítit lépe.