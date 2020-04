Jak na to - vlasec

Výběr správného vlasce vám umožní nahodit daleko a přesně, poskytne vám spolehlivou indikaci záběru a zajistí, že můžete zdolat i ty nejsilnější ryby. Výběr správného vlasce si proto zaslouží trochu větší pozornost než jen vzít první cívku, kterou najdete v obchodě. Pokud chcete vybrat správný vlasec, který za to stojí a budete ho používat s důvěrou, budete muset mít na paměti některé klíčové funkce.

Vlasec Korda Monofil XT Snag Line



Máme zde však také nevýhody. Pokud například chcete cítit okamžik, kdy olovo dopadalo na dno jezera, je nezbytný přímý kontakt. Každý centimetr, o který se monofil natáhne, zkreslí vaši představu, jak vypadá vaše místo. Z tohoto důvodu většina lidí používá pletenou šňůru na jejich markerovém prutu pro mapování místa. Použití šňůry vám poskytne daleko lepší zpětnou odezvu ode dna. V kombinaci s klipováním vám šňůra napomůže při velmi přesném náhozu dostat nástrahu na správné místo. Jakmile se monofilní vlasec zarazí o klip, nastane efekt, kdy se díky průtažnosti monofil natáhne, a vy tak nebudete nikdy přesní jako při materiálu s nižší průtažností. Materiál s nízkou průtažností vám také poskytne daleko jemnější a citlivější indikaci záběru. Existuje tedy mnoho výhod pletené šňůry, a proto bylo vyvinuto velké úsilí při vývoji monofilu TouchDown. Tento vlasec poskytuje o 50 % méně průtažnosti ve srovnání s dříve vydanou SUBline.



Vlasec Korda Touchdown Sub



Normální vlasec, jako je např. SUBline, tedy může být z produktové řady Korda vyřazen? Stejně jako bylo uvedeno, tento vlasec perfektně vytlumí nejen prvotní tlak při náhozu, ale také výpady ryb při zdolávání. Důmyslné propracování a technologický přístup tak promine rybářům i malá provinění a chyby. Díky těmto vlastnostem je monofil vhodný pro méně zkušené rybáře nebo lidi, kteří preferují tyto typy materiálů. Ve srovnání s většinou ostatních nylonových materiálů je SUBline rychle klesající monofil. I když bude vlasec vyskládán perfektně po dně, které bude kopírovat, kapr se při nasání háčku do tlamy okamžitě píchne a vlasec napomůže k dokonalému záseku a okamžitému kontaktu s rybou.

Ale je toho víc. Například rybáři, kteří dávají přednost častému nahazování. Časté nahazování stejně jako použití vlasce v náročných podmínkách vede k vysoké pravděpodobnosti poškození. Neustálá výměna vlasce povede také k vyšším nákladům. Vlasec je jeden z mnoha aspektů, které se bohužel musejí často měnit, což mnoho rybářů neslyší rádo. Jinými slovy vlasec, který nabízí široké spektrum výhod, se stává rybáři vyhledávaný. Pro tyto rybáře je nejlepší volba Carp Line.



Správná barva

Pokud se blíže podíváte na monofilní řady v sortimentu Korda, najdete zde dvě různé barvy. Tím, že Korda nabízí odstín nazelenalé nebo nahnědlé barvy, je rybář schopen přizpůsobení se typu vody, kterou si sám zvolí. Zelená barva je nejvhodnější pro čisté vody s vysokou viditelností nebo s vodou zelenější barvy. Pro bahnité vody, které mají více hnědavou barvu, nebo když je dno pokryto listy, je vhodnější hnědá barva.



Menší průměry dávají kaprům šanci?

Zejména lidé, kteří loví většinu svého života, budou znát výroky „malé průměry jsou pro kapra spravedlivější“ nebo „používáním tenkého vlasce dávám kaprovi spravedlivou šanci“. Zvláště v minulosti bylo mnoho rybářů přesvědčeno, že kapr by měl mít šanci uniknout během boje. Ale ztráta ryby způsobuje rybářům spoustu frustrací a může vést k poškození ryb samotných. To je důvod, proč je třeba co nejvíce omezit šance na ztrátu ryb. Výběr vhodného vybavení je více fair play. Při použití jemného vybavení riskujeme utržení ryby i s montáží, kterou bude ryba tahat za sebou.



Dobrý start

Správně navinutý vlasec poznáte tak, že při povolení bude počet kroutících se pasáží co nejmenší. Někteří lidé tvrdí, že namáčení cívky s vlascem na noc v kbelíku s vodou před navíjením na cívku povede k lepšímu navinutí. Vlasec nasaje velké množství vody, které bude mít vliv na uložení vlasce. Nezáleží na tom, zda se jedná o relativně krátkou část, která je v kontaktu s vodou při rybolovu, ale když je celý vlasec namočen do vody, nebude se v cívce dobře ukládat. Doporučujeme namočení vlasce na 30 až 60 minut. Všimnete si, že vlasec se stává měkčí a hladší. To vám umožní uložení vlasce do cívky velmi přesně a precizně.



Pokud provléknete vlasec očkem a upevníte jej do navijáku, můžete při namotávání nechat cívku s vlascem pod vodou. Vlasec důkladně upevněte v cívce navijáku. Můžete ho začít navíjet, zatímco zbytek vlasce je v kbelíku s vodou. Doporučujeme, aby tlak na vlasec byl držen mezi prsty nebo starým kusem látky, aby bylo zajištěno perfektní uložení. Pokud navinete vlasec příliš volně, neroztáhne se rovnoměrně do cívky a během odhozu způsobí uzly a jiné problémy.

Hodně štěstí u vody.