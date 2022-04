Jak na úspory za energie, ať už stavíte nebo šetříte v domácnosti?

Některé způsoby, jak snížit spotřebu energie v domácnosti, jsou přitom poměrně snadné. Něco se dá změnit prakticky hned. Při jiných typech opatření se neobejdete bez větších investic. Podívejte se s námi na to, jak omezit spotřebu energií.

Základem je dobré zateplení

Máte starý dům nebo stavíte nový? Ať tak nebo tak, důkladné zateplení domu by mělo být ve vašich úvahách o spotřebě energií na prvním místě. Nejvíce energie totiž spolyká vytápění. A pokud je neefektivní, pak právě tady utíkají nejvyšší finanční částky.

Pokud stavíte nový dům, máte více možností. Sami volíte velikost, tvar domu, jeho uspořádání i způsob vytápění. Tím můžete již v projektu ovlivnit to, jak úsporný váš nový domov bude a kolik zaplatíte na energiích. V kurzu jsou nízkoenergetické, nebo dokonce pasivní domy. Podle toho, jaké bude mít váš budoucí dům parametry, můžete volit způsob vytápění. Právě pro energeticky úsporné domy, kde je minimální tepelná ztráta, se vyplatí topení elektřinou.

U energeticky úsporných domů se vyplatí vytápění elektřinou. Například podlahovými nebo stropními topnými foliemi.

Energeticky šetrné domy mají natolik nízkou celkovou spotřebu energie, že pro běžný provoz domácnosti, vytápění i ohřev vody jsou sálavé panely a další elektrozařízení lepší a výhodnější než například pořizování dražšího plynového kotle či tepelného čerpadla. Pokud to jde, měli byste uvažovat také o využití slunce – tento zdroj energie je stále zdarma, takže stojí za to investovat do solárních (ohřev vody) či fotovoltaických (výroba elektřiny) panelů. Získanou elektřinu můžete navíc ukládat do baterií a používat ji, i když zrovna nesvítí slunce.

Elektřinu získanou z fotovoltaických panelů lze ukládat i do baterií.

Co ovlivňuje energetickou náročnost nových domů?

Prvním faktorem určujícím budoucí spotřebu je velikost domu a jeho tvar. Příliš velký dům bude vždy energeticky náročnější, proto praktičtější a úspornější je méně členité uspořádání. Složitější tvar domu zvětšuje takzvanou celkovou ochlazovanou plochu. Do různých výklenků či vikýřů se teplo dostává mnohem déle. Nemluvě o tom, že tyto prvky komplikují realizaci stavby a zvyšují riziko vzniku tepelných mostů. Platí tedy, že rozumná velikost a jednoduché uspořádání domu spotřebu energií snižují.

Mezi důležité faktory patří také dostatečně kvalitní konstrukce, které tvoří obálku domu (tj. obvodové stěny, okna, dveře, podlahy a střecha). Specializované projektové firmy tvrdí, že nízkoenergetický či pasivní dům je možné postavit z běžně dostupných materiálů a že náklady mohou být stejné, nebo jen zhruba o 10 až 15 procent vyšší než náklady na stavbu běžného domu.

Energeticky úsporný dům.

U starých domů je to hlavně o zateplení

Problematika neefektivního vytápění se týká jak starších rodinných domů, tak samozřejmě i starších bytových domů. V případě vlastního rodinného domku máte řešení ve svých rukou. U bytového domu záleží, jak se k tomu postaví společenství vlastníků, družstvo, obec či jiný majitel. Jisté je ale jedno – pokud nemáte vyřešené zateplení domu, nespasí vás ve snaze o větší energetickou hospodárnost výměna obyčejných žárovek za LED nebo výměna několika spotřebičů za úspornější. Starými okny nebo nezateplenou střechou a fasádou utíkají násobně vyšší částky.

Kvalitní obálka domu a chytré vytápění je základem pro úsporné domy.

Na co byste se tedy měli zaměřit:

Zateplení fasády – zateplením obvodových stěn domu ušetříte největší část nákladů na vytápění. Právě zdmi uniká z domu nejvíce tepla.

Zateplení střechy – nenechte si teplo unikat ani střechou. Díky kvalitní izolaci získáte navíc v létě v podkroví příjemnější klima.

Zateplením základů a soklu – zbavte se tzv. tepelného mostu. Lepší izolace pomůže omezit místa, kde teplo uniká, a naopak se daří vlhkosti a plísním.

Výměna oken a dveří – dobře těsnící okna a dveře dokážou snížit celkové náklady na vytápění až o desítky procent. Zvláště u starších domů je ztráta tepla skrze okna velmi znatelná.

Bohužel zateplení nevznikne mávnutím kouzelného proutku. Je k tomu potřeba nějaký projekt a cena za zateplení domu se může vyšplhat na poměrně vysoké částky. Dobrou zprávou nicméně je, že se dají využít dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám.

Pokud již máte zatepleno a současně máte dosluhující plynový kotel, můžete zvážit elektrické vytápění, což vyjde daleko levněji než nový kotel. Mezi největší přednosti elektrického vytápění patří snadná a rychlá regulace. Náběh je velmi rychlý a stejně rychle můžete vytápění také vypnout.

Vytápění elektřinou, například sálavými topnými panely, se vyznačuje především velmi rychlou regulací.

S omezením spotřeby energií se dá začít i okamžitě drobnými úkony

Spousta rodin si myslí, že už pro nižší spotřebu energií nemůžou udělat víc. Už přece zavedli - nebo si to aspoň myslí - snad všechna snesitelná úsporná opatření. Místo koupání ve vaně se sprchují, místo žárovek dali úsporky nebo ledky a snížili teplotu v bytě a místo v tričku chodí v mikině.

Ve skutečnosti prakticky nejsou domácnosti, které už ušetřit nemůžou. Jen to chce komplexnější pohled na celkový provoz bytu či domu. Ať už jde o spotřebu vody, vytápění, výběr elektrických spotřebičů či instalaci osvětlení, všude se dá najít řada dobrých rad a tipů.

Pokud vaše spotřebiče dosluhují, vyměňte je za úspornější

Mezi nejvýznamnější, ale zároveň poměrně snadno řešitelné žrouty energie patří domácí spotřebiče a jejich nesprávné používání. Nejvíce elektřiny v průměrné české domácnosti totiž spolknou lednička a pračka. Jestli vaše staré spotřebiče dosluhují, je ideální čas vyměnit je za úspornější. Při výběru prozkoumejte hlavně energetický štítek. Od března 2021 se používají třídy označené písmeny A-G.

Nejvíce elektřiny ze spotřebičů v domácnosti spotřebují pračka s lednicí.

Největším spotřebitelem elektřiny v domácnosti je chladnička, jejíž podíl na celkové spotřebě činí až 20 % kvůli tomu, že je neustále v provozu. Poloprázdná lednice spotřebovává více energie než plná, jelikož při jejím otevření dochází k větší výměně vzduchu. Proto je vhodné před koupí zvážit, zda by vám nestačila menší lednice. Ušetřit se dá i nastavením správné teploty uvnitř chladničky, tedy pět stupňů Celsia v chladicí části a mínus osmnáct stupňů v mrazicí. Spotřebu zvyšuje i námraza uvnitř chladicího či mrazicího prostoru nebo umístění chladničky v blízkosti zdrojů tepla, například sporáku, či vystavení slunečnímu svitu.

Televize, kávovary a podobně vypínejte ze sítě

K ztrátám dochází také u spotřebičů, které se právě nepoužívají, ovšem jsou zapojené ve stand-by režimu, například televizory, počítače, kávovary. Spotřebu energií lze snížit také při vaření. Používání pokliček zkracuje dobu vaření a ušetří až polovinu energie, k tepelným ztrátám dochází i v případě, že jsou plotýnky větší než hrnce a pánvičky.

Ušetřit lze i při svícení výběrem úsporných LED žárovek či rozsvícením světel podle potřeby. Co se týče vytápění, tak za dostatečnou teplotu se považuje dvacet stupňů Celsia v obývacím pokoji a sedmnáct stupňů v ložnici. Aby nedocházelo k tepelným ztrátám má být větrání krátké, ale intenzivní.

Elektřina, plyn, teplo. Platby za energie jsou jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtu každé domácnosti. Něco se s tím dá dělat. Ať už začnete od projektu nového domu nebo naopak od maličkostí, určitě neuděláte chybu a výsledek brzy pocítíte ve vaší peněžence.