Jak posílit imunitu? Buďte ve formě díky Galenické laboratoři Ostrava

Proč zvolit produkty GLO? Přečtěte si něco o nás Galenická laboratoř Ostrava má kořeny již v prvorepublikových výrobnách léčivých přípravků. Postupem času se z ní stala výrobní jednotka, která se nespecializuje pouze na jeden obor, ale je schopna vyrábět léky, potravní doplňky, kosmetické přípravky a veterinární výrobky. A to jak ve formě tablet, tak i topických přípravků nebo roztoků. Někdy v dobách první republiky vznikaly výrobny LP a dodávaly tyto do lékáren. Naše výrobna má kořeny na Olomoucku, odkud byla na konci 50. let díky znárodňování i v rámci reorganizace zdravotnictví převedena pod křídla Zdravotnického zásobování do Ostravy. Po dalších reorganizacích se stala součástí KÚNZ v pod standartou lékárenské služby. Výroba sterilních přípravků byla převedena do moderních prostor v rámci krajské lékárny, a to jak výroba infuzních roztoků, tak výroba očních kapek. Nicméně se na těchto výrobách podíleli pracovníci GLO. Pod GLO spadala ještě příprava dialyzačních koncentrátů situovaná pod dialyzačním střediskem v nemocnici v Zábřehu. Pod LS KÚNZ se na základě požadavků lékáren kraje vyráběly různé druhy LP. Jednalo se o masti, suspenze, emulze, tablety, gely, čípky aj. Vyráběly se hlavně na základě receptur lékopisných, Prescriptiones pharmaceuticae, či krajových receptur. V té době GLO primárně vyráběla přípravky, které se produkovaly ve větších objemech, než byly možnosti lékáren, anebo suplovala HVLP, neboť zásobování lékáren bylo závislé na centrálních skladech. Centrální sklady byly zase závislé na centrálním plánování a to plánovalo, co mohlo. Hlavně s přihlédnutím ke stavu deviz v oboru. Po roce 89 fungovala GLO ještě nějaký čas pod státní organizací a v roce 1993 byla privatizována. Do té doby jsme vyráběli cca 70 druhů přípravků. Nicméně legislativní požadavky nám počet přípravků zredukovaly. Nyní tak vyrábíme jak léky, tak potravní doplňky, veterinária, homeopatické přípravky a kosmetické přípravky ve všech různých formách – tablety, emulze, masti, gely, suspenze, roztoky aj. V rámci naší výroby se snažíme dodávat přípravky (a je jedno, jestli se jedná o lék, doplněk stravy, mast pro psy nebo i pro lidi) nejen kvalitní, ale hlavně funkční. Jeden příklad, vyrábíme masážní mast dle receptury, která se ustálila někdy v 70 letech. Vzhledem k tomu, že produkujeme i léky či farmaceutické suroviny, vyrábíme vše tak, jako by se jednalo o magistraliter přípravu včetně dokumentace v režimu SVP.