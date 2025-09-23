Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení
Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví pohybujeme stále až za nimi.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Prevence a péče o dutinu ústní se vyplatí hned dvakrát, zachováte si své zdraví a ještě ušetříte za následné zákroky.

Na počátku zubního kazu stojí bakterie zubního plaku, které se usazují především v místech, která se špatně čistí. Při zpracovávání cukrů z potravy produkují tyto bakterie agresivní kyseliny způsobující úbytek minerálů v tvrdé zubní tkáni. Zubní kaz pak často vzniká nenápadně jako malá bílá skvrnka na zubní sklovině. Jedná se o první stadium demineralizované skloviny. Pokud v této fázi dojde k remineralizaci, k níž přispívá například fluoridace, můžete počínající zubní kaz vyléčit.

Díky civilizačním změnám našeho chování se zubní kaz objevuje i u malých dětí, v populaci 5letých dětí má intaktní (nedotčený) chrup již jen 50 %. Ve věku 15 let je to již jen 13 % a ve věku 18 let, kdy vstupují do dospělosti, již jen 6,8 %, u dospělých nad 35 let je to již pouhé 0,1 %. *

  • Výzkumný ústav stomatologický, Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin, 2003
  • Zpráva o zdraví obyvatel ČR, 2014

Co tedy můžeme pro zdraví své dutiny ústní udělat?

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících zdraví dutiny ústní jsou správné stravovací návyky a pitný režim upřednostňující čistou vodu. Měli bychom omezit příjem cukrů. Víte, že průměrná spotřeba cukru v ČR je 38 kg na osobu a rok, přičemž doporučení WHO je maximálně 20 kg. Negativně zdraví dutiny ústní ovlivňuje i kouření, konzumace alkoholu a také konzumace sycených nápojů a džusů s nízkým (kyselým) pH.

Pečlivá každodenní hygiena je základ. Jak říkaly už naše babičky, ráno pro krásu, večer pro zdraví. Důkladné čištění zubů měkkým kartáčkem, k tomu čištění mezizubními pomůckami, neboť právě v mezizubí často vznikají kazy.

Preventivní prohlídky u zubního lékaře by měly již být samozřejmostí, ale tomu by měla předcházet návštěva dentální hygienistky, ta vám zuby vyčistí profesionálně, zbaví je plaku i v těžko dostupných místech, kde se občas i přes veškerou péči může usadit. Zubař vám zoubky už jen pěkně spočítá. 😊 Díky správné péči nebudete mít ze zubaře strach, naopak se budete těšit na pochvalu.

Fluoridace proč a jak?

V souvislosti s péčí o dutinu ústní často slýcháme o fluoridech. Pojďte se jim s námi pozorněji podívat „na zoubek“.

Fluoridace neboli aplikace fluoridů může mít různou podobu. I u nás v minulosti probíhala v takzvané systémové formě, kdy byl fluorid přidáván do pitné vody. Dnes se využívá především místní neboli lokální fluoridace. Jejím cílem je dostat do povrchových vrstev skloviny dostatečné množství látek, které přispívají k lepší odolnosti zubu proti kyselinám vytvářeným bakteriemi zubního plaku a zároveň zpomalují metabolismus a množení těchto bakterií.

V zubních pastách se často používá fluorid sodný, který patří do skupiny tzv. anorganických fluoridů. I ty mají příznivý vliv na ochranu zubu proti kazu. Ještě o něco lepší vlastnosti jsou připisovány tzv. organické formě, např. aminfluoridům, které mají vyšší přilnavost k povrchu zubů. To prodlužuje dobu jejich působení v našich ústech.

A proti čemu vlastně fluoridace zuby chrání? Už jsme zmínili kyseliny vzniklé působením bakterií plaku, ale jde i o ty, které jsou obsažené ve stravě i nápojích. Například pH kolových nápojů se pohybuje okolo hodnoty 2,5, což se blíží hodnotě pH octu, která je 2,2. Hodnota, pod níž by pH v našich ústech neměla klesnout, je 4,5. Fluoridace pomáhá činit sklovinu odolnější proti působení kyselin.

1. Fluoridovat lze snadno doma…

Lokální fluoridaci máme často spojenou s ordinací zubního lékaře. Existují však i přípravky vhodné pro domácí použití. Léčivý přípravek elmex gelée dentální gel, který obsahuje až 10× vyšší množství fluoridů nežli běžná zubní pasta. Představuje prevenci vzniku zubního kazu, je schopen remineralizovat počínající zubní kaz a je vhodný i při zvýšené citlivosti zubní skloviny. V přípravku jsou kromě fluoridu sodného použity i fluoridy v organické formě, konkrétně aminfluoridy Olaflur a Dectaflur.

elmex gelée pořídíte pouze v lékárnách, bez lékařského předpisu. Více informací najdete zde: www.elmex.cz.

elmex® gelée dentální gel, 25 g, je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Komerční sdělení

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny

Komerční sdělení

Fuertes Development chystá rozšíření Obchodní galerie Zahrádky o fastfood i nábytkářský řetězec.

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

Velký Špalíček je tu pro vás již 24 let

Komerční sdělení

Od podzimu roku 2020 je novým vlastníkem tohoto obchodního centra Biskupství brněnské. Povídáme si s Pavlem Králem, jednatelem společnosti Velký Špalíček s.r.o., která jako samostatná organizace...

23. září 2025

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

23. září 2025

Popcorn: od klasické soli až po sýrové a máslové dobroty

Komerční sdělení

Když se řekne popcorn, většině z nás se vybaví filmový večer s miskou křupavých zrnek. Tahle pražená kukuřice si ale své místo zaslouží i mimo kino – patří mezi univerzální pochoutky, které potěší na...

23. září 2025

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

23. září 2025

David Pastrňák se připojuje k Team Visa pro olympijské hry 2026

Komerční sdělení

Společnost Visa oznámila, že se hokejista David Pastrňák připojil k Team Visa, globálnímu programu, který sportovcům poskytuje podporu pro maximální rozvoj jejich sportovní i profesní kariéry.

23. září 2025

Sezona nekončí: Ústecký kraj láká cyklisty na nové trasy

Komerční sdělení

Léto je pryč, sezona však nekončí. Cyklisté se dokonce v Ústeckém kraji dočkali v posledních dnech několika významných novinek.

23. září 2025

20 let se společností ASEKOL

Komerční sdělení

Červené kontejnery, půl milionu tun elektroodpadu a udržitelná budoucnost.

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v...

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v...

22. září 2025

Dentobus vyrazil za dětmi. Podívá se jim na zoubky

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s krnovskou nemocnicí spustil pilotní projekt. Tým odborníků navštíví 10 základních škol s pojízdnou stomatologickou ordinací - Dentobusem a zkontroluje zuby více...

22. září 2025

Rekonstrukce bez kompromisů: Dveře, které chrání i zdobí

Komerční sdělení

Rekonstrukce je šance, jak si vytvořit domov, ve kterém se budete cítit příjemně a bezpečně. Jedním z hlavních funkčních i designových prvků každé domácnosti jsou dveře. Vyplatí se je vybírat velmi...

22. září 2025

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím: zbavte se ostychu a začněte mluvit

Komerční sdělení

Mluvit anglicky sebevědomě patří mezi nejčastější cíle, které si lidé v oblasti vzdělávání dávají. Jenže realita bývá složitější – známe spoustu slovíček, máme za sebou roky výuky, ale když přijde na...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.