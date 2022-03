Jak nakupovat pneumatiky? Nečekat a brát co je skladem

Všechno skladem. Tak zní nejčastější lež na českém trhu s pneumatikami. Stejně jako do jiných odvětví se promítla epidemie covidu a aktuálně i válka na Ukrajině. „Pneumatiky nakupujte tam, kde vám mohou zaručit, že je skutečně mají u sebe,“ radí Radek Grill, zakladatel největšího českého prodejce pneumatik www.NejlevnejsiPNEU.cz

Přezouvací sezóna startuje, jaká je aktuální situace na trhu s pneumatikami?

Jako do všeho se promítla dvouletá epidemie, která omezila produkci a zkomplikovala dopravu – nejen samotných pneumatik, ale i surovin na jejich výrobu. I do evropské továrny musí přijet kaučuk z Thajska. Rozhodně je pneumatik na trhu méně a rozhodně zdražují.

Hrozí, že letos na jaře můžou pneumatiky „dojít“?

To asi ne, ale výběr bude omezený. Třeba prostě neseženete ve vašem rozměru vaši oblíbenou značku, nebo pneumatiku, která vám vyhovuje vlastnostmi. To se nyní děje.

Pokud se ale podívám na většinu internetových e-shopů, všechny hlásí, že mají pneumatiky skladem.

Velmi často to znamená, že je mají u externích dodavatelů. Ale tam se situace mění teď na začátku sezony doslova z minuty na minutu. Doporučuji vybírat tam, kde na pneumatikách obrazně řečeno „sedí“. Třeba my máme skladem 360 tisíc pneumatik, které jeden den objednáte a druhý den je dostanete. A neplatí to jen pro Česko, ale i pro Rakousko a části Slovenska a Německa. Dál – včetně Itálie a Francie – jsme schopní pneumatiky dostat do 48 hodin od objednání.

Je rychlost dodání to, co dnes na trhu rozhoduje?

Je to jeden z důležitých faktorů. Lidé si zvykli, že věci mají obratem. A u pneumatik to není jinak.

A jak je to s cenou?

Překvapivě dnes už není nejdůležitější. Čeští zákazníci poměřují kvalitu a cenu a zároveň je pro ně důležitá značka. Proto stále prodáváme i prémiové pneumatiky, poptávka po nich stále je. A obecně roste i význam doplňkových služeb typu doživotní záruky.

Není pro vás riziko takovou službu nabízet?

My jsme do toho šli s naší vlastní značkou pneumatik TOMKET. Jako noví hráči na trhu jsme potřebovali ukázat zákazníkům, že si jsme jistí kvalitou. Takže jsme na naše pneumatiky nabídli doživotní záruku na skryté vady. Výrobu pneumatik TOMKET známe do posledního detailu a prostě jsme si jistí, že takových reklamací nebude žádné velké množství. A zatím se nám to potvrzuje. Jako jediní poskytujeme i třicetidenní lhůtu na vrácení pneumatik. A to i když si je zákazník obul na auto.

Když se vrátím k ceně – pořád platí to, co máte v názvu e-shopu nejlevnejsipneu.cz? Jste nejlevnější?

Kdyby to dneska jednoduše šlo, tak ten e-shop přejmenuju na „nejlepší“, možná „nejspolehlivější“ nebo „nejkomfortnější“ (smích). Jsme na trhu skoro dvacet let a preference českých zákazníků se změnily. Na začátku jsme v podstatě vytvořili úplně nový trh, do té doby přes internet nikdo pneumatiky nenakupoval a lidé platili nesmyslné ceny v pneuservisech. Kdybychom to přepočetli na dnešní kupní sílu, tak by i ta nejobyčejnější pneumatika v tom nejběžnějším rozměru stála přes pět tisíc korun. A my ji dnes prodáváme za cenu lehce nad hranicí tisícovky. Pneumatiky už zkrátka levné jsou. A čeští řidiči teď chtějí prostě něco navíc než jen ušetřit stokorunu na pneumatice.

A co zahraniční řidiči? Se značkou TOMKET expandujete i do dalších evropských zemí.

Mimořádně se nám daří ve Velké Británii, kde si značka TOMKET vybudovala stabilní postavení na trhu a dnes na ostrovech prodáváme výrazně víc pneumatik než doma. Máme tam i vlastní sklad a síť lokálních prodejců. Aktivní jsme ale i na kontinentu – ve Francii, Německu, Itálii.

Jak se s českou značkou pneumatik proniká na takové trhy obsazené tradičními značkami?

Nám extrémně pomohl sponzoring sportovních klubů. V Itálii jsme partnery Fiorentiny, která má šanci probojovat se do Ligy mistrů, v Anglii podporujeme Newcastle United nebo skotské Rangers. I když to teď tedy není v Česku úplně nejoblíbenější klub (smích).

Pojďme ještě zpět k českým řidičům a aktuální situaci. Pokud teď někdo dojíždí zimní pneumatiky a říká si, že ještě pár měsíců počká, že jak opadne největší zájem, pneumatiky zlevní, nebo přijdou další, co byste mu poradil?

Ať nečeká. Pneumatiky, které jdou teď na jaře na trh, se vyráběly celou zimu. A za pár týdnů se začnou vyrábět zase zimní na sezonu 2022/2023. Jestliže teď panuje nedostatek a ceny letí nahoru, za měsíc nebo dva to určitě lepší nebude. S ohledem na to, co se děje ve světě, se dá spíš čekat další růst ceny.