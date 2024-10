Jak se seká tráva 16tunovou sekačkou

František Kostka zná Unimog jako své boty. Univerzální terénní vůz, který Mercedes-Benz vyrábí už mnohá desetiletí, používá v práci už dobrých 15 let, nově však usedá do modernizovaného provedení, které je výkonnější, pohodlnější a stále tak všestranné. Využili jsme příležitosti a na krátko zjišťovali, jak se s touhle luxusní „sekačkou“ vlastně jezdí.

Síla a pohodlí

Vyhoupnout se do kabiny není jen tak, Unimog je terénní specialista, spíše zemědělský a univerzální pracovní stroj než standardní nákladní automobil. Ostatně i jeho elektronicky omezená maximální rychlost 89 km/h a mimořádná světlá výška 380 mm připomínají, že tato terénní legenda je tady hlavně na ty nejtěžší práce, které by jiná užitková vozidla nezvládla. Nový vůz je pohodlnější, obratnější a rychlejší než traktor, a přitom dokáže pomalu pojíždět podél krajnic, ovládat řadu nástaveb a v zimě posloužit jako zdatné posypové vozidlo s pluhem, které jen tak něco nezastaví.

Design zůstává nezaměnitelný, ale novinka má elegantnější design a také na první poslech klidnější motor. Nový Unimog, který pořídila firma AVE pro správu komunikací na Kladensku, má mnohem výkonnější šestiválec o objemu 7,7 l s maximem 300 koní neboli 220 kW a oproti modelu předchozí generace zajišťuje snazší ovladatelnost a rozjezdy. Vůz disponuje moderní klimatizovanou kabinou, přístrojovou deskou téměř jako u osobních vozů a přehlednými ovladači. Celková hmotnost varianty U530 činí až 16,5 t, což dovoluje vůz osadit celou řadou nástaveb a zařízení, která zajišťují celoroční vytížení.

Výrobce Mercedes-Benz vybavil vůz takzvaným hydropojezdem, což je pro řidiče při sečení nebo podobných pracovních činnostech významná úleva. Při jízdě v nízkých rychlostech nemusí šofér vůbec používat spojkový pedál, v praxi lze jízdu přirovnat ke skútru s varátorem. Není třeba hlídat rychlostní převody, stačí šlapat na plyn a brzdu.

Systém šetří spojku i samotného řidiče, ten se tak může plně soustředit jen na obsluhu strojního vybavení, v tomto případě sečné hlavice.

36 nožů zlikviduje i stromky

Sečné hlavice jsou na Unimogu dvě, ta delší má dosah 5,5 až 6 metrů od středové osy vozu a 12 velkých nožů, které dokážou rozsekat i menší křoviny a nálety s kmeny či větvemi do průměru 4 cm. Aby se auto nepřevrátilo, když se mohutné rameno hodně vychýlí, je vůz vybaven systémem, který před sekáním zablokuje pérování.

Na kruhovém objezdu se zase hodí, že nově lze hlavici natočit ve směru zatočení kol. „To starší sekačka neuměla, takže s novou je sečení zase o něco příjemnější,“ popisuje za volantem František Kostka.

Spodní neboli malá hlavice má 24 menších nožů. Je nízká, proto se jí někdy říká „podsvodidlová“ – její výška je upravena k tomu, aby se snadno dostala i pod svodidla a zarovnala porost i na špatně přístupných místech na dálnicích, přivaděčích, v zatáčkách či na mostech.

Ovládání jednou rukou

Šofér nastaví obě hlavice pro co nejvhodnější souhru, za nízkou sečnou nástavbou následuje ta na dlouhém rameni, a tak vůz dokáže zajistit údržbu širokého pásu zeleně při jediném průjezdu, a to i s hodně skloněným příkopem. Rameno snadno překonává dopravní značení, malá hlavice má zase před sebou tyčové rameno, které slouží k indikaci překážky – jakmile by se třeba při nepozornosti dotklo například plastového patníku, sekačka se automaticky vypne, aby nic nepoškodila.

Kompletně nové je ovládání celého mechanismu v interiéru: pomocí malého palubního počítače s displejem a také joystickem, vše snadno jednou rukou.

„Krásné sečení, když je hezká silnice, bez patníků a značení, znamená rychlost kolem 5 až 6 km/h, zvláště dokud roste měkká jarní tráva. Jakmile je zeleň přerostlá, jsou v ní bodláky nebo nálety, už se musí upravovat tlak oleje a dávat si pozor,“ popisuje František Kostka. Ovšem z toho, jak snadno svůj nový „služební“ mercedes podél krajnice ovládá, se zdá, že je sekání s novým autem skutečně hračka.

Už aby nasněžilo

„Úplně jednoduché to není, pořád musíte vše hlídat, a to jak dopravní značení, tak nepozorné šoféry, ale i nepořádek, který lidé odhazují do škarp. Ale je pravda, že je to ohromný posun. Starší model má svá léta, ale Unimogy slouží do úmoru, takže stávající vůz ve firmě zůstává, a já s tímhle novým možná budu jezdit až do penze,“ libuje si František Kostka.

A protože má svou práci při údržbě silnic u společnosti AVE skutečně rád, už se těší, až nový vůz vyzkouší i s dalšími nástavbami. Vrcholem bude ovšem zimní sezona, kdy Unimog naplno prokáže své terénní schopnosti. „Už se těším, až nasněží,“ říká na rozlučku šofér a je vidět, že se nemůže dočkat, až oranžový off-roadový speciál na silnicích v okolí Kladna prověří.