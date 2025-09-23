Jak na zubní kaz?

Prevence a péče o dutinu ústní se vyplatí hned dvakrát, zachováte si své zdraví a ještě ušetříte za následné zákroky.
Na počátku zubního kazu stojí bakterie zubního plaku, které se usazují především v místech, která se špatně čistí. Při zpracovávání cukrů z potravy produkují tyto bakterie agresivní kyseliny způsobující úbytek minerálů v tvrdé zubní tkáni. Zubní kaz pak často vzniká nenápadně jako malá bílá skvrnka na zubní sklovině. Jedná se o první stadium demineralizované skloviny. Pokud v této fázi dojde k remineralizaci, k níž přispívá například fluoridace, můžete počínající zubní kaz vyléčit.
Díky civilizačním změnám našeho chování se zubní kaz objevuje i u malých dětí, v populaci 5letých dětí má intaktní (nedotčený) chrup již jen 50 %. Ve věku 15 let je to již jen 13 % a ve věku 18 let, kdy vstupují do dospělosti, již jen 6,8 %, u dospělých nad 35 let je to již pouhé 0,1 %. *
Co tedy můžeme pro zdraví své dutiny ústní udělat?
Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících zdraví dutiny ústní jsou správné stravovací návyky a pitný režim upřednostňující čistou vodu. Měli bychom omezit příjem cukrů. Víte, že průměrná spotřeba cukru v ČR je 38 kg na osobu a rok, přičemž doporučení WHO je maximálně 20 kg. Negativně zdraví dutiny ústní ovlivňuje i kouření, konzumace alkoholu a také konzumace sycených nápojů a džusů s nízkým (kyselým) pH.
Pečlivá každodenní hygiena je základ. Jak říkaly už naše babičky, ráno pro krásu, večer pro zdraví. Důkladné čištění zubů měkkým kartáčkem, k tomu čištění mezizubními pomůckami, neboť právě v mezizubí často vznikají kazy.
Preventivní prohlídky u zubního lékaře by měly již být samozřejmostí, ale tomu by měla předcházet návštěva dentální hygienistky, ta vám zuby vyčistí profesionálně, zbaví je plaku i v těžko dostupných místech, kde se občas i přes veškerou péči může usadit. Zubař vám zoubky už jen pěkně spočítá. 😊 Díky správné péči nebudete mít ze zubaře strach, naopak se budete těšit na pochvalu.
Fluoridace proč a jak?
V souvislosti s péčí o dutinu ústní často slýcháme o fluoridech. Pojďte se jim s námi pozorněji podívat „na zoubek“.
Fluoridace neboli aplikace fluoridů může mít různou podobu. I u nás v minulosti probíhala v takzvané systémové formě, kdy byl fluorid přidáván do pitné vody. Dnes se využívá především místní neboli lokální fluoridace. Jejím cílem je dostat do povrchových vrstev skloviny dostatečné množství látek, které přispívají k lepší odolnosti zubu proti kyselinám vytvářeným bakteriemi zubního plaku a zároveň zpomalují metabolismus a množení těchto bakterií.
V zubních pastách se často používá fluorid sodný, který patří do skupiny tzv. anorganických fluoridů. I ty mají příznivý vliv na ochranu zubu proti kazu. Ještě o něco lepší vlastnosti jsou připisovány tzv. organické formě, např. aminfluoridům, které mají vyšší přilnavost k povrchu zubů. To prodlužuje dobu jejich působení v našich ústech.
A proti čemu vlastně fluoridace zuby chrání? Už jsme zmínili kyseliny vzniklé působením bakterií plaku, ale jde i o ty, které jsou obsažené ve stravě i nápojích. Například pH kolových nápojů se pohybuje okolo hodnoty 2,5, což se blíží hodnotě pH octu, která je 2,2. Hodnota, pod níž by pH v našich ústech neměla klesnout, je 4,5. Fluoridace pomáhá činit sklovinu odolnější proti působení kyselin.
1. Fluoridovat lze snadno doma…
Lokální fluoridaci máme často spojenou s ordinací zubního lékaře. Existují však i přípravky vhodné pro domácí použití. Léčivý přípravek elmex gelée dentální gel, který obsahuje až 10× vyšší množství fluoridů nežli běžná zubní pasta. Představuje prevenci vzniku zubního kazu, je schopen remineralizovat počínající zubní kaz a je vhodný i při zvýšené citlivosti zubní skloviny. V přípravku jsou kromě fluoridu sodného použity i fluoridy v organické formě, konkrétně aminfluoridy Olaflur a Dectaflur.
