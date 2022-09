Jak se připravit na topnou sezónu?

Kvalitní přípravou před sezonou předejdete nepříjemným poruchám topení v zimě a také ušetříte za energie.

Nechte zkontrolovat kotel

Kontrola plynových kotlů a dalších spotřebičů by měla proběhnout jednou ročně. Není sice ze zákona povinná, ale výrobci a odborníci tyto kontroly důrazně doporučují. Každoroční odbornou kontrolou kotle výrazně snižujete riziko nepříjemných poruch během topné sezóny. V topné sezóně je navíc většina servisních techniků, kteří kontroly provádějí, plně vytížena. Je proto vhodné na jejich objednání myslet s předstihem, a to i v případě, že bydlíte v nájemním domě.

Plně vytíženi jsou letos také kamnáři. Spousta lidí totiž doma obnovuje nebo instaluje nová kamna na dřevo.

Už máte palivo?

Technickým kontrolám se nevyhnete ani u kotlů na tuhá paliva. U nich jsou dokonce odborné kontroly povinné. Nechat zkontrolovat kotel musíte alespoň jednou za tři roky. Léto bývalo také nejvhodnějším obdobím pro nákup paliva, protože ceny pelet a palivového dříví byly v tomto období nejnižší. To už ale v poslední době bohužel neplatí. O palivové dřevo a dřevní pelety je enormní zájem a jejich ceny tomu odpovídají. I tak je ale vytápění tuhými palivy nejlevnější.

Co dělat s radiátory

Drobnou pozornost si zaslouží také radiátory. Ty je dobré vizuálně zkontrolovat, zda nerezaví a netečou. Klíčovým místem je přitom hlavně napojení teplovodního potrubí na těleso radiátoru a také ventil. Pokud máte termostatické hlavice, protočte je a nechte je zatím naplno otevřené. V topné sezóně by radiátor nemělo nic zakrývat – ani nábytek, závěsy či záclony. Pokud je to možné, zkuste instalaci odrazných folií za radiátor, která odráží do místnosti sálavé teplo. Díky odrazným foliím by se měla místnost také rychleji vytápět.

Objednejte si kominíka

Kontroly a údržba spalinových cest – tedy hlavně komína, kouřovodů – se v rodinných domech často podceňují. A to přesto, že v případě kotlů na tuhá paliva s výkonem do 50 kW jsou jednou ročně povinné. Bezvadný technický stav komína je přitom důležitý pro bezpečné vytápění. A to nejen v případě topení tuhými palivy, ale i tehdy, pokud máte instalovaný plynový kotel nebo ohřívač vody. Přes léto nepoužívaný komín mohou ucpat třeba ptáci, což pak může při spuštění plynového kotle způsobit i otravu oxidem uhelnatým. Před topnou sezónou je objednání služeb kominíka jednodušší. Základní kontrola komína vás přijde na pár stovek a za jistotu a bezpečí to určitě stojí.

Zdánlivě nesouvisející problém: Těsnost oken a dveří

Špatně utěsněnými okny a dveřmi v zimě uniká i 30–40 % tepla. Jejich kvalita se tak významně podepisuje na tepelné pohodě v domě. Máte-li stará okna, je nejvyšší čas na jejich výměnu. Pokud vám ale takto radikální rekonstrukci nedovolí váš rodinný rozpočet, využijte levnějších možností jejich vylepšení. Stávající okna je možné osadit izolační folií, která dokáže snížit únik tepla přes sklo až o třetinu. Ceny izolačních folií se pohybují okolo 500 Kč za m2.

Vedle prosklení byste měli věnovat zvýšenou pozornost také okenním rámům a opravit všechny případné závady, jako je oprýskaný lak a poškozený sklenářský tmel. Hodí se také na okna a dveře aplikovat silikonové těsnění.