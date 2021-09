Jak nejlépe trávit čas doma s malými dětmi? Rady a tipy od Utukutu

Užít si společný čas

Děti chtějí dělat to, co dospělí. Propojení dětského a dospěláckého světa je noční můrou všech maminek, které potřebují uvařit oběd, zároveň je to ale i pro dítě nejlepší cesta, jak se učit. Protože děti se chtějí učit hlavně od svých rodičů! Učící věž Kid Helper se v takové situaci může stát vaším nejoblíbenějším kusem nábytku. Kid Helper pomáhá dětem do míst, kam samy nedosáhnou. Byl vyvinut s velkým důrazem na funkčnost a bezpečí. Díky němu budete moci s dětmi sdílet zábavu z vaření a tvoření, protože děti, jak známo, nerozlišují mezi prací a zábavou.

Kids Helper učící věž, která pomáhá dětem tam, kde sami nedosáhnou | foto: Utukutu s.r.o.

Naučit děti samostatné hře

Kromě společně stráveného času je dobré vést děti i k samostatné hře. Jedině při ní mohou objevovat svět ze své vlastní perspektivy a rozvíjet svou fantazii. Hračky určené k rozvoji samostatnosti by tudíž měly být přiměřené věku dítěte, bezpečné, měly by podporovat zdravý psychomotorický vývoj a stimulovat kreativitu. Houpačka Spectra splňuje všechny zmíněné podmínky a ještě něco navíc: vede k otevřenému způsobu myšlení. Děti při ní mohou přicházet na nové a nové způsoby použití, a tak se houpačka může stát třeba mostem, skrýší, tunelem, klouzačkou nebo hokejovou brankou. Děti zkrátka houpačku použijí tak, jak je to jejich věku přirozené. Díky krásnému barevnému provedení je Spectra navíc oblíbeným designovým prvkem, který rozzáří každý obývací pokoj.

Houpačka Spectra s prvky Montessori posiluje svaly a podporuje rozvoj rovnováhy | foto: Utukutu s.r.o.

A co takhle domácí dětské hřiště?

Pohyb je základem pro správný vývoj dítěte, na tom se všichni shodneme. Pak je tu ale ještě rodičovský úhel pohledu, pro něž je pohyb malých dětí v bytě trvalým zdrojem stresu. A pohled dětí? Pro ně je pohyb touha, nutnost a největší radost – jediná cesta, jak si rozšiřovat obzory. A jak spojit toto všechno dohromady v případě, že máte malý byt a venku zrovna není počasí na výlet do herny?

Odpovědí je dětská prolézačka Climbou Triangl, která probouzí v dětech zvědavost a motivuje právě k takovému pohybu, který je pro danou vývojovou fázi vhodný. Je určená dětem od chvíle, kdy začnou lézt na bříšku. Climbou pomáhá posilovat svaly kolem páteře a rukou, jež jsou klíčové pro vývojovou fázi lezení. Neméně důležitý je pro děti zážitek úspěchu při splnění náročného úkolu, díky němuž získávají důvěru ve vlastní schopnosti. Postupně lze prolézačku doplňovat dalšími prvky, jako je Climbou deska či Climbou schody, které děti dále rozvíjejí v hrubé motorice a smyslu pro bezpečnost: důležité je totiž také naučit se bezpečně padat!

Climbou Triangl jako pomůcka pro motorický vývoj | foto: Utukutu s.r.o.

Pojďme také odpočívat

V dnešním světě plném stresu a nekonečného sledu úkolů je také nesmírně důležité naučit děti odpočívat a zakoušet chvíle nicnedělání, během nichž si ukládají do paměti naučené a nabírají inspiraci a sílu pro další objevování. Ideálním a hravým pomocníkem se pak může stát třeba Houpací prkno Utukutu, oblíbená pomůcka fyzioterapeutů, která v aktivním užití slouží pro rozvoj síly, rovnováhy a koordinace, v klidu pak vytváří příjemné a pohodové místo pro odpočinek a relaxaci.

Houpací prkno | foto: Utukutu s.r.o.

Naše děti vyrůstají ve světě, který je mnohem komplexnější než svět, ve kterém jsme vyrůstali my. Aby to všechno zvládly, musí se naučit dobře starat nejen o svou mysl, ale především o své tělo. Pojďme jim vytvořit prostředí, v němž se naučí radovat z pohybu, v němž budou objevovat, rozvíjet se, zažívat dobrodružství a také vědomě odpočívat.