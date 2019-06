Jak ochránit svůj dům před vloupáním, tipy od bezpečnostní expertky

Nechlubte se

Zloději často kontrolují informace sdílené skrz sociální sítě a fotky z dovolené jsou pro ně doslova lákadlem k akci. Proto zůstaňte diskrétní a pečlivě si vybírejte lidi, kterým budete sdělovat své plány. „Pokud se chcete pochlubit fotkami z dovolené, nikdy je nesdílejte na svém profilu veřejně. Vyvarujte se také fotek vašeho obydlí, zloději si pak mohou dopředu naplánovat své vloupání,“ radí bezpečnostní expertka ze společnosti Netatmo Maryline Bererd.

Kvalitní dveře

Podle dlouhodobých statistik zloději nejčastěji vnikají do bytů a domů dveřmi, hned v závěsu jsou okna či balkony. V bytových domech pachatelé velmi často využijí nepozornosti sousedů a do domu se dostanou přes nezajištěné dveře, nedovřené či jen zabouchnuté. Podobně je to i u bytů. Proto investice do bezpečných dveří opatřené kvalitním zámkem se vyplácí, nezapomeňte vždy zamknout na dva západy.

Zabezpečte okna

Pokud bydlíte v domě či v dolních patrech obytných domů, okna mohou představovat pro zloděje snadnou cestu, jak vniknout dovnitř. Přitom mnohdy stačí málo, zloději totiž obvykle bývají nervózní a jednají ve spěchu, proto často při prvních neočekávaných překážkách své úsilí rychle vzdají.

Účinné jsou například venkovní rolety se závěsy zabraňující nadzvednutí či bezpečnostní fólie, které se lepí na okenní tabuli. Vypáčení okna zabrání bezpečnostní kliky. Existují také různé typy detektorů reagujících na otevření oken či jejich rozbití.

Kamerové systémy

Velkým pomocníkem v ochraně proti loupežím jsou venkovní bezpečnostní kamerové systémy, které se v dnešní době stávají standardem. Není nutné si pořizovat složitý a drahý systém s několika kamerami, na sledování dění v okolí vašeho domu vám bohatě postačí autonomní kamerový systém s vloženou SD kartou pro ukládání nahraných videí. Autonomní kamery se navíc vyznačují snadnou instalací a samozřejmostí bývá možnost vzdáleného sledování snímaného obrazu online přes mobilní telefon. Například outdoor kamera od Netatmo dokáže rozlišit pohyb člověka, auta či zvířete a pomocí funkce Alert-Zone lze vybrat konkrétní oblast sledování, která přijde vhod pokud bydlíte vedle rušné silnice. Zařízení vás pak nebude upozorňovat na každé projetí vozidla.

Pokud chcete mít perfektní přehled o tom co se děje i uvnitř vašeho domu, vyplatí se investovat do interiérové kamery. Interiérová kamera Netatmo na první pohled připomíná spíše stylový, designový doplněk. Ukrývá však mnoho užitečných funkcí jako automatické rozpoznávání tváří, což pomáhá chránit soukromí rodiny, kdy lze jednoduše nastavit, aby nesnímala rodinné příslušníky. Samozřejmostí je vzdálený přístup ke snímanému obrazu pomocí chytré mobilní aplikace.

Bezpečnostní expertka z firmy Netatmo Maryline Bererd radí:

Můžete nám vyjmenovat, jaká jsou ta nejzákladnější opatření proti případnému vloupání, kterých může využít každý z našich čtenářů?

Prvním a nejzákladnějším opatřením je zůstat diskrétní, informujte minimum lidí o tom, že jedete pryč. Dále se vždy vyplatí mít dobré vztahy se sousedy, kteří vám v mezičase mohou vybírat schránku či zkontrolovat okna a zámky, více očí více ví. V neposlední řadě je dobré se vyvarovat častého zvyku zanechávání klíčů pod rohožkou či v květináči, ze zorného pole by také měly být uklizeny veškeré cennosti, nejlépe však v samostatném trezoru.

Jsou nějaká nadstandardní opatření, do kterých se podle vás vyplatí investovat?

Určitě jsou to inteligentní bezpečnostní kamery, které zejména během dovolených přispějí ke klidu mnoha lidem. Kamery umožní uživatelům sledovat svůj domov i z dalekých krajin a okamžitě informují uživatele o sebemenší, neobvyklé aktivitě zasláním upozornění na jeho telefon. Velkou mírou k dopadení případného pachatele dopomáhají i interiérové inteligentní kamery. Naše interiérová kamera Netatmo Welcome má navíc funkci rozpoznávání tváří, členy domácnosti lze tak z nahrávání vyloučit, čímž není narušeno soukromí rodiny, což bývá častým argumentem proti nákupu interiérových kamer.

Co by v domě určitě na ochranu domácnosti nemělo chybět?

Samozřejmostí je kvalitní trojbodový zámek a bytelná okna. Nicméně lidé by neměli zapomínat ani na ochranu před nešťastnými nehodami, jako je oheň či únik plynu. Detektor kouře by tak měl být samozřejmostí v každé domácnosti. Během 30 sekund se může z malého plamene vyklubat velký požár, rychlost reakce je tak klíčová k tomu, aby se zabránilo katastrofě. Inteligentní detektor kouře, který upozorní uživatele na hrozící nebezpečí prostřednictvím mobilního telefonu, tak může v těchto případech hrát rozhodující roli.

Pokud mluvíte u detektoru kouře, na trhu jich je velká řada, na co by se tedy měl člověk při jejich výběru zaměřit?

Jak už jsem zmiňovala výše, napojení detektoru kouře na mobilní telefon je důležité, protože v případě nehody může radikálně zvýšit rychlost reakce. Doporučuji také detektory s dlouhou životností baterií, nejlépe 10 let, což je standardní doba životnosti každého detektoru. Příčinou častých selhání detekce kouře totiž bývají právě vybité baterie, o čemž se v mnoha případech obyvatelé domácnosti ani nedozvědí. Za sebe mohu doporučit chytrý detektor kouře od Netatmo, který má nejen garantovanou výdrž baterií po dobu 10 let, ale lze ho ovládat přes mobilní telefon. Svým elegantním, minimalistickým designem navíc nenarušuje vzhled žádné místnosti.