Jak pomáhá výnos Tříkrálové sbírky

Pětadevadesátiletou paní Olgu stěhování do domova seniorů, a tedy do nového, pro ni cizího prostředí, nečeká. Dobré řešení se totiž naštěstí našlo – postará se o ni charitní pečovatelská služba. A Olga tím pádem může zůstat doma, kde to zná a cítí se dobře.

Pečovatelská služba byla podpořena z výnosu Tříkrálové sbírky. Koledníky si paní Olga pamatuje ještě ze svého dětství a těší ji, že tato tradice žije i dnes, jenže tak, že její výnos pomáhá lidem v nouzi. A nyní se v těžké situaci ocitla ona sama. Pro více než tři stovky seniorů z Hradecka jsou pečovatelky a pečovatelé z Oblastní charity Hradec Králové doslova druhé ruce a nohy. Třikrát denně teď dojíždí i k paní Olze, o zbytek se stará dcera.

„Takhle mi to vyhovuje. Nedovedu si představit, že bych měla jít někam do ústavu. Pomáhá mi hodně dcera a s Charitou jsem taky ohromně spokojená. Udělají mi vše, co potřebuji,“ svěřila se paní Olga při snídani, kterou jí právě nachystala pečovatelka sestra Magdalena z řádu sv. Vincence. Předtím ještě stihly ranní hygienu a pomoc s oblékáním. Na první pohled je jasné, že jsou sehrané a dobře si rozumí.

V prosluněném pokoji voní káva a jablečný štrúdl a obě už ženy čile rozprávějí. Olga sice nemůže na nohy, ale vitalita jí neschází. „Neležím celý den v posteli, ale sednu si k oknu a čtu. Mám tu pohodlí a lépe se mi dýchá,“ vysvětluje.

V péči sestry Magdalény

Život se s paní Olgou nemazlil. „S manželem jsme se brali za války. Chybělo málo a musela bych na nucené práce do Německa,“ vzpomíná. Brzy se jim narodila dcera, na kterou je Olga hrdá: „Vždycky byla nadaná a je z ní výborná lékařka.“ Jako mladá maminka našla paní Olga po válce zaměstnání v oděvním podniku, kde zůstala a přesluhovala i do důchodu.

Sestra Magdalena z hradecké Charity obslouží denně až osm klientů v Hradci Králové i okolních obcích. Dojíždí k nemohoucím seniorům, ale i k lidem se zdravotním postižením i k umírajícím. Pomáhá jim například s hygienou, oblékáním a připravuje jídlo. „Musíte mít sílu i umět lidem naslouchat. Vždycky se snažím, aby nemysleli jen na své bolesti, ale taky na pozitivní věci,“ říká sestra Magdalena z řádu sv. Vincence. Sloužit seniorům, nemocným a opuštěným je jejich poslání. Sestra Magda původem ze Slovenska jim pomáhala i na Moravě a na Ukrajině.

Hradecká Charita dělá pro své klienty také společné setkání na Vánoce i Velikonoce. „Vždycky je svezeme z města i okolí, chodící i vozíčkáře. Napečeme, popovídáme a děti nám zazpívají. Klienti se na setkání každý rok těší a je pro ně zážitek,“ vypráví sestra Magdalena. S lidmi pracuje ráda a v povolání pečovatelky se našla. Však paní Olga hned pookřála, když k ní ráno dorazila. „Je to náročné, ale vděčnost klientů a jejich rodin je oblažující,“ dodává řeholnice.

Díky dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, mohou pečovatelky a pečovatelé z Oblastní charity Hradec Králové dál pomáhat seniorům a nemocným.

Tříkrálová sbírka letos již podvacáté pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Tisíce koledníků potkáte během prvních lednových dnů v ulicích vašich měst, prosím přispějte na rozvoj charitních služeb. Více informací o sbírce naleznete na www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme vám. Charita Česká republika.