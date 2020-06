Jak se Jaroslavu Svěcenému hrálo před prázdným publikem bez potlesku?

Tři večery pod hvězdami s kvalitní hudbou a milými tvářemi 14. – 16. 7. 2020, Tóny Chodovské tvrze.

První koncert přenese nádvoří Chodovské tvrze do slunného Španělska, na francouzskou riviéru či do temperamentních končin Jižní Ameriky. Na této cestě budou návštěvníky provázet tóny Astora Piazzolly, Richarda Galliana či Gorky Hermosy. O ozvláštnění festivalu se postará hudebně divadelní projekt Na Vivaldiho!, na němž s Jaroslavem Svěceným spolupracovala renomovaná herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková Volencová. Během posledního koncertu věnovanému Johanu Sebastianu Bachovi a jeho současníkům budou mít posluchači unikátní možnost slyšet housle starých italských mistrů zhotovené v 18. století v Cremoně, Mantově či Benátkách. Jsou to skutečné klenoty, které jindy na našem území k vidění nebo spíše k slyšení nejsou. Na letošním festivalu vystoupí z pochopitelných důvodů pouze tuzemští interpreti, ale například tomu nejmladšímu bude pouhých 10 let. Na zahraniční umělce se můžeme těšit až za rok – také oni se už do Prahy nesmírně těší. Všechny koncerty začínají na nádvoří Chodovské tvrze ve 20 hodin.