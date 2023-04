Jak naučit miminko plavat doma (a bez pláče)

Co je to vaničkování?

Jistě jste se s tímto termínem už setkali. Žádné obyčejné koupání v rychlosti a stresu, ale metodicky propracované vaničkování. Stále se jedná i o hygienu miminka, ale s tím rozdílem, že během této každodenní rutiny správně posilujete jeho svaly, a tím pomáháte ideálnímu psychomotorickému vývoji. Pravidelným koupáním také ulevujete od bolení bříška a prohlubujete bonding – vztah rodiče a dítěte.

Zní vám to krásně, ale připadá vám to jako sci-fi? Nemusí. Chyba není ani ve vás, ani v miminku. Co udělat jinak a jak zajistit, aby i u vás bylo koupání pohoda a zábava, se můžete dozvědět například v online kurzu Vaničkování v pohodlí domova. Kurz připravila Eva Kiedroňová, zakladatelka metodiky plavání novorozenců, kojenců i batolat u nás a na Slovensku.

Jedná se o unikátní metodu, kterou nadchla i účastníky celosvětové konference vodních aktivit v Buenos Aires a získala za ni mezinárodní ocenění. V jejím kurzu vás čeká 16 praktických částí a několik bonusů, během kterých se naučíte, jak vše zavést do praxe i u vás doma.

Jak si užít domácí koupání?

I když se vám to možná nezdá, protože váš malý drobeček u každého koupání pláče, miminka vodu milují. Není divu, strávila ve vodě krásných devět měsíců, ale z ničeho nic přišel ten šok a musela ven. Proto je pro ně ponoření do vody uklidňující a pohyb ve vodě jim v lecčems pomáhá.

Co tedy udělat pro to, aby vám koupání oběma dělalo radost?

Důležité je udělat z koupání rutinu. Koupejte tedy pravidelně, ideálně každý večer přibližně 30 minut po jídle, aby miminko bylo spokojeně nasycené. Všechny pomůcky včetně oblečení a kosmetiky si nachystejte předem. Nebudete tak muset nikam odbíhat, ochlazovat koupelnu a vytvářet chaos. Před i po koupání položte miminko na měkké hnízdečko z peřové peřinky a komunikujte s ním. Zajistíte mu tak pocit pohodlí, bezpečí, tepla a bude dobře naladěné. Nikam nespěchejte, postupujte pomalu a nechte miminko vše vstřebat. V opačném případě bude zmatené, rychle se unaví a nastane pláč. Prostudujte si tipy a rady, které najdete ve videu na našem Youtube Jak koupat miminko doma.

A jak je to s tím plaváním?

Opravdové plavání s kojenci už dnes také není žádnou novinkou, a to právě díky Evě Kiedroňové. Samozřejmě se postupuje pomalu, s ohledem na psychomotorický vývoj miminka a jeho možnosti. Opravdové plavecké návyky a pohyby můžete s miminkem, které začalo s plaváním od narození, zaznamenat kolem prvního roku jeho života. V té době se už děti hodně potápějí a vlastně je, nejen v našich plaveckých kurzech, vidíte většinu času spíše pod vodou než nad ní.

Věděli jste ale, že můžete své miminko učit plavat i doma? Že nemáte velkou vanu? To opravdu nevadí, i v takových případech si lze poradit a při domácím koupání, třeba v malé vaničce, užít plno zábavy. Přesně to učí Eva ve svém nadčasovém online kurzu.