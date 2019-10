Jak na zřízení elektronického podpisu

Jedná se zejména o komunikaci s finančním úřadem, Českou správou sociálního zabezpečení a s dalšími institucemi. V poslední době je též často požadován při podávání nabídek na veřejné zakázky, a to např. v rámci EZAK, NEN, TENDERARENA apod. Využití rovněž nachází u lékařů v rámci zacházení s eReceptem.

Jakmile tedy vyvstane potřeba elektronický podpis (tzn. kvalifikovaný či komerční osobní certifikát) zřídit, existuje několik možností, jak jej získat. Nejlevnější a zřejmě nejdostupnější cestou je zřízení podpisu na pobočce České pošty. Ta provozuje certifikační autoritu PostSignum. Tato varianta může být pro někoho relativně zdlouhavá a obtížná. Dalšími certifikačními autoritami, které v ČR operují, jsou První certifikační a.s. a eIdentity a.s.

Certifikát, který od certifikační autority získáte, se nazývá kvalifikovaný a má stejnou povahu jako podpis vlastnoruční. Pokud jej budete vytvářet na svém počítači, tzn. úložištěm certifikátu bude váš počítač, říká se takovému podpisu uznávaný nebo také zaručený elektronický podpis. Pokud jej budete mít uložený na přenosném bezpečném kvalifikovaném prostředku, tj. například USB tokenu, jedná se o tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. Ten má nejvyšší míru zabezpečení. Požadavek na kvalifikovaný elektronický podpis má například Czech POINT pro autorizované konverze dokumentů. Samostatné USB tokeny a čipové karty lze zakoupit na e-shopu usbtokeny.cz, případně na jiných webech.

Jak získat elektronický podpis během 60 minut?

Certifikační autority mají též smluvní partnery, které provozují mobilní registrační autority. Jednou z nich je například elektronickypodpis.cz, který spolupracuje s PostSignum.

V dnešní době platí více než kdy dřív, že čas jsou peníze. Nevíte, jak získat elektronický podpis? Potřebujete vystavit certifikát pro elektronický podpis? Svěřte tuto povinnost externí registrační autoritě a ta se o vše potřebné postará místo vás, a to během jediné hodinové návštěvy. Ani nemusíte nikam jezdit, přijedou za vámi do kanceláře a veškerou smluvní dokumentaci vyplní za vás. Všechny podstatné dokumenty na místě vytisknou a certifikát pro elektronický podpis vám nastaví přímo do počítače. K certifikátu ale nepřijdete jako slepý k houslím, lidé z registrační autority vám vše ohledně používání elektronického podpisu podrobně vysvětlí.