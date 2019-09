Jak poznat energošmejda a seriózní nabídku? Zkuste e-aukci energií

Vynalézavost energošmejdů nezná hranic

„Setkávám se s tím stále častěji, stačí jeden telefonát a spotřebitel má domluvenou schůzku s domnělým „distributorem“, který jde zkontrolovat, zda má vše správně nastaveno. Ani se nenaděje a podepisuje „kontrolní protokol“, který je ve skutečnosti novou dodavatelskou smlouvou, ze které má problém se vyvázat. Podomní prodejce jednoduše obešel zákon tím, že si ho spotřebitel dobrovolně pozval domů,“ popisuje aktuálně nejčastější praktiku energošmejdů advokát JUDr. Tomáš Panáček, který působí zároveň jako LICIT Ombudsman hájící zájmy spotřebitelů na energetickém trhu.

Výše uvedený příklad je jen jedním z mnoha, jak se v současné době různí prodejci snaží za každou cenu získat nového klienta. „Pokud se dostanete do podobné situace, máte podle zákona možnost do čtrnácti dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Mnohdy ale v případech, kdy jste s prodejcem hovořil pouze po telefonu, ani nevíte, že jste něco uzavřeli a po měsíci vám přijde opis ústně uzavřené smlouvy poštou,“ sděluje JUDr. Tomáš Panáček.

Co v podobných případech dělat? Vždy zachovejte chladnou hlavu a zkuste se prodejce energií co nejvíce ptát. Kde na vás vzal číslo? Odkud přesně volá? Proč si chce schůzku domluvit? Často už fakt, že prodejce není schopen odpovědět na váš dotaz jasně a srozumitelně, potvrzuje to, že je něco špatně. Vezměte si čas na rozmyšlenou a k ničemu nedávejte souhlas a nic nepodepisujte, aniž byste se se všemi podmínkami dopředu podrobně neseznámili.

Slušní obchodníci po domech nechodí

Pokud narazíte na nějakého podomního prodejce, asi pro vás dodavatel elektrické energie či jiná zastřešující společnost, která jej do terénu vyslala, nebude představovat zrovna důvěryhodného partnera. A přesně tak byste k tomu měli také přistupovat. Dodavatelé energií a obecně všechny společnosti, které dbají o své dobré jméno, se k nekalým praktikám nesnižují a snaží se zákazníka oslovit jinou cestou. Pokud u vás někdo zazvoní, určitě byste měli být automaticky velmi obezřetní, koho si pustíte do domu.

Ne všechny zprostředkovatele lze házet do jednoho pytle, co čekat od aukce energií?

Pokud jste narazili na zprostředkovatele, který vám nabízí možnost ušetřit peníze s využitím e-aukce, jež sdružuje velký počet spotřebitelů a dostává se tak na lepší ceny a podmínky, nemusí to automaticky znamenat podvodnou praktiku. Důležité ovšem je, se dopředu seznámit se všemi podmínkami, které s využitím aukce souvisejí. Na trhu v současné době existuje jen malá skupina zprostředkovatelů e-aukcí zabývající se výběrem vhodného dodavatele energií, která je považována za seriózní. Jedním z nich je e-aukční síň eCENTRE, a.s. se službou LICIT, která se elektronické aukci energií věnuje již od roku 2006 a obecně platí za jedničku na trhu.

Rozhodnout se pro změnu dodavatele energií? Co je v pořádku a co ne?

Nikdo by vás neměl nutit podepisovat něco, čemu nebudete předem přesně rozumět. Dejte si pozor na veškeré pokuty a případné sankce, které vám z přihlášky do aukce nebo ze smlouvy budou vyplývat. Někteří totiž bohužel staví svůj byznys na sankcích. Vy byste se ovšem nikdy neměli dostat do situace, kdy namísto získané úspory budete hradit sankci zprostředkovateli za nevyužití služeb.

Pokud uvažujete o změně dodavatele elektřiny či plynu, důležité je také přesně vědět, za jakou cenu budete energie odebírat po celou dobu trvání smlouvy a jaká bude výše případného měsíčního poplatku.

Jak tedy poznáte, že se jedná o seriózní nabídku? Nebojte se aukce energií

Jako příklad poslouží podmínky, které získáte s využitím služby LICIT od společnosti eCENTRE, a.s. Smluvní vztah s LICITEM je vždy jasný a bez jakýchkoli poznámek pod čarou či nečitelných malých písmen a především bez jakýchkoli sankcí a pokut. Předem vám vyhotoví nezávazné cenové porovnání, na základě kterého víte, zda ušetříte či nikoli. Průměrná úspora se v LICITU například u zemního plynu pohybuje na úrovní 28 %.

„LICIT klientům nabízí vždy garantované ceny i podmínky z již uskutečněné aukce. Navíc klient už dopředu ví, od jakého dodavatele bude energie odebírat. Výhoda pro klienta je v tomto případě jednoznačná, předem ví přesně, do čeho jde. Tím se LICIT odlišuje od jiných aukčních společností,“ vysvětluje princip služby obchodní manažer LICITU Ing. Martin Valušek.

Kromě přesně daných podmínek pro aukce energií dává LICIT svým klientům také Garance bezproblémového zajištění dodávek, výhodnosti a také administrativně právního servisu. V těch se jednoduše zavazuje, že dostojí všem svým závazkům a klientovi poskytne maximální možný servis. Kompletní služba LICIT je klientům poskytována zcela zdarma, jelikož je hrazena z aukčních poplatků.

Srovnání cen dodavatelů energií, nebo jistota dlouhodobé cenové výhodnosti?

Proč uvažovat o aukci energií? Důvod je jednoduchý. Nemusíte složitě provádět srovnání cen dodavatelů energií. I když se může na trhu objevit nabídka, která se zdá být pro spotřebitele v danou chvíli cenově výhodnější, z dlouhodobého pohledu je aukce energií tím nejvýhodnějším způsobem zajištění dodavatele energií. Cenový trend aukce totiž kopíruje dlouhodobý vývoj cen na burze, čímž se dostává pod průměr standardních ceníků dodavatelů na trhu.

Porovnání burzovních cen, ceníků dominantních dodavatelů a cen z aukce pořádané společností eCENTRE, a.s. v průběhu let; zdroj: eCENTRE, a.s.

Ať už se rozhodnete změnit dodavatele energií pomocí zprostředkovatelů či samostatně, vždy se předem přesvědčte, co Vám konkrétní nabídka přesně nabízí, a kromě cen se zaměřte také na celkovou kvalitu smluvních podmínek. Pokud však budete chtít jít na jistotu, můžete stejně jako další desítky tisíc spotřebitelů využít LICIT, se kterým máte jistotu, že vedle rozhodně nešlápnete.