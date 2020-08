Jak opravdu ušetřit při nákupech přes internet?

Důvodů, proč preferujeme virtuální výlohy e-shopů před výlety do nákupních center, je rovnou několik. Kromě časové úspory hraje nakupujícím do karet možnost vrácení zboží bez udání důvodů do 14 dní od převzetí a mnohdy i výhodnější ceny oproti standardním cenám v kamenných prodejnách. Ale co byste řekli na to, kdybyste mohli ušetřit ještě o něco více než doposud?

Využívejte srovnávače zboží

Abyste zjistili, který prodejce nabízí například LED zářivky nejvýhodněji, nemusíte procházet všechny e-shopy – jednoduše využívejte srovnávače jako Heureka a budete mít jasno. Velmi často se na nich navíc v rámci recenzí zákazníků dozvíte i důležité informace o daném e-shopu.

Používejte slevové kupony a kódy

Internetoví prodejci jsou si moc dobře vědomi, že zákazníci slyší na slevy. A tak jim je pravidelně servírují formou slevových kuponů a kódů. Výše slevy bývá individuální – někdy se jedná o jednotky, jindy o desítky procent, případně o slevu na dopravu či jiný bonus. Ale jak slevové kódy získáte? Vždy aktuální a platné slevy najdete například na portálu Futuriko.cz.

Díky slevovým kuponům ušetříte při nákupu zboží všeho druhu. Koukněte například na atraktivní slevy na 4Home a posuďte sami.

Hledejte zboží ve výprodeji

Chystáte se na nákup oblečení? Než košík naplníte předraženými kousky z nejnovější kolekce, porozhlédněte se v sekci se zbožím ve výprodeji. Většina e-shopů takto prodává módu za zlomek původní ceny, a pokud si vysloveně nepotrpíte na žhavé novinky, ušetříte spoustu peněz.

Na výprodeje samozřejmě narazíte i v e-shopech s jiným zbožím. Jedinečnou možnost, jak ušetřit pořádný balík, představují sezónní výprodeje – například takovou sekačku na trávu seženete mnohem levněji na přelomu podzimu a zimy. Výprodeje se zkrátka vyplatí sledovat!

Naučte se vyčkávat

Máte spadeno na určitý produkt a tušíte, že by se cena mohla v dohledné době pohnout směrem dolů? Pokud se bez dané věci ještě nějakou dobu obejdete, nákup odložte a vyčkávejte, až ji prodejce nabídne výhodněji. Jak se o tom dozvíte? Mnohé e-shopy nabízí zajímavou funkci (obvykle pod názvem „hlídací pes“) – když zboží zlevní, registrovaní zákazníci dostanou informaci e-mailem.

Nakupujte během speciálních akcí

O Černém pátku neboli Black Friday jste již jistě slyšeli, ale možná jste fenomenální marketingové akci nevěnovali patřičnou pozornost. Faktem je, že právě v jejím průběhu ušetříte i desítky procent z původní ceny zboží. Dejte si však pozor na prodejce, kteří slevu počítají z výrazně vyšší (uměle navýšené) ceny.