Jak se starat o vlasy v létě podle Tomáše Arsova: kompletní manuál

Bez správné péče vlasy v létě trpí stejně jako v zimě

Hlavně kvůli horku, suchému vzduchu a neustálému namáčení do slané nebo chlorované vody při koupání. Kvůli tomu rychle ztrácejí přírodní oleje a hydrataci, lámou se, vysušují a přicházejí o vitalitu. Následkem jsou zplihlé kadeře bez života.

Pokud péči i nadále zanedbáváte, riskujete celkové odumření vlasového vlákna a předčasné padání. A to zcela zbytečně.

Změnu v letní péči o vlasy nastartujte návštěvou salonu

Jakákoliv změna v péči o vlasy začíná u kadeřníka. Pravý profesionál vám poradí na míru, doporučí vhodnou kosmetiku, vitamíny i samotný postup používání. Dnes se této role zhostí sám Tomáš Arsov.

1) V létě nepoužívejte vlasovou chemii

Chemické barvení je pro zdraví vlasů v létě opravdu nebezpečné, obzvlášť když používáte nekvalitní produkty z drogerií. Ty už tak vyčerpané vlasy nadmíru zatíží a barevný výsledek často za moc nestojí. Hutné odstíny nesedí k opálené pokožce a vzniká nepřirozený kontrast, který nepříjemně bije do očí.

Tomáš doporučuje držet se primárně lehkých tonerů a zbytek nechat na přírodě: „Úplně ideální je podpořit to, co ve vlasech vytvoří sluníčko. To znamená, že pokud si z dovolené přivezete nějaké zesvětlení nebo mírnou balayage, vůbec se toho nebojte. Je škoda snažit se to těžkými chemickými procesy zakrývat.“

2) Omezte tepelnou úpravu na minimum

Horký vzduch narušuje povrch vlasového vlákna, vysouší ho a zvyšuje lámání. V létě se mu bohužel nevyhnete, je proto důležité poškození nezvyšovat zbytečným fénováním a jinými nástroji. Tomáš vždy radí držet fén alespoň 15 cm od kadeří a používat ochranný přípravek, jako je třeba náš marulový olej.

3) Udržujte vlasovou pokožku v suchu, jinak riskujete lupy a plísně

Letní horka jdou ruku v ruce s venkovním koupáním. Vlasová pokožka je kvůli tomu neustále mokrá, což nedělá dobrotu. Voda ji připravuje o přírodní vlasové oleje, riskujete i výskyt lupů a vyrážek. „Já vždy říkám klientkám, aby si samy zodpověděly, kde rostou plísně a houby – no přece všude tam, kde je vlhko. To znamená, že vlasová pokožka musí zůstat suchá.“

Tomáš doporučuje používat vysokovýkonné fény, kterými si vždy po namočení opatrně vysušíte pokožku hlavy. Zbytek kadeří nechte doschnout přirozeně na vzduchu, ať se zbytečně nepoškozují.

4) Na slunci vždy noste pokrývku hlavy

Ať už plánujete dovolenou v tropech, nebo se rádi opalujete na zahradě, vždy vlasy chraňte před přímým slunečním svitem. Skvěle vypadají klobouky nebo šátky, v nouzi postačí i smotaný ručník.

Proč je ochrana nutná? Tomáš to rád přirovnává k pěstování květin: „Krásné květy rostou ze zeminy, která je vláčná, hydratovaná, zalévaná. To samé platí u pokožky hlavy. Pokud budete mít kůži spálenou a popraskanou, nemůžete čekat, že z toho porostou silné a pevné vlasy.“

Dalším nebezpečím je nošení příliš utažených culíků, které vytvářejí pnutí od kořínků: „Musíte si uvědomit, že když máte vlasy takhle utažené kolem hlavy, tak ostré slunce spojené s vlhkostí působí na jejich kontury přímo v nejslabším místě. Ty se pak na konci léta začnou lámat, nebo celé upadnou.“

5) Dávejte pozor na slanou a chlorovanou vodu, vlasy vždy ihned omyjte

U moře o své kadeře pečujte dvojnásob. Slaná voda v kombinaci s ostrým sluncem je totiž extrémně škodlivá pro vlasové folikuly i pokožku: „Abyste předešli lámání, přesušování a vyrážkám, musíte vlasy po každém koupání vysprchovat pod proudem tekoucí vody. Všude u moře najdete k tomu určené kolonády.“

Stejná rada platí i pro koupání v České republice. „Běžné bazény bohužel obsahují desinfekční přípravky, jako je chlór nebo modrá skalice. Ty jsou nejvíce rizikové pro blond vlasy. Mohou v nich zanechat zelený nebo modrý nádech, někdy dokonce šedivé odstíny. Vlasy proto pečlivě oplachujte po každém koupání.“

6) Nejdůležitější je každodenní kúra kvalitními vlasovými produkty

Žádná letní péče o vlasy nebude kompletní bez vhodně zvolené vlasové kosmetiky. Tu nejlepší naleznete v nabídce Tomas Arsov Hair Care. Cílíme vždy na lehké přírodní složení se spolehlivým dlouhotrvajícím efektem, za skvělou cenu.

Na letní péči o vlasy Tomáš Arsov doporučuje zejména následující produkty.

Hair booster 2:0

Nejdůležitější prevencí je doplněk stravy Hair Booster 2:0. Obsahuje mnoho aktivních látek, soubory vitamínů B, výtažek z přesličky a vitánie snodárné. Nejsilnější složkou je Astaxanthin, který slouží jako nosič. Otevírá každou buňku v těle, přináší do ní aktivní látky a potom ji zapouzdří a chrání proti volným radikálům. Je to jeden z nejsilnějších přírodních antioxidantů.

Kúra Hair Booster 2:0 vydrží měsíc a půl. Berte jednu tabletu ráno a večer.

Produkty z linie Tomas Arsov +

Pro akutní záchranu poškozených vlasů jsme vyvinuli linii produktů Tomas Arsov+. Patří do ní i šampon Hair Booster. Kromě každodenní letní péče je skvělý i pro zplihlé vlasy bez objemu.

Šampon Bonfire

Další produkt, který musíme doporučit, je šampon Bonfire. Pomůže přírodním barveným vlasům. Obsahuje hodně vitamínu E, výtažky z kopřivy, břízy a šalvěje. Vlasy šetrně čistí a vyživuje už při samotném mytí.

Kondicionér Bonfire číslo 4

Šampon Bonfire je nejlepší v kombinaci s kondicionérem Bonfire číslo 4, který vlasy uzavře na povrchu. Obsahuje více než 18 aminokyselin, aktivní látky a vitamin E. Chrání před lámáním a třepením konečků.

Aplikace je velice jednoduchá, stačí zhruba velikost lískového oříšku rozetřít v dlaních a pak do konečků. Obsahuje také UV ochranu, kvůli čemuž je extrémně důležitý právě v létě. Používat by ho měl každý!

Maska balance

Pokud si na dovolené rádi uděláte čas na vlasové rituály, vřele doporučujeme používat masku Balance. Obsahuje aktivní látky a důležité aminokyseliny. Je to zkrátka způsob, jak vlasy udržet dlouhodobě hydratované a v přírodní rovnováze.

Produkty z řady Sapphire

Pokud jste vlastníky blond odstínů, zakupte řadu Sapphire. Ve vlasech udrží krásné studené a perleťové odstíny. Také je vhodná na šediny, proti žloutnutí.

U této řady je důležité používat rukavice, protože fialové barvivo, které potlačuje žluté nádechy, může na pokožce zanechávat nafialovělý film. Ale nemusíte se bát, jde to rychle dolů.

Kompletní řada Sapphire obsahuje šampon, kondicionér a masku.

Keratinová voda

Dále doporučujeme jeden z nejoblíbenějších produktů a tím je keratinová voda.

Obsahuje přírodní nízkomolekulární keratin a lipozomální vitamíny, které snadno pronikají stěnou vlasu a pokožky. Tím nejenže udržují hydrataci, ale doslova zaplňují molekulární „díry“, díky čemuž jsou kadeře zacelené, pružné a hladké.

Výsledek uvidíte už po první aplikaci, ale nejlepší je produkt používat dlouhodobě. A pozor – nepleťte si ho se zažehlovacím keratinem, který Tomáš rozhodně nedoporučuje.

Opalovací olej Tomas Arsov

Dalším nepostradatelným produktem je opalovací sprej Tomas Arsov, plný přírodních látek.

Jednou z nejdůležitějších složek je opět astaxanthin. Pokožku udržuje krásně pružnou a hydratovanou. Sprej se primárně skládá z mandlového oleje, který sedne i velmi citlivé pokožce. Je také velmi lehký a krásně se vstřebává, aniž by tvořil mastný film typický pro nekvalitní produkty. Rozhodně nebudete mít pocit, že se grilujete na sluníčku.

Samozřejmostí jsou filtry UVA a UVB a SPF 30. Nezapomínejte, že jeden faktor SPF vás chrání po dobu 5 minut. To znamená, že pokud máte SPF 30, jste chránění po dobu 150 minut.

Jedinečná kolekce parfémů Tomas Arsov

Na konec jsme si nechali naši jedinečnou kolekci parfémů.

I na dovolené chcete vonět! Tomáš osobně doporučuje své dva oblíbence. Je to Yuzu, což je vlastně japonský grep, červený pepř a vetiver a produkt mořská sůl, mořská řasa a šalvěj. Oba tyto parfémy rád kombinuje, čímž vzniká vždy nová jedinečná vůně, na míru. A to je právě nejlepší vlastnost našich parfémů – na pokožce je můžete mezi sebou míchat podle libosti. Navíc jsou unisex a z přírodních ingrediencí. Díky tomu na světě nebude jediný člověk vonící stejně jako vy.

Parfemované sprchové gely Tomas Arsov

Využít můžete i našich sprchových gelů, které voní stejně jako parfémy. Neobsahují parabeny ani silikony, omezují pocení a pokožce umožňují krásně dýchat.

A na závěr nejčastější otázky klientů v našem salonu: Odpovídá přímo Tomáš Arsov

Jak se liší péče o vlasy v zimních měsících?

Dalo by se říct, že v ničem až na pár maličkostí, na které se teď společně podíváme.

Pro obě sezony, a hlavně pro tu letní, je důležitá hydratace. To je základní pilíř zdravých, silných a pevných vlasů. Dále jsou podstatné vhodné doplňky stravy a správná životospráva, protože vlasy rostou zevnitř. Je potřeba na to dbát a nevyživovat je jen na povrchu.

Oproti zimě je v létě důležitější přikrývka hlavy, hlavně pokud se pohybujete na ostrém slunci.

Suché versus mastné vlasy. Liší se jejich letní péče? V čem?

Pro oba tyto případy je podstatný vhodný výběr kosmetiky, zbylá péče se vůbec neliší. Hlavní jsou přípravky, které nezatěžují vlasovou pokožku. Vlasy pak dýchají, jsou hezky umyté a působí vzdušně.

Barvit vlasy před létem, či nikoliv? A když ano, jak se o ně pak starat?

Barvit vlasy před létem, či nikoliv? To je složitá otázka. Hlavní roli bude vždy mít váš kadeřník, který zná celou historii vlasů a ví, kdy zhruba jedete na dovolenou. Bude mu jasné, že během léta smí vlasy zatěžovat jen minimálně.

Osobně barvení před dovolenou nedoporučuji a i po dovolené jsem velmi opatrný. Rozhodně nedělám hutné tóny, které nikdy nesedí opálené pokožce. Naopak se snažím jemně podpořit dílo přírody, třeba lehkým tonerem, mírným přelivem nebo tónovací maskou.

Jaká je letní péče u dětských vlásků? Je jiná než obvykle?

Není, vůbec se neliší od péče o vlasy dospělých. Důležitá je opět hydratace, nošení pokrývky hlavy a pravidelné mazání přípravky s UV ochranou.

Když jsou vlasy po letní sezoně poškozené, jak jim pak vrátit zdravý vzhled?

Létem poškozené vlasy často zachránit nejdou. V mnohých případech je doporučuji odstřihnout a nechat dorůst. Krátké účesy jsou beztak v módě, mnohým klientům uberou na vzhledu i několik let.

A pokud poškození není tak radikální, tak bude důležitá kvalitní domácí péče, která zahrnuje hydrataci a důležité aminokyseliny. Esenciální budou i vhodné doplňky stravy.